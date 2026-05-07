El Salvador

Agricultura centroamericana impulsa estrategias inéditas frente a la amenaza de El Niño y desafíos climáticos regionales en 2026

La agenda conjunta de los ministros agropecuarios de Belice, Costa Rica y otros países apunta a integrar soluciones técnicas y financieras para salvaguardar la producción agrícola y la estabilidad económica

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El Programa Aumento a la Producción impulsa el incremento sostenible en la producción nacional de alimentos y la sustentabilidad agropecuaria. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
El Programa Aumento a la Producción impulsa el incremento sostenible en la producción nacional de alimentos y la sustentabilidad agropecuaria. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Este 6 de mayo de 2026, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) aceleraron una agenda conjunta destinada a fortalecer la agricultura en Mesoamérica, con énfasis en seguros, fondos de garantía y financiamiento para el sector, según informó el IICA desde Costa Rica.

Las alertas recientes por un fenómeno de El Niño de alta intensidad en Centroamérica han elevado la preocupación en torno a su posible impacto, pues se anticipan sequías severas, temperaturas elevadas y disminución de lluvias en la región del Corredor Seco, de acuerdo con el comunicado del IICA.

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El acuerdo surgió tras una reunión entre Muhammad Ibrahim, director general del IICA, y David Martínez, exministro de Agricultura de El Salvador y actual secretario ejecutivo del CAC. Se pactó robustecer el apoyo mutuo en la gestión de recursos y proyectos, así como la integración de herramientas científicas para responder a los desafíos climáticos.

En la sede del IICA, Martínez invitó a Ibrahim a los encuentros estratégicos del CAC programados para las próximas semanas, con la finalidad de reforzar la coordinación regional en sanidad agropecuaria, seguridad alimentaria, migración y desarrollo de mercados.

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Líderes del sector agrícola refuerzan vínculos para afrontar la ola de desafíos climáticos. El Corredor Seco, eje del debate, pone a prueba la capacidad colectiva de respuesta en Centroamérica (Foto cortesía IICA)
Líderes del sector agrícola refuerzan vínculos para afrontar la ola de desafíos climáticos. El Corredor Seco, eje del debate, pone a prueba la capacidad colectiva de respuesta en Centroamérica (Foto cortesía IICA)

El CAC, como órgano del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), reúne a ministros de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y está orientado a la seguridad alimentaria y la competitividad regional.

El IICA considera fundamental el fortalecimiento de los vínculos con el CAC y otros actores para la gestión técnica y administrativa de programas nacionales y la consolidación de la agenda agrícola mesoamericana.

CCRAF e IICA impulsan la modernización agrícola caribeña con seminarios para emprendedores

El organismo informó este martes que la serie de seminarios web “De principiante a Empresario”, impulsada por la red CCRAF en el Caribe, ha reunido en su edición 2026 a más de mil participantes para promover agroemprendimientos sostenibles y fortalecer los sistemas alimentarios de la región, como parte de una estrategia regional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura enfocada en la resiliencia climática y la transferencia de conocimiento hacia la acción inmediata.

En cada uno de estos tres seminarios web organizados por el Foro de Agricultura Resiliente al Clima del Caribe (CCRAF), la participación superó las 430 personas provenientes de más de 30 países, según el reporte del IICA. Ese alcance regional destaca un esfuerzo para la diseminación de prácticas agrícolas innovadoras en zonas tropicales, consolidando a la red CCRAF como un nodo central de intercambio, capacitación y colaboración a nivel caribeño —incluyendo conexiones con América Latina, Asia y África—. El objetivo declarado para 2030, de promover la transición de modelos de subsistencia hacia empresas agrícolas más productivas, fue subrayado al cierre de las actividades por representantes del IICA.

Los cultivos enfrentan amenazan inéditas debido al clima severo y record de calor. Estrategias de adaptación y advertencias oficiales delinean un futuro incierto para el campo (Foto cortesía MAGA)
Los cultivos enfrentan amenazan inéditas debido al clima severo y record de calor. Estrategias de adaptación y advertencias oficiales delinean un futuro incierto para el campo (Foto cortesía MAGA)

La serie de seminarios de 2026, según expuso Nekelia Gregoire Carai, coordinadora del CCRAF al IICA, busca “conectar el conocimiento con oportunidades reales y acciones inmediatas que puedan transformar los medios de vida y fortalecer los sistemas alimentarios en toda la región”. Su enfoque va más allá de la enseñanza técnica, apostando por el empoderamiento personal y la transmisión de oportunidades de alto impacto.

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