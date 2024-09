Alzheimer o demencia: cuáles son las diferencias y cómo identificarlas, según los expertos

Los olvidos pueden ser normales o señales de alerta de Alzheimer y demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se suelen usar como sinónimos, pero los términos “Alzheimer” y “demencia” presentan sus diferencias. Mientras que la primera es una enfermedad neurodegenerativa, la demencia es un “paraguas” bajo el cual se incluyen varias patologías.

El doctor Norberto Raschella, jefe de Neurología del Hospital Austral, afirmó a Infobae que la demencia es el concepto general de las enfermedades que afectan la cognición. “Se la define como un proceso crónico, irreversible, que provoca trastornos de las funciones intelectuales, sobre todo memoria más visopercepción, lenguaje, abstracción, cálculo, planificación y que provoca un deterioro en la vida personal, laboral y social, por lo general de causas neurológicas. Por otro lado, el Alzheimer es una demencia. Es la principal causa de demencia degenerativa”.

Por su parte, el doctor Ricardo Allegri, MN 63538, jefe de Neurología Cognitiva, Neuropsicología y Neuropsiquiatría de Fleni, explicó a Infobae que “la demencia es un síndrome (conjunto de signos y síntomas) como puede ser, por ejemplo, un síndrome febril, pero el Alzheimer es una enfermedad en la cual una de las etapas es la demencia”.

La demencia es el concepto general de las enfermedades que afectan la cognición (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, señaló que la demencia es un síndrome global que puede tener diversos perfiles, de acuerdo con la causa. “Así, en el Alzheimer predomina la pérdida de memoria; en la demencia frontotemporal la alteración conductual”.

El neurólogo añadió que los conceptos de “demencia senil o presenil” son antiguos. “Antes, la demencia presenil era el Alzheimer y la senil la arterioesclerosis. Hoy se sabe que la frecuencia del Alzheimer aumenta con la edad, por lo tanto, puede ser presenil, pero mucho más frecuentemente senil”.

El médico expresó que la demencia puede darse por distintas enfermedades: “Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad cerebrovascular, hipotiroidismo, un tumor o un traumatismo de cráneo, entre otros. Las dos causas más frecuentes de demencias, responsables del 90% de los casos, son el Alzheimer y la enfermedad cerebrovascular”.

Los familiares de pacientes con Alzheimer juegan un papel clave en detectar señales tempranas de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Raschella, en tanto, ejemplificó: “El Alzheimer es la demencia más frecuente y suele comenzar con trastornos en la memoria inmediata o reciente. Las demencias vasculares suelen comenzar concomitantemente con trastornos motores o predominan síntomas como la apatía, abulia, falta de iniciativa y también, por supuesto, la memoria. La demencia asociada a la enfermedad de Parkinson suele verse en etapas más tardías de la enfermedad y se caracteriza por apatía también, inhibición psicomotriz, trastornos en el habla, entre otros”.

¿Cuáles son las señales de alerta temprana de Alzheimer?

El especialista dijo que la enfermedad “empieza insidiosamente, no es simplemente un olvido, sino que el paciente realmente no recuerda lo sucedido en forma cercana y esto va progresando en el tiempo”.

Por su parte, el doctor Allegri definió: “La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad de la memoria, y los olvidos son el síntoma inicial”, y añadió: “Estos pueden ser el inicio de un Alzheimer o ser normales en el envejecimiento. Por ello es muy importante tratar de identificar cuándo los mismos no son normales”.

Diferenciar entre olvidos normales y patológicos es crucial para detectar señales de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y continuó: “Un olvido normal es un olvido de cosas poco importantes, y se las recuerda posteriormente en forma espontánea o facilitada. No hay episodios de confusiones ni desorientaciones. En cambio, en el olvido patológico no se recuerdan cosas importantes y generalmente afectan, al principio, los hechos recientes”. “La persona no recuerda posteriormente ni mejora con ayudas”, describió Allegri.

El médico afirmó que la queja de olvidos del propio paciente a veces es significativa y a veces, no. “Pero la queja de un familiar siempre es importante, que no sabe generalmente neurología, pero nota que los olvidos son diferentes a los otros familiares de la misma edad y del mismo nivel sociocultural”. Por lo cual es importante tomar en cuenta esta señal de alerta y hacer la consulta médica.

¿Es un olvido normal o es demencia?

El Instituto de Envejecimiento de Estados Unidos brindó algunas de las diferencias entre el olvido relacionado con la edad y los síntomas de demencia:

Las demencias no solo afectan la memoria, sino también otras capacidades cognitivas como el lenguaje y la planificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvido relacionado con la edad:

Tomar una mala decisión de vez en cuando

Olvidarse de hacer un pago mensual

No recordar qué día es y acordarse más tarde

A veces, no saber qué palabra usar

Perder cosas de tanto en tanto

Síntomas de demencia:

Tener poco juicio o tomar malas decisiones la mayor parte del tiempo

Tener problemas para pagar las facturas mensuales

No saber en qué día o parte del año vive

Tener dificultad para mantener una conversación

Perder cosas a menudo y no poder encontrarlas

Diferentes tipos de demencia

La demencia es un síndrome general, mientras que el Alzheimer es una enfermedad específica que incluye demencia en sus etapas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien el Alzheimer es la demencia más conocida y representa la mayoría de los casos, existen al menos 200 tipos diferentes de esta enfermedad, cada uno con sus propios síntomas, causas y tratamientos. Las siguientes son las características de las principales causas de demencia:

Alzheimer . Según Race Against Dementia , representa entre el 60 y el 80 por ciento de todos los casos de demencia . “Las personas con enfermedad de Alzheimer tienen placas y ovillos en el cerebro. Las placas son grupos de una proteína denominada neuronas cerebrales sanas y las fibras que las conectan”, lo que produce los síntomas característicos de la enfermedad, explican desde la Clínica Mayo. . Según, representa entre el. “Las personas con enfermedad de Alzheimer tienen placas y ovillos en el cerebro. Las placas son grupos de una proteína denominada beta amiloide . Los ovillos son masas fibrosas compuestas por proteína tau. Se cree que estos grupos dañan lascerebrales sanas y las fibras que las conectan”, lo que produce los síntomas característicos de la enfermedad, explican desde la Clínica Mayo.

