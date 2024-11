La poderosa influencia de la cúrcuma en la salud cerebral: lo que dicen los expertos

La cúrcuma, conocida por su color amarillo, es valorada en la cocina y la medicina tradicional asiática por sus propiedades terapéuticas (Freepik)

La cúrcuma es una especia milenaria originaria del sur de Asia, obtenida del rizoma de la planta Curcuma longa, perteneciente a la familia del jengibre. Con su característico color amarillo intenso, la cúrcuma ha sido utilizada tanto en la cocina como en la medicina tradicional, especialmente en la India y otras regiones de Asia, donde se valora por sus propiedades terapéuticas.

Su principal componente activo, la curcumina, le confiere propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que han despertado interés en la ciencia moderna por sus posibles beneficios para la salud.

Cuáles son los beneficios para el cerebro

La curcumina, componente clave de la cúrcuma, muestra efectos positivos en la memoria y el deterioro cognitivo en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La curcumina, el principal componente activo de la cúrcuma, ha demostrado efectos prometedores en la salud cerebral, especialmente en la memoria y en la prevención del deterioro cognitivo en adultos mayores. Un estudio publicado en The American Journal of Geriatric Psychiatry reveló que una dosis diaria de 90 miligramos de curcumina, administrada dos veces al día durante 18 meses, mejoró notablemente la memoria y las capacidades cognitivas de los participantes sin demencia.

Estos efectos se atribuyen a las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de la curcumina, que reducen la inflamación cerebral y protegen las células nerviosas del daño oxidativo. Además, investigaciones recientes sugieren que la curcumina podría contribuir a la prevención de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, al disminuir la acumulación de placas amiloides y ovillos de tau en el cerebro, asociados con la progresión de esta enfermedad, según explicaron los investigadores del estudio.

La nutricionista Nicole Hopsecger, de la Clínica Cleveland, también subraya estos beneficios, apuntando que la cúrcuma puede tener un rol importante en la protección de la neurocognición a través de la reducción de la inflamación.

Cuánta cúrcuma hay que comer por día para mejorar la memoria

Personas con trastornos de coagulación deben evitar la cúrcuma debido a su potencial para aumentar el riesgo de sangrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad recomendada de cúrcuma para apoyar la memoria varía según la fuente y el tipo de suplemento. Diversos estudios sugieren que consumir entre 500 a 2 mil miligramos de cúrcuma al día puede ser beneficioso, siempre que se ingiera con algún potenciador de su absorción, como la pimienta negra, que contiene piperina, o combinada con grasas saludables, ya que la curcumina es liposoluble.

La Clínica Cleveland recomienda precaución, sugiriendo que quienes desean incluir cúrcuma en sus dietas para mejorar la memoria lo hagan bajo la supervisión de un profesional de salud, ya que la dosificación puede variar y cada persona tiene necesidades específicas.

Qué personas no pueden comer cúrcuma

A pesar de sus múltiples beneficios, el consumo de cúrcuma puede ser perjudicial para ciertas personas. Según Medical News Today, aquellos que padecen trastornos de coagulación deben evitarla, ya que la cúrcuma tiene propiedades que pueden aumentar el riesgo de sangrado.

También se menciona que las personas con reflujo gastroesofágico u otras afecciones digestivas podrían experimentar irritación, ya que la cúrcuma estimula la producción de ácido gástrico. Además, quienes están bajo tratamiento con medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios deben tener especial cuidado, porque la cúrcuma podría interactuar con estos medicamentos y potenciar sus efectos, advierte la Clínica Cleveland.

Para una mejor absorción de curcumina, se recomienda consumir cúrcuma con pimienta negra o grasas saludables (Freepik)

Cómo afecta la cúrcuma a la presión arterial

La cúrcuma podría tener un efecto beneficioso sobre la presión arterial, aunque la evidencia es limitada y principalmente indirecta. De acuerdo con la Facultad de Medicina de Marília (FAMEMA) en Brasil, la curcumina puede reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el cuerpo, mejorando la función endotelial de los vasos sanguíneos y facilitando la circulación y el flujo sanguíneo.

Este mecanismo podría contribuir a una reducción moderada de la presión arterial, especialmente en personas con condiciones inflamatorias crónicas. No obstante, la Clínica Cleveland recomienda no utilizar la cúrcuma como tratamiento principal para la hipertensión sin la supervisión de un médico, ya que los efectos aún no son concluyentes.

Cómo incluir la cúrcuma en la dieta diaria

Incorporar cúrcuma en los alimentos es fácil, usándola en sopas, guisos y arroz o preparándola como infusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar la cúrcuma a la alimentación cotidiana es sencillo, ya que se trata de una especia versátil que puede añadirse a una variedad de platos. Nicole Hopsecger, de la Clínica Cleveland, sugiere usar la cúrcuma en polvo en sopas, guisos, arroces y platos de curry para obtener sus beneficios de forma regular y agradable.

También puede mezclarse con agua caliente para preparar una infusión como té, especialmente cuando se combina con jengibre, miel o limón. Además, para maximizar la absorción de la curcumina, se recomienda añadir un poco de pimienta negra o consumirla junto con una grasa saludable, como el aceite de oliva o de coco.