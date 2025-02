Cronopatía: cómo la obsesión por aprovechar el tiempo puede afectar la calidad de vida

La cronopatía no es un trastorno mental sino un malestar emocional ligado a la obsesión por el uso eficiente del tiempo y la productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay personas que tienen la obsesión de “exprimir” cada hora del día al máximo, “tildando” tareas, una tras otra, sin dejar espacio al descanso, a una pausa verdadera en sus actividades. Quienes planifican su vida así, abarrotadas de planes que impiden disfrutar del presente, padecen lo que se ha dado en llamar cronopatía.

¿Qué es la cronopatía? En diálogo con Infobae, el licenciado Daniel Omar Antar, (M.N.: 9877), psicólogo, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), explicó que hay que aclarar que la noción de “cronopatía” no figura dentro de los manuales de desórdenes mentales, tales como el DSM o el CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades).

“En tal sentido, no es considerada un trastorno mental, pero sí un malestar emocional que alude a un componente de tipo obsesivo, donde el sujeto que lo padece está intensamente preocupado por cómo está usando el tiempo. La vivencia del paso del tiempo, es en este caso angustiante, dado que está atravesada por la sensación de que el mismo se escurre, y que, por lo tanto, no hay lugar para ‘perderlo’ sin sacarle un ‘provecho’ o ‘rendimiento productivo’. De ese modo, puede, dada su persistencia, sí constituir finalmente una manifestación de un trastorno de ansiedad”.

En tal sentido, el psicólogo recordó que en la mitología griega Cronos era un gran Titán que devoraba a sus hijos ni bien nacían, por temor a ser destronado, como él hizo con su padre Urano. “Muy probablemente, a todos los seres humanos, en más o en menos, nos corroe la ansiedad de la finitud (ser tragados por el tiempo), ansiedad que puede transformarse en ‘trastorno’ cuando dicha angustia cobra cierta relevancia”, afirmó.

Quienes padecen cronopatía viven con la sensación de que el tiempo se escurre por lo que intentan exprimir cada minuto en tareas productivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos asocian el origen de la cronopatía a la sociedad digital en la que vivimos, donde la inmediatez es la norma, por lo que es mucho más difícil pararse a pensar en los deseos o conectar con otras necesidades. También inciden la hiperconectividad y que la línea divisoria entre el tiempo personal y el digital está mucho más difusa.

La doctora Mirta Goldstein, presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), explicó a Infobae que vivimos en una sociedad donde se busca la eficiencia y muchas veces la eficiencia, si bien puede traer satisfacciones como éxitos y logros, también está reñida con el placer. “Entonces, por un lado, tenemos la necesidad de la eficiencia, que genera mucha ansiedad, y, por otro lado, tenemos una disminución de las sensaciones de placer y de disfrute”, señaló.

Y agregó: “Quien está muy ansioso por no perder el tiempo, lo que no puede es perder. Cuando hablamos del tiempo siempre nos estamos refiriendo a esa gran incógnita que es el momento en que se termina la vida y desaparecemos. Es decir, que siempre hay un duelo en juego que produce un aumento de angustia y de ansiedad. Entonces, el aprovechamiento del tiempo es, en realidad, angustia. Es esa necesidad de no poder parar de hacer, incluso de no poder descansar, y estar en una hiperactividad”.

A su vez, la doctora Goldstein explicó que la hiperconectividad es ansiógena y adictiva, por eso se recomienda hacer un uso responsable de las redes. “Lo digital es usado para descargar ansiedad, lo cual la incrementa y se genera así un círculo vicioso. Estas personas ni pueden perder el tiempo debido a la ansiedad”, señaló.

La hiperconectividad agrava la cronopatía al mantener la mente en estado de alerta perpetuo impidiendo el descanso y la relajación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el licenciado Antar señaló que en este tipo de malestar emocional intervienen múltiples factores, “como por ejemplo, los culturales, toda vez que -especialmente en la cultura occidental y de consumo- se imponen ciertos valores de “éxito” (profesión, dinero, familia, etc.); los biográficos personales del individuo (mandatos familiares, conflictivas mal resueltas) y, por supuesto, los de la propia necesidad de supervivencia como mamífero que somos, muchas veces agravados en los sujetos que viven en sociedades de coyunturas económicas precarias, propias de los países subdesarrollados”.