Demencia vascular. El segundo tipo más común de demencia resulta del daño a los vasos que suministran sangre al cerebro. Tiende a afectar la concentración, la organización, la capacidad de resolver problemas y la rapidez del pensamiento, más de lo que parece afectar la memoria, señalaron desde la Clínica Mayo.

Demencia con cuerpos de Lewy. Los depósitos anormales de proteínas en el cerebro, llamados cuerpos de Lewy, afectan la química cerebral y provocan problemas de comportamiento, estado de ánimo, movimiento y pensamiento.

El actor Bruce Willis padece demencia frontotemporal, que afecta afectan el comportamiento, la personalidad, el pensamiento, el juicio, el lenguaje y el movimiento (The Grosby Group)

Entre los síntomas más comunes, afirman desde la Clínica Mayo, están la actuación física de los sueños y ver cosas que no son reales, lo que se conoce como alucinaciones visuales. También se incluyen los problemas de concentración y atención. Otros signos incluyen movimientos descoordinados o lentos, temblores y rigidez, lo que se conoce como parkinsonismo.

Demencia frontotemporal. Es la enfermedad que afecta al actor personalidad, la conducta y el lenguaje . Los síntomas más comunes afectan el comportamiento, la personalidad, el pensamiento, el juicio, el lenguaje y el movimiento”, indican desde la entidad norteamericana. Es la enfermedad que afecta al actor Bruce Willis . “Este es un grupo de enfermedades caracterizadas por la ruptura de las células nerviosas y sus conexiones en los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas zonas se asocian con la. Los síntomas más comunes afectan el comportamiento, la personalidad, el pensamiento, el juicio, el lenguaje y el movimiento”, indican desde la entidad norteamericana.

Demencia mixta. “Los estudios de la autopsia del cerebro de personas de 80 años o más que tenían demencia indican que muchos tenían una combinación de varias causas. Las personas con demencia mixta pueden tener la enfermedad de Alzheimer, demencia vascular y demencia con cuerpos de Lewy. Se están haciendo estudios para determinar cómo la demencia mixta afecta los síntomas y los tratamientos”, resaltan.

¿Alzheimer y demencia comparten tratamiento?

El doctor Allegri explicó que los tratamientos de la enfermedad de Alzheimer disponibles en Argentina son sintomáticos, o sea, que actúan sobre el síntoma y no sobre la causa o enfermedad. “Así la demencia y el Alzheimer comparten estos tratamientos”, afirmó el médico.

Luego de un diagnóstico adecuado, el tratamiento para el Alzheimer incluye tanto opciones farmacológicas como no farmacológicas

“Los mismos son no farmacológicos y farmacológicos. Los primeros incluyen el control de los factores de riesgo y, entre otros, la estimulación cognitiva. Entre los farmacológicos están la administración de anticolinesterásicos (donepecilo, rivastigmina y galantamina) y los moduladores glutamatérgicos como la memantina”, expresó el médico.

Asimismo, destacó que desde hace dos años ya están disponibles en Estados Unidos tratamientos dirigidos a una de las alteraciones fisiopatológicas de la enfermedad (el depósito amiloideo).

“Este tipo de tratamiento que usa anticuerpos antiamiloideos es solo para la enfermedad de Alzheimer y no para la demencia en general. Por otra parte, los mismos están indicados en deterioro cognitivo leve y demencias muy leves, no en demencias en general. Estos últimos son medicamentos de alto costo, difícil indicación y supervisión”, señaló Allegri.

La persona que presenta síntomas debe hace la consulta. El médico le hará hacer diversos estudios para diagnosticar la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el doctor Raschella expresó que el tratamiento va a depender del tipo de demencia. “El Alzheimer al día de hoy no tiene tratamiento curativo, pero hay una serie de fármacos que ralentizan su evolución con una modesta efectividad y un nuevo grupo de medicamentos biológicos, tiene un poco de efectividad, pero no hay estudios a largo plazo que hablen de su eficacia y seguridad”.

En cuanto al tratamiento para otro tipo de demencias, “se investigan aquellas causas que pueden dar un síndrome demencial, pero que pueden ser reversibles y curables, como tumores cerebrales, hidrocefalias, hipotiroidismo, encefalopatía hepática, tóxicos, drogas, alcoholismo, etc. La demencia vascular, que es la segunda más frecuente, tiene tratamiento sintomático”, indicó el neurólogo.

Finalmente, el doctor Allegri resaltó que ante “esta enfermedad de alta prevalencia en la salud pública se deberá pensar en un plan o programa nacional de demencia que incluya un diagnóstico y un tratamiento adecuados, acompañamiento y seguimiento profesionalizado”. “Para ello, Alzheimer Disease International está abogando para que países como Argentina tengan un plan nacional para optimizar y democratizar recursos y profesionales y mejorar la inclusión social de los pacientes”, finalizó.