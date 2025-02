¿Las mujeres necesitan dormir más que los hombres?

Si se despierta durante la noche, mantener las luces apagadas e intentar relajarse para volverse a dormir. “Si se está despierta luego de 20 minutos, levantarse e ir a otra habitación para que la mente no asocie la cama con frustración e inquietud. Mantener las luces bajas. Si es posible, elegir una luz nocturna con una bombilla/lámpara/foco rojo para minimizar la exposición a la luz azul y la interrupción del sueño. Realizar alguna actividad no muy estimulante ni de gratificación (evitar comer o ver televisión). Por ejemplo, escuchar música que invite a la relajación, o leer algo tranquilizador y no regresar a la cama hasta no tener sueño. Esto puede repetirse todas las veces que sea necesario. Los resultados no serán inmediatos, pero al cabo de una semana pueden evidenciarse”, concluyeron las doctoras.