Los síntomas de la cronopatía

De acuerdo al Instituto Psicológico Cláritas de España, una persona que presenta este padecimiento tendrá un comportamiento con las siguientes características:

La cronopatía se caracteriza por una preocupación excesiva por la gestión del tiempo y una agenda repleta de responsabilidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preocupación intensa y frecuente por diversas situaciones.

Profunda necesidad de satisfacer la productividad o la exigencia, muy por encima de su bienestar personal.

La agenda personal abarca solamente responsabilidades y obligaciones , por lo que le cuesta detenerse a descansar (aunque esté agotada).

Perfeccionismo o exigencia consigo misma y que transmite a los demás.

Baja tolerancia al error o al fracaso.

Adicción al trabajo.

Fuerte tendencia al juicio , especialmente en lo que tiene que ver a la pereza o la desorganización.

Suelen ser personas de poca paciencia.

Cómo impacta en la salud física y mental

La necesidad constante de aprovechar el tiempo puede convertirse en una fuente de angustia y ansiedad dificultando el descanso y el disfrute (Imagen ilustrativa Infobae)

El licenciado Antar dijo que, como todo malestar emocional que perdura en el tiempo, la cronopatía constituye una verdadera amenaza psicosomática, dado el alto nivel de estrés que comporta.

“Esto significa que el sujeto afectado por dicho desorden va a estar expuesto a una situación de mayor vulnerabilidad, no solo de carácter inmunológico, sino también incluso, de propensión a accidentes. Pero lo más importante a subrayar es la pérdida de la capacidad de vivir una existencia creativa y lúdica, donde la experiencia del tiempo se torna un factor ansioso y de control obsesivo-compulsivo, en lugar de ser un marco potencialmente distendido y placentero de intercambio afectivo”.

A nivel personal, la cronopatía también puede afectar las relaciones interpersonales, ya que la sensación constante de apuro puede llevar a la desconexión emocional.

A la vez, la incapacidad para encontrar momentos de descanso y relajación contribuye a la fatiga crónica y al agotamiento emocional, así como a insomnio, hipertensión o dolores musculares, dicen los expertos.

Cómo poner la cronopatía bajo control

Expertos recomiendan la terapia cognitivo conductual y la incorporación de pausas conscientes para reducir el impacto de la cronopatía (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a Antar, la persona afectada por este malestar debe realizar una consulta psicoterapéutica que intente resolver la causa de la problemática.

“Detectar si la causalidad radica en conflictivas emocionales irresueltas y/o de coyunturas que pueden modificarse desde otras perspectivas con la ayuda profesional. Esto puede ser de mucho beneficio, tanto en la resolución como la prevención de un potencial desenlace patológico. Al lado de ello, nunca debe perderse de vista la importancia que tiene para nuestra vida psicosomática y relacional, el uso del tiempo como zona de descanso tanto emocional como físico, cuestiones que deben ser trabajadas desde la infancia en la familia y la escuela; así es que, el ejercicio físico, la meditación, la danza, el juego, las relaciones amorosas, etc. constituyen excelentes modos de trascender esa experiencia del tiempo alienante que nos desconecta de nuestro deseo”, expresó Antar.

Algunas recomendaciones:

Realizar terapia cognitivo conductual (TCC). “Al abordar patrones de pensamiento disfuncionales y fomentar hábitos saludables de gestión del tiempo, la TCC ayuda a los individuos a reconectar con su sentido interno de control, reduciendo la sensación de urgencia constante”, afirmó el instituto español.

Practicar técnicas de mindfulness es una buena estrategia para abordar la cronopatía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprender a descansar. “Escuchar la voz interior, por lo tanto, tomar espacios para estar en soledad, ajenos al estrés de la sociedad”, recomendaron.

No abarcar más tareas o responsabilidades de las que se puedan ejecutar : “Hay que aprender a delegar tareas o, inclusive, renunciar a tomar más responsabilidades de las impuestas”, agregaron.

No planificar toda la agenda , para dejar que algunas situaciones o tareas fluyan a su propio ritmo, y no por medio de la obligación o la urgencia.

Disfrutar del proceso de trabajo y de descanso , “pues las personas con cronopatía, raramente disfrutan de sus vivencias o experiencias; es más, se llega a pensar que estos momentos son inconvenientes, llegando a sentir frustración”, añadieron desde el instituto Cláritas.

Incorporar técnicas de mindfulness y meditación para ayudar a desarrollar una mayor conciencia del momento presente.