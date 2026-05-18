Proponen llevar educación vial a las aulas ante aumento de muertes por accidentes en Honduras

La propuesta de educación vial fue aprobada en 2024 pero no ha sido ejecutada por la Secretaría de Educación ni la DNVT, generando preocupación por su falta de aplicación.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Óscar Márquez, anunció que la próxima semana presentará una moción en el Congreso Nacional para exigir la implementación obligatoria de la clase de educación vial en los centros educativos del país, ante el aumento sostenido de los accidentes de tránsito.

El legislador recordó que la propuesta ya había sido aprobada por unanimidad en 2024, pero hasta el momento no ha sido ejecutada por la Secretaría de Educación ni por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), lo que ha generado preocupación en torno a su aplicación efectiva.

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Márquez advirtió que la falta de implementación representa un retroceso en materia de prevención, especialmente en un contexto donde los accidentes viales se han convertido en una de las principales causas de muerte en Honduras.

“Desgraciadamente no se está poniendo en práctica”, lamentó el congresista, quien subrayó que la educación es la herramienta más efectiva para reducir la siniestralidad en las carreteras.

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Educación vial obligatoria

La iniciativa plantea que los estudiantes de noveno grado reciban formación obligatoria en educación vial como parte del plan de estudios, con el objetivo de fomentar una cultura de prevención desde edades tempranas y reducir especialmente los accidentes relacionados con motocicletas, uno de los principales factores de riesgo en el país.

El diputado por el departamento de Comayagua calificó la crisis vial como una “pandemia silenciosa”, debido al impacto constante que tiene en la pérdida de vidas humanas.

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“No hay un día en que no ocurra un accidente”, expresó Márquez, remarcando que la educación vial debe convertirse en una política pública urgente para enfrentar la problemática.

Durante los primeros meses de 2026 se reportaron más de 5.900 accidentes de tránsito en el país, con una alta incidencia de motocicletas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

También adelantó que solicitará informes a la Secretaría de Educación y a la DNVT para conocer las razones por las cuales el decreto aprobado por el Congreso no ha sido aplicado hasta la fecha.

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La preocupación del legislador coincide con los datos más recientes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), que confirman la magnitud de la crisis en las carreteras del país.

Más de 700 muertes

Según cifras oficiales, en lo que va de 2026 se registran más de 701 personas fallecidas en accidentes de tránsito a nivel nacional, lo que confirma una tendencia alarmante de mortalidad en las vías.

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El portavoz de la DNVT, César Aguilar, detalló que el 46,7 % de las víctimas corresponde a motociclistas, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de este sector en la movilidad nacional.

La reintegración de la educación vial al debate legislativo apunta a fortalecer la prevención y disminuir las alarmantes cifras de accidentes en Honduras.(Foto: Archivo)

Las estadísticas también revelan que se han reportado más de 5.900 accidentes de tránsito en el país durante los primeros meses del año, y que alrededor de siete de cada diez incidentes involucran motocicletas, consolidando a este tipo de vehículo como el principal protagonista en la mayoría de siniestros.

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Ante este panorama, autoridades de tránsito y sectores legislativos coinciden en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, educación y control, en un intento por reducir las cifras de mortalidad que diariamente afectan a las familias hondureñas.

La propuesta de incorporar educación vial en el sistema educativo vuelve así al debate legislativo como una posible medida estructural para enfrentar una problemática que, según los datos oficiales, continúa en aumento y sin señales de desaceleración.

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