Costa Rica

Caja Costarricense de Seguro Social incorporará 297 plazas en ebáis de 15 áreas de salud para fortalecer la atención primaria

La entidad anunció que el nuevo personal comenzará a integrarse a partir del 1.º de julio como parte de un plan piloto que busca mejorar la cobertura, calidad y capacidad resolutiva del primer nivel de atención en todo el país

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Una mujer costarricense con sarpullido rojo en la cara y brazos es examinada por una doctora con mascarilla. Un cartel de "Sarampión" se ve detrás.
La CCSS incorporará 297 nuevas plazas en ebáis como parte de un plan piloto nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incorporará un total de 297 nuevas plazas en equipos básicos de atención integral en salud (ebáis) distribuidos en 15 áreas de salud del país, como parte de una estrategia institucional orientada a transformar y optimizar el primer nivel de atención.

De acuerdo con la institución, la integración del nuevo recurso humano iniciará a partir del 1.º de julio de 2026, en el marco de la denominada Estrategia de Optimización del Primer Nivel de Atención, un plan piloto que pretende fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud más cercanos a la población.

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Según explicó la doctora Daniela Zamora Portuguez, coordinadora del equipo técnico de esta estrategia, el objetivo principal es ampliar la capacidad resolutiva de los ebáis, mejorar la cobertura de atención y elevar la calidad de los servicios brindados a los usuarios.

“El fortalecimiento del primer nivel permitirá una atención más oportuna e integral, especialmente en el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles”, indicó Zamora, al referirse a padecimientos como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y las dislipidemias, que representan una carga significativa para el sistema de salud.

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Refuerzo interdisciplinario

Las plazas aprobadas contemplan una amplia variedad de perfiles profesionales con el fin de consolidar un enfoque interdisciplinario en la atención de la salud.

Entre los nuevos puestos destacan personal de enfermería en distintas especialidades —incluyendo obstetricia, salud mental y enfermedades crónicas—, así como auxiliares de enfermería, técnicos en electrocardiografía y personal de redes.

Además, se incorporarán equipos de promoción de la salud conformados por profesionales en medicina general, nutrición, farmacia, laboratorio, educación física, trabajo social y odontología.

Este enfoque busca no solo atender enfermedades, sino también reforzar la prevención y la promoción de estilos de vida saludables, elementos clave en la sostenibilidad del sistema sanitario.

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La estrategia busca fortalecer la atención de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Un plan piloto con posibilidad de expansión

La estrategia fue aprobada como un proyecto especial con una duración inicial de un año, con la posibilidad de ser prorrogado en función de los resultados obtenidos.

El objetivo es evaluar el impacto de los ajustes implementados antes de considerar una eventual expansión a otras áreas del país.

Según el doctor Andrés Cairol Barquero, también integrante del equipo técnico, este proceso incluirá capacitación continua e integración del nuevo personal con los equipos existentes, lo que permitirá una transición más eficiente y una mejora progresiva en la prestación de los servicios.

Asimismo, hizo un llamado a la población a mantenerse informada sobre los cambios que se implementarán, con el fin de facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud.

Áreas beneficiadas

Las 15 áreas de salud incluidas en esta primera fase del plan abarcan distintas regiones del país, lo que permitirá una cobertura geográfica amplia.

Entre ellas se encuentran: Tibás–Uruca–Merced, Alajuela Central, Mata Redonda-Hospital, Cartago, Los Chiles, Pital, Garabito, Cóbano, Talamanca, Limón, Carrillo, Nicoya, Pérez Zeledón, Buenos Aires y Coto Brus.

La selección responde a criterios técnicos y epidemiológicos, con el objetivo de intervenir en zonas donde se requiere fortalecer la atención primaria.

El plan podría ampliarse a nivel nacional según los resultados obtenidos. (Foto cortesía CCSS)
El plan podría ampliarse a nivel nacional según los resultados obtenidos. (Foto cortesía CCSS)

Clave para el sistema de salud

El fortalecimiento del primer nivel de atención ha sido señalado por expertos como uno de los pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud costarricense.

Los ebáis representan el primer contacto de la población con los servicios médicos, por lo que su adecuada operación permite descongestionar hospitales, reducir costos y mejorar los resultados en salud pública.

Con esta iniciativa, la Caja Costarricense de Seguro Social busca avanzar hacia un modelo más preventivo, integral y eficiente, centrado en las necesidades reales de la población y basado en el análisis epidemiológico.

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