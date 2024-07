Alzheimer bajo la lupa: qué son las beta-amiloide y por qué causan deterioro cognitivo

Alzheimer Atípico: algunos tipos de Alzheimer no se ajustan del todo al perfil típico de la enfermedad. Estas variaciones son menos comunes que la demencia típica del Alzheimer, afectando alrededor del 15% de todos los casos de esta enfermedad. El Alzheimer atípico también se denomina a veces Alzheimer no amnésico. No amnésico significa que no está relacionado con la pérdida de memoria. Esto es diferente de la enfermedad de Alzheimer típica, en la que la pérdida de memoria es a menudo el primer síntoma.