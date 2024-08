Cuál es la fruta que ayuda a evitar la aparición de arrugas y está llena de antioxidantes

Las antocianinas en las moras mejoran el flujo sanguíneo y reducen la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los expertos de la Cleveland Clinic de Estados Unidos, el colágeno representa el 30% de las proteínas del cuerpo y proporciona estructura, soporte y fuerza a la piel, músculos, huesos y tejidos conectivos. Es un elemento esencial para disfrutar de una buena salud física, y su deficiencia puede causar debilitamiento y dolores musculares, así como ayuda a la prevención de las arrugas.

El colágeno encontrado en alimentos no puede ser absorbido en su totalidad por el cuerpo, sino que es necesario ingerir nutrientes que estimulen la producción de esta proteína que ya realiza el organismo. Hay una fruta en específico que le brinda al cuerpo humano varios de los componentes que necesita para generar colágeno: la mora. Que además es considerada un gran antioxidante.

Los beneficios de las moras para la salud

Las moras son una fuente natural de vitaminas C y K, manganeso y antioxidantes beneficiosos para la salud. La vitamina C fortalece el sistema inmunológico para prevenir infecciones, estimula la producción de colágeno para la formación de tejidos y facilita la cicatrización de heridas y el fortalecimiento muscular.

La vitamina C de las moras fortalece el sistema inmunológico y facilita la cicatrización de heridas

La vitamina K es esencial para la coagulación sanguínea, mientras que el manganeso interviene en la producción de energía, protección celular, inmunidad, crecimiento óseo y reproducción. Las moras aportan fibra soluble e insoluble que previene el estreñimiento, reduce el colesterol y regula los niveles de azúcar en sangre al generar sensación de saciedad.

Sus antocianinas, pigmentos hidrosolubles, mejoran el flujo sanguíneo, disminuyen la inflamación y los niveles altos de colesterol que conducen a la arterosclerosis y otras patologías cardiovasculares. En resumen, las moras son una opción nutritiva y beneficiosa para prevenir diversas enfermedades gracias a sus valiosos compuestos bioactivos.

¿Por qué las moras ayudan a evitar la aparición de arrugas?

El colágeno es la proteína que actúa como cimiento para mantener unidas las células y tejidos del cuerpo, por lo que es indispensable para su integridad y funcionalidad, según explican expertos de la Cleveland Clinic. Esta proteína crucial preserva la elasticidad y firmeza de la piel, lo que previene la aparición de arrugas, y desempeña un papel vital en la salud de articulaciones y músculos.

Consumir moras ayuda a prevenir el estreñimiento y a regular los niveles de azúcar en sangre

Un estudio publicado en la revista Nutrients destacó que incorporar las moras negras (Rubus occidentalis) en la dieta ofrece beneficios significativos para la salud, especialmente por su influencia en la síntesis y protección del colágeno, proteína esencial para la piel, cartílagos y otros tejidos conectivos.

Las moras actúan como catalizador del colágeno al estimular su producción en el cuerpo gracias a su alta concentración de vitamina C. Esta vitamina es clave en la síntesis de colágeno, ya que participa en la estabilización de su estructura helicoidal. Sin una cantidad adecuada de vitamina C, el cuerpo no puede producir colágeno de manera eficiente, lo que afecta la salud de la piel y tejidos conectivos.

Cuál es el valor nutricional de las moras y por qué tienen antioxidantes

Según los expertos de Cleveland Clinic, las moras contienen los siguientes componentes cada 1 taza (250 gramos):

Vitamina C: 30 miligramos.

Vitamina K: 29 miligramos.

Manganeso: 0,9 microgramos.

Fibra: 7.6 gramos.

Se recomienda consumir hasta dos porciones de moras al día, equivalentes a una taza cada una

Actúa también como antioxidante al combatir los radicales libres que causan inflamación celular, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pulmonares, diabetes tipo 2 y algunos cánceres.

Cuántas moras se pueden comer por día

Las moras son muy nutritivas, pero como todo alimento, deben consumirse con moderación. Según Cleveland Clinic, se recomienda ingerir hasta dos porciones al día, equivalentes a una taza cada una. Además, aconsejan incorporar otros tipos de frutas y vegetales para lograr una dieta equilibrada.