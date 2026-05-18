El reencuentro de Daniela Christiansson con Maxi López en la Argentina: facturas, mate y la familia reunida

Daniela Christiansson llegó a Buenos Aires junto a sus hijos, marcando el inicio de una nueva etapa familiar para Maxi López (Video: Instagram)

La llegada de Daniela Christiansson a Buenos Aires marca el comienzo de una nueva etapa para Maxi López y su familia ensamblada. La modelo sueca arribó al país junto a sus hijos Elle y Lando y, desde el primer minuto, la emoción y la expectativa se sintieron en el aire. El reencuentro, largamente planeado y soñado por el exfutbolista, fue celebrado en redes sociales y generó repercusión tanto por las postales familiares como por los detalles bien argentinos que convirtieron la bienvenida en una verdadera postal de integración y amor.

Apenas la modelo aterrizó en Ezeiza, Maxi la esperó con una de las tradiciones más sagradas para cualquier argentino: un desayuno a puro mate y facturas. Desde medialunas rellenas de crema pastelera hasta churros y los infaltables sanguchitos de miga, la mesa fue un símbolo de bienvenida y de la apuesta de la familia por sumergirse de lleno en la cultura local. “Así te espero en Argentina”, escribió el exfutbolista en sus redes, mostrando su entusiasmo y la ilusión por compartir la cotidianidad después de años de viajes, distancias y vida repartida entre Europa y Sudamérica.

PUBLICIDAD

Daniela Christiansson mostró en redes sociales su rápida adaptación a la cultura argentina y el disfrute de las costumbres locales

Daniela, que en poco tiempo se ganó el cariño de los seguidores de Maxi y de la prensa argentina, no tardó en compartir sus primeras impresiones y postales locales. Horas después del desayuno, publicó una selfie en el parque de la casa, disfrutando del sol y de otro clásico argentino: un sándwich de miga de jamón y queso. “Buenos Aires, Argentina”, escribió junto a un emoji de corazón y banderas celeste y blanca, dejando en claro que la adaptación a las costumbres locales va sobre ruedas.

Pero más allá de los ritos gastronómicos y los gestos simbólicos, el momento más esperado por Maxi López fue el reencuentro de todos sus hijos bajo el mismo techo. En un video que rápidamente se volvió viral, se ve a Valentino, Constantino y Benedicto (los tres hijos mayores que el exfutbolista tuvo con Wanda Nara) jugando con Elle, la hija menor que Maxi tiene junto a Daniela. La escena, marcada por risas y juegos en el jardín, representó para Maxi la concreción de su mayor anhelo familiar: “Finalmente, todos juntos”, escribió junto a la grabación, que fue replicada por Daniela y celebrada por miles de seguidores.

PUBLICIDAD

Un desayuno con mate y facturas simbolizó la bienvenida argentina que Maxi López preparó para Daniela y su familia ensamblada

La mudanza de la familia a la Argentina ya tiene fecha definida: el próximo 20 de mayo, Maxi, Daniela, Elle y Lando se instalarán en una imponente casa en Nordelta, el barrio más exclusivo de la provincia de Buenos Aires. La residencia, valuada en más de 20 mil dólares mensuales y con un contrato mínimo de un año, fue elegida especialmente por su ubicación estratégica, cercana a la casa de los chicos mayores y a la vida social y laboral de la familia. El nuevo hogar cuenta con todos los lujos y comodidades imaginables: cinco dormitorios, piscina, parque, muelle propio y vistas privilegiadas al lago, garantizando privacidad y confort para todos los integrantes de la familia ensamblada.

La decisión de mudarse a Buenos Aires no fue casual. Desde su participación en MasterChef Celebrity, Maxi ganó popularidad en el país y le surgieron nuevas oportunidades laborales en los medios. Pero, por sobre todo, el exfutbolista buscó reunirse con sus hijos y brindarles la oportunidad de convivir, compartir juegos y crecer juntos. La llegada de Daniela y sus hijos menores al país fue el punto de partida para este proyecto de vida, largamente esperado.

PUBLICIDAD

La adaptación de Daniela a la vida argentina parece ser natural y entusiasta. Además de disfrutar del mate y de los clásicos desayunos, la modelo compartió imágenes de Elle practicando deportes y de Lando con su nuevo pasaporte, anticipando que la estadía será por un largo tiempo. La mudanza a Nordelta y la convivencia con todos los hijos de Maxi representan, para la familia, la concreción de un sueño largamente postergado y la posibilidad de construir recuerdos y lazos en un entorno de contención y amor.