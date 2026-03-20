El Gobierno llamó a consulta pública para modificar los cuadros tarifarios provisorios del gas

Procedimiento de consulta pública para debatir una serie de modificaciones en el sistema de transporte y distribución de gas natural

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) anunció el inicio de un procedimiento de consulta pública para debatir y transparentar una serie de modificaciones clave en el sistema de transporte y distribución de gas natural en el país, dentro de los que se incluyen los nuevos cuadros tarifarios provisorios.

La medida, formalizada mediante la resolución 346/2026 publicada hoy en Boletín Oficial, forma parte del proceso de reconfiguración del sector en el contexto de la emergencia energética vigente, que fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.

La resolución dispone una amplia revisión regulatoria y contractual en el sistema de gas natural, incluyendo la reasignación de capacidades de transporte, la modificación de factores de carga, la actualización de porcentajes de gas retenido y la elaboración de cuadros tarifarios provisorios. Estas acciones buscan garantizar la seguridad en el abastecimiento y adaptarse a los nuevos desafíos surgidos por cambios estructurales en la red, las fuentes de abastecimiento, y la integración de activos de Energeía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA).

En el detalle del texto detallan que se procedió con el análisis de las siguientes cuestiones que resultan propias de esta Autoridad Regulatoria, entre ellas la modificación de los factores de carga; determinación de porcentajes de gas retenido y de los gastos de operación y mantenimiento de activos de ENARSA; la modificación del Reglamento de Servicio de Distribución en su parte pertinente. Asimismo, las condiciones Especiales del Servicio de Transporte para determinados Cargadores; y la elaboración de un proyecto de Cuadros Tarifarios provisorios.

Entre los puntos más relevantes, la resolución propone modificar provisoriamente los factores de carga para los usuarios residenciales de Camuzzi Gas del Sur S.A. y Naturgy NOA S.A. “en el orden del 45%, manteniendo para las demás Licenciatarias el Factor de Carga del 35% que se está utilizando actualmente, a los efectos del traslado de los costos de transporte pertinentes”.

Los cambios hicieron foco en los factores de regulación de carga y los cuadros tarifarios

Según el ENRE, ambas “presentan desvíos importantes respecto del Factor de Carga del 35% para los usuarios Residenciales que se ha utilizado hasta el presente”. En este sentido explicó que “dichos porcentajes se aplicaban a todos los usuarios de igual categoría/segmento en todas las licenciatarias de Distribución del país, sin haberse determinado distinción alguna entre los usuarios domiciliados geográficamente en distintas regiones climáticas, generando ello diferencias en la relación entre el consumo medio diario anual y el consumo pico en el período invernal”.

El ENARGAS también revisará los porcentajes de gas retenido en las rutas de transporte, la operación y mantenimiento de activos de ENARSA y las condiciones para determinados cargadores que cuentan con contratos firmes. Asimismo, se pondrán en consulta cuadros tarifarios provisorios y los cargos fideicomiso asociados, mientras se avanza en la derogación de normativas que hoy resultan innecesarias en el nuevo marco regulatorio.

Otro aspecto central es que la resolución instruye a las distribuidoras a contratar transporte firme para su demanda ininterrumpible por al menos diez años, asegurando la continuidad y la seguridad del suministro. El ENARGAS también reconoce la necesidad de facilitar servicios de intercambio y desplazamiento (ED) en casos puntuales para no perjudicar a usuarios con contratos vigentes afectados por la reconfiguración.

La decisión se tomará antes del 1ro de mayo, fecha en la que se conocerán los nuevos ajustes tarifarios

La medida pone especial énfasis en la participación ciudadana. El expediente y los informes técnicos estarán disponibles para consulta pública en el sitio web del ENARGAS durante 15 días corridos a partir de la publicación. Usuarios, distribuidoras, transportistas y cualquier interesado podrán presentar observaciones y comentarios a través de la Mesa de Entradas Virtual, favoreciendo la transparencia y la construcción de consensos en la toma de decisiones que afectan tarifas, contratos y condiciones de servicio.

La reconfiguración del sistema de transporte de gas natural responde a la necesidad de ajustar la infraestructura y los contratos a la evolución de las cuencas productivas, las nuevas obras incorporadas y el impacto del abastecimiento nacional.

El procedimiento culminará con la evaluación de las presentaciones recibidas y la aprobación de las nuevas medidas regulatorias y tarifarias, que entrarán en vigencia a partir del 1° de mayo.