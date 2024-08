Los abortos espontáneos en caballos ofrecen información para ayudar a prevenir los abortos espontáneos humanos

MIÉRCOLES, 7 de agosto de 2024 (HeathDay News) -- Los investigadores están recopilando información importante sobre los abortos espontáneos en las mujeres de un viejo amigo de cuatro patas: los caballos.

No debería ser una sorpresa, dado que las yeguas tienen embarazos largos (11 meses) y los embriones de ambas especies crecen a tasas similares, dijo un equipo supervisado por Mandi de Mestre, profesora de medicina equina de la Universidad de Cornell, en Nueva York.

Su nueva investigación encontró que casi la mitad (42%) de los abortos espontáneos y espontáneos que ocurrieron en caballos durante los primeros dos meses de embarazo estaban relacionados con una afección cromosómica llamada triploidía.

Con la triploidía, el feto contiene un conjunto adicional de cromosomas que pueden provocar complicaciones que conducen a la pérdida del embarazo, explicaron los investigadores.

Entonces, los caballos son un buen modelo para los embarazos humanos porque, "durante ese periodo embrionario [hasta ocho semanas desde la concepción], rara vez se había reportado triploidía en mamíferos fuera de las mujeres", anotó de Mestre en un comunicado de prensa de la Cornell.

"El estudio nos dice que durante las primeras seis semanas de gestación, es probable que esta sea la causa principal de la pérdida del embarazo tras la concepción natural", añadió.

Su equipo publicó sus hallazgos en la edición del 5 de agosto de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Según el equipo de investigación, entre el 10% y el 20% de los embarazos humanos terminarán en aborto espontáneo, y se cree que las aberraciones cromosómicas son una causa importante.

Pero hasta ahora, los científicos no han tenido un modelo animal adecuado para los abortos espontáneos humanos. En el nuevo estudio, analizaron 256 muestras de fetos y placenta de veterinarios que habían tratado a caballos con embarazos fallidos durante un período de 10 años.

"Pudimos estudiar el impacto de los errores cromosómicos a lo largo de todo el embarazo en el caballo", dijo de Mestre. "Descubrimos que la triploidía solo se asocia con pérdidas al principio del embarazo".

Los errores cromosómicos ocurrieron en el 57,9% de las pérdidas de embarazo hasta el día 55 de gestación y en el 57,2% de las pérdidas entre los días 56 y 110.

Por el contrario, solo el 1,4% de las pérdidas entre los días 111 y el final del embarazo se asociaron con errores cromosómicos como la triploidía.

La aneuploidía (la ganancia o pérdida de un cromosoma) se vinculó con los abortos espontáneos en las primeras 10 semanas de embarazo, reportó el grupo de Mestre, mientras que las deleciones o duplicaciones de un segmento de un cromosoma se detectaron en gran medida en los abortos espontáneos después de 110 días.

Eso reflejó hallazgos similares entre las mujeres que habían sufrido un aborto espontáneo. La mayoría de los abortos espontáneos humanos ocurren en casa, anotó el equipo de investigación, por lo que hay poco con lo que los investigadores puedan trabajar si esperan descubrir por qué ocurren los abortos espontáneos.

Usar al caballo como modelo podría rectificar esa situación, dijeron. Los propietarios de caballos suelen proporcionar un alto nivel de cuidado y seguimiento a sus animales durante una gestación, lo que proporciona muchos datos que son útiles para la investigación.

La nueva investigación ciertamente puede ayudar a los caballos.

Por ejemplo, si se determina que hay un error cromosómico importante al principio del embarazo equino, los veterinarios pueden tomar medidas para interrumpir el embarazo, dijo el equipo de Mestre.

"Esta investigación ha proporcionado una base para comprender las causas genéticas de la pérdida del embarazo en los caballos, a menudo conocida como pérdida del embarazo de causa desconocida", dijo el coautor del estudio, Shebl Salem, investigador postdoctoral en el Laboratorio de Embarazo Equino de Mestre.

Más información

Obtén más información sobre el aborto espontáneo en March of Dimes.

FUENTE: Universidad de Cornell, comunicado de prensa, 5 de agosto de 2024