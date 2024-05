Cuál es el alimento con grasa saludable que protege el corazón

Adoptar una dieta rica en grasas insaturadas y fibra es esencial para prevenir enfermedades cardiovasculares (TRODLER)

La prevalencia de las enfermedades cardíacas, que se constituye como la principal causa de muerte en adultos en países como Estados Unidos, subraya la necesidad urgente de abordar los factores de riesgo modificables, particularmente a través de la dieta. Una alimentación equilibrada, que incluya grasas saludables, juega un papel crucial en la prevención de estos trastornos, según la Asociación Estadounidense del Corazón. Entre las opciones de grasas saludables, las paltas o aguacate emergen como una opción superior debido a su perfil nutricional favorable.

Los beneficios de la palta para la salud del corazón

Las paltas (conocidas como aguacates en algunos países) no solo son accesibles y versátiles en la cocina sino que también ofrecen múltiples beneficios para el corazón. Según los expertos, las paltas pueden enriquecer la dieta de manera sencilla, promoviendo una mejor salud cardiovascular.

Investigaciones citadas por el Journal of the American Heart Association respaldan sus beneficios e indican que el reemplazo de grasas saturadas por palta reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Este efecto protector se atribuye no solo a su contenido de grasas insaturadas sino también a su riqueza en fibra.

Las grasas insaturadas son un tipo de grasa que se encuentra principalmente en alimentos de origen vegetal y en algunos pescados. A diferencia de las grasas saturadas, que tienen una estructura molecular rígida y son sólidas a temperatura ambiente, las grasas insaturadas tienen al menos un doble enlace en su estructura molecular, lo que les confiere una forma más flexible y líquida a temperatura ambiente.

Cómo la palta combate el colesterol y la presión arterial alta (HAAS AVOCADO BOARD)

Buena fuente de grasas saludables

El perfil lipídico de las paltas demuestra por qué son tan beneficiosos para el corazón. Predominantemente compuestos por grasas insaturadas, estas grasas beneficiosas mejoran la función endotelial y contribuyen a una textura cremosa que hace de las paltas un alimento tanto nutritivo como agradable. Estudios longitudinales han vinculado la ingesta de poliinsaturados, abundantes en aguacates, con un riesgo significativamente menor de padecimientos cardíacos.

Ayuda a reducir los niveles de colesterol

La lucha contra el colesterol es fundamental en la prevención de enfermedades cardíacas. Las paltas impactan positivamente en este aspecto gracias a su alto contenido de fibra, que juega un papel esencial en la eliminación del colesterol LDL (“malo”) del cuerpo, mientras incrementa el colesterol HDL (“bueno”). Además, el Journal of Nutrition respalda el consumo diario de palta como una estrategia eficaz para disminuir los niveles de LDL en personas con sobrepeso y obesidad.

Ayuda a reducir la presión arterial

La fibra en las paltas también puede ser beneficiosa para la presión arterial. Aunque los estudios presentan resultados mixtos, el alto contenido de fibra en los aguacates sugiere un potencial beneficio en la reducción de la presión arterial, conforme a la dieta DASH (un régimen adecuado para las personas que padecen de hipertensión arterial o prehipertensión). Además, su alto contenido de potasio es crucial para la relajación de las paredes de los vasos sanguíneos, y así facilita una mejor circulación.

Puede disminuir la inflamación y los triglicéridos

Las paltas contienen grasas y compuestos que luchan contra la inflamación, un factor clave en el desarrollo de enfermedades cardíacas. Los ácidos grasos omega-3 presentes en estos frutos pueden reducir los niveles de triglicéridos y disminuir la inflamación sistemática, esto representa una estrategia nutricional contra la inflamación crónica y sus efectos perjudiciales en el corazón.

Otras grasas saludables para el corazón

Más allá de las paltas, hay una variedad de fuentes de grasas saludables que benefician al corazón, incluidas las nueces, el aceite de oliva, las semillas de lino y los pistachos. Estos alimentos, ricos en grasas insaturadas, fibra y antioxidantes, pueden complementar una dieta cardiosaludable, contribuyendo a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Incorporar palta en la dieta regular es más que una cuestión de placer culinario; es una estrategia efectiva para mejorar la salud del corazón. Su riqueza en grasas insaturadas, fibra y compuestos antiinflamatorios los posiciona como una excelente elección para aquellos comprometidos con un estilo de vida saludable. Sin embargo, es importante recordar que una dieta equilibrada y variada, complementada con un estilo de vida activo, sigue siendo la clave para la prevención de enfermedades cardíacas.