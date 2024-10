El dengue vuelve a circular en el centro de Argentina y con un serotipo que antes no estaba presente

La temporada de dengue 2024-2025 en Argentina ha comenzado con 118 casos registrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Argentina sufrió la peor temporada por una epidemia de dengue entre agosto de 2023 y julio de 2024, cuando se registraron 419 muertes durante esa temporada.

En zonas del noreste del país, el virus del dengue nunca dejó de circular en invierno, pero ahora volvió a registrarse en el centro del país. Además, antes solo se habían detectado los serotipos 1,2 y 3 del virus, mientras que recientemente se detectó el serotipo 4 en una persona que viajó a Cuba y volvió a Córdoba.

A diferencia de lo que pasaba hace más de 15 años, cuando en la temporada más fría disminuía abruptamente los casos, las poblaciones de los mosquitos que transmiten el virus del dengue siguen picando a la población argentina, incluso en invierno.

Por eso, la circulación del virus continuó en Chaco y Formosa entre julio de 2023 y agosto pasado.

En Córdoba se detectó un caso importado con el serotipo 4 del dengue proveniente de Cuba (Walter Paciello)

En otras jurisdicciones se frenó en invierno. Pero ahora volvieron a detectarse focos de transmisión, según lo informó la última edición del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. La provincia de Córdoba notificó nuevos casos autóctonos (que son personas que no adquirieron la infección en otras zonas).

“Actualmente y a nivel nacional se está cursando una etapa inter-epidémica”, comentaron los epidemiólogos en la publicación. Los casos notificados son dos mujeres de 22 y 24 años que fueron diagnosticadas con el dengue, según informó el Ministerio de Salud de Córdoba. Consideró que son los primeros casos autóctonos de la nueva temporada 2024-2025.

Una de las mujeres afectadas recibió atención ambulatoria, y se encuentra cursando la enfermedad en su domicilio con seguimiento médico. En cambio, la otra quedó en observación por 24 horas en una institución médica privada, y luego recibió alta médica.

Cuántos casos se han reportado en la nueva temporada del dengue

La circulación del virus del dengue solía frenarse en invierno en la Argentina. Sin embargo, en el invierno de 2024 hubo casos autóctonos en Chaco y Formosa (Getty Images)

En las primeras diez semanas de la actual temporada (2024-2025) ya se notificaron 118 casos de dengue. Dentro de ese total, 79 se confirmaron por métodos directos y el resto corresponde a casos probables en zonas con circulación.

En las últimas cuatro semanas epidemiológicas se notificaron 2091 casos sospechosos, 1719 fueron estudiados por laboratorio (82,2%). Se confirmaron 26 a través de métodos directos (2% de positividad).

El virus tiene cuatro serotipos. En la Argentina, a través de la vigilancia epidemiológica y laboratorial se ha identificado la circulación de los serotipos 1 y 2, particularmente en las regiones del norte. Esos serotipo también circulan en Paraguay y Bolivia, que son países limítrofes. Mientras tanto, Brasil -que fue el país con más casos de afectados por dengue este año- ha reportado la presencia de los cuatro serotipos en su territorio.

En la nueva temporada, llamó la atención la detección de un caso importado con el serotipo 4 en la Argentina. De acuerdo con los epidemiólogos de la cartera nacional, una persona viajó a Cuba y regresó a su residencia en Córdoba con dengue. Cuando se hizo el estudio, se identificó que tenía el serotipo 4.

El virus del dengue tiene 4 serotipos diferentes. Hasta ahora se habían detectado el 1 y el 2 con mayor frecuencia. El 4 no estaba registrado en la temporada anterior (Getty Images)

En diálogo con Infobae, el epidemiólogo e investigador del Conicet, Pablo Orellano, que ha realizado varias publicaciones sobre dengue en el país, consideró: “Es preocupante que se haya detectado el serotipo 4 del virus del dengue. La mayoría de la población ya está inmunizada para los serotipos 1 ó 2. Esos son los serotipos que históricamente circularon en el país”.

Frente al cambio de situación, Orellano señaló que “la entrada de otros serotipos, por un lado, va a encontrar más personas susceptibles para adquirir la infección y hay más probabilidad de re-infecciones por un serotipo distinto, lo que aumenta el riesgo de casos de dengue grave”.

Aunque aclaró: “Según algunas publicaciones científicas, el serotipo 4 no pareciera ser particularmente virulento en las primeras y segundas infecciones, al menos no tanto como el serotipo 2. Pero igual siempre es más preocupante que circulen los 4 serotipos. Vale aclarar que el serotipo, el genotipo, la secuencia de serotipos en las segundas infecciones, las comorbilidades, la edad y el estado inmunológico son factores que pueden influir en el desarrollo o no de los cuadros graves”.

Cómo protegerse frente al dengue

Para prevenir el dengue hay que revisar la presencia de huevos y larvas en plantas que están en agua, como los potus, en los baldes, los desagües pluviales, latas o tarros y botellas, entre otros objetos (Télam)

Los huevos y las larvas de mosquitos Aedes aegypti, que puede ser vector del virus, se encuentran con más frecuencia en los recipientes con plantas en agua, los baldes, los desagües pluviales, latas o tarros y botellas. También se han encontrado en juguetes, neumáticos en desuso, porta macetas, entre otros.

Frente al riesgo que implica el avance del dengue, el Ministerio de Salud cordobés insistió con que hay que seguir estas recomendaciones:

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua.

Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Limpiar a diario los bebederos de animales, cepillando las paredes del recipiente.

Rellenar floreros y portamacetas con arena húmeda. Si no es posible, lavarlos diariamente y cambiar el agua.

Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Colocar boca abajo, tapar o vaciar aquellos objetos que no puedan desechar y puedan acumular agua.

Además para evitar picaduras hay que colocar mosquiteros en puertas y ventanas, usar repelentes y ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre, y proteger con tules las cunas y cochecitos de bebés.