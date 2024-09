Ozempic y Mounjaro ayudan a las personas con diabetes tipo 1 a controlar el azúcar en la sangre y perder peso

VIERNES, 13 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Inicialmente aprobados para tratar la diabetes tipo 2, Ozempic y Mounjaro también pueden ayudar a las personas con diabetes tipo 1 a perder peso y controlar sus niveles de azúcar en la sangre, encuentra un estudio reciente.

Los diabéticos tipo 1 con sobrepeso u obesidad que tomaron Mounjaro pudieron reducir la cantidad diaria de insulina que necesitaban, informaron investigadores el jueves en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (European Association for the Study of Diabetes) en Madrid.

Y ambos medicamentos ayudaron a los pacientes a perder peso, lo que puede mejorar el control del azúcar en la sangre, apuntaron los investigadores.

Ozempic (semaglutida) y Mounjaro (tirzepatida) ayudan al cuerpo a producir más insulina cuando es necesario, algo que no ayudará a los diabéticos tipo 1, que han perdido la capacidad de producir insulina.

Pero los medicamentos también ralentizan la digestión de los alimentos y reducen la cantidad de glucosa producida por el hígado, lo que debería ayudar a algunos diabéticos tipo 1 a controlar los niveles de azúcar en la sangre, apuntaron los investigadores.

"Es probable que algunos de los mecanismos a través de los cuales la semaglutida y la tirzepatida reducen el azúcar en la sangre en la diabetes tipo 2 también sean relevantes en la diabetes tipo 1", señaló la investigadora principal, Janet Snell-Bergeon, profesora del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado.

Para este estudio, los investigadores analizaron datos médicos de 100 adultos con diabetes tipo 1, a la mitad de los cuales se les recetó Ozempic y a la otra mitad Mounjaro.

Ambos medicamentos provocaron la pérdida de peso. Los diabéticos tipo 1 perdieron un promedio del 9% de su peso corporal con Ozempic, y más del 21%, en promedio, con Mounjaro.

En general, el 77 por ciento de los usuarios de Ozempic y el 93 por ciento de los usuarios de Mounjaro perdieron al menos un 5 por ciento de su peso corporal, en comparación con el 14 por ciento de un grupo de control emparejado que no tomó los fármacos.

Del mismo modo, el 47% de los usuarios de Ozempic y el 87% de los usuarios de Mounjaro perdieron al menos el 10% de su peso corporal, algo que no logró nadie en el grupo de control.

"Esta cantidad de pérdida de peso se ha observado en otros estudios de estos fármacos, y es probable que reduzca el riesgo de varias consecuencias de la obesidad, como la enfermedad cardiaca y la resistencia a la insulina", señaló Snell-Bergeon en un comunicado de prensa de la reunión.

Para los usuarios de Mounjaro, esa pérdida de peso se tradujo en una reducción del 18 por ciento en la cantidad de insulina que tomaban a diario, apuntaron los investigadores.

"Se trata de una reducción sustancial y es una indicación de que la resistencia a la insulina ha mejorado", anotó Snell-Bergeon.

Estos resultados muestran que los dos medicamentos pueden ayudar a las personas con diabetes tipo 1 a mantener su azúcar en la sangre bajo control, concluyeron los investigadores.

"La semaglutida y la tirzepatida pueden conducir a una pérdida de peso significativa en estos pacientes y mejorar sus niveles de azúcar en la sangre, lo que podría reducir su riesgo de complicaciones de la obesidad y la diabetes, incluyendo enfermedad cardiaca y problemas oculares, nerviosos y renales", dijo Snell-Bergeon.

"Estos medicamentos podrían ser una valiosa adición a la insulina en el tratamiento de la diabetes tipo 1", continuó Snell-Bergeon. "Sin embargo, ahora se necesitan ensayos prospectivos más grandes para evaluar completamente su seguridad y eficacia en pacientes con diabetes tipo 1 que viven con sobrepeso y obesidad".

Debido a que estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la diabetes tipo 1.

FUENTE: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, comunicado de prensa, 12 de septiembre de 2024