Salud

El Papanicolaou no lo detecta todo: por qué el examen pélvico sigue siendo clave para prevenir y diagnosticar a tiempo

A pesar de los avances en el diagnóstico, este estudio sigue siendo fundamental para descubrir a tiempo patologías que la citología cervical podría no identificar en las consultas médicas rutinarias

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El examen pélvico permite identificar
El examen pélvico permite identificar infecciones, quistes y pólipos que la prueba de Papanicolaou no detecta, según Cleveland Clinic

La salud ginecológica se basa en controles periódicos y en pruebas específicas que cumplen funciones diferentes y complementarias. El examen pélvico y la prueba de Papanicolaou suelen realizarse en la misma consulta, pero conocer sus diferencias es clave para la detección temprana de enfermedades y la prevención de complicaciones, según destaca Cleveland Clinic, uno de los principales centros médicos de Estados Unidos.

Existe una diferencia fundamental entre ambos procedimientos: el examen pélvico corresponde a una evaluación física integral de los órganos reproductivos femeninos, mientras que la prueba de Papanicolaou es un estudio específico orientado a detectar signos tempranos de cáncer de cuello uterino. Comprender esta distinción resulta esencial para una adecuada prevención y para el cuidado de la salud ginecológica, indica Cleveland Clinic.

El examen pélvico incluye la observación y palpación de la vulva, la vagina, el cuello uterino, el útero, los ovarios y los músculos del suelo pélvico. Esta evaluación permite identificar infecciones, inflamaciones, quistes, pólipos u otras alteraciones anatómicas.

Por su parte, la prueba de Papanicolaou implica la toma de células del cuello uterino con una espátula y un cepillo para su análisis en laboratorio, con el objetivo de detectar lesiones precancerosas o cáncer cervical. Ambos procedimientos pueden realizarse en la misma consulta ginecológica, pero no son equivalentes ni intercambiables: el examen pélvico ofrece una visión integral del aparato reproductor femenino, mientras que la prueba de Papanicolaou se centra exclusivamente en el cáncer de cuello uterino.

La prueba de Papanicolaou se
La prueba de Papanicolaou se orienta exclusivamente a detectar lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino en mujeres a partir de los 21 años

Diferencias técnicas y alcances de cada procedimiento

El examen pélvico se compone de tres partes: la inspección visual externa, el examen bimanual —en el que el profesional introduce dos dedos en la vagina mientras palpa el abdomen para evaluar el tamaño y la forma de los órganos internos— y el uso del espéculo, instrumento que permite visualizar la vagina y el cuello uterino. Durante este último paso, se puede tomar la muestra para la prueba de Papanicolaou.

La doctora Johanna Kelley, ginecóloga oncóloga citada por Cleveland Clinic, explica: “Se puede pensar en un examen pélvico como una exploración física general de los órganos pélvicos, mientras que una prueba de Papanicolaou es una prueba específica para detectar el cáncer”.

El examen pélvico abarca la
El examen pélvico abarca la observación y palpación de vulva, vagina, cuello uterino, útero y ovarios, revelando alteraciones anatómicas y signos de enfermedad (Canva)

La prueba de Papanicolaou detecta únicamente alteraciones celulares en el cuello uterino, generalmente asociadas a la infección por virus del papiloma humano (VPH) o a lesiones precancerosas. No identifica otros tipos de cáncer ni afecciones en órganos distintos al cuello uterino. En cambio, el examen pélvico puede revelar infecciones, inflamaciones, quistes ováricos, pólipos, prolapso uterino o signos de enfermedad inflamatoria pélvica, lo que orienta el diagnóstico y el tratamiento según los hallazgos clínicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas sociedades médicas recomiendan combinar la evaluación física con la citología cervical para mejorar la detección temprana de enfermedades ginecológicas y reducir la mortalidad por cáncer de cuello uterino.

Cuándo se recomienda cada estudio

La Cleveland Clinic sugiere que todas las mujeres realicen una revisión ginecológica anual desde la adolescencia, independientemente de la presencia de síntomas. En cuanto a la prueba de Papanicolaou, se recomienda iniciarla a los 21 años y repetirla cada tres años hasta los 29.

Desde los 30, se aconseja combinar la citología con la prueba de VPH y, si ambos resultados son normales, espaciar los controles hasta cada cinco años. Mujeres con antecedentes de lesiones precancerosas, resultados anormales, infección por VIH, inmunosupresión o exposición prenatal a dietilestilbestrol requieren controles más frecuentes, según la Sociedad Americana del Cáncer.

El examen pélvico se indica
El examen pélvico se indica ante síntomas como sangrado anormal, dolor persistente o flujo inusual, y antes de intervenciones ginecológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es necesario realizar la prueba de Papanicolaou en cada consulta rutinaria. El examen pélvico cobra especial importancia ante síntomas como sangrado vaginal inesperado, dolor pélvico persistente, flujo anormal, molestias durante las relaciones sexuales o picazón vulvar. También se indica antes de procedimientos ginecológicos, en la primera consulta prenatal y en casos de antecedentes familiares de enfermedades ginecológicas.

“La prueba de Papanicolaou solo toma células del cuello uterino para analizarlas posteriormente. No es una prueba de detección de otros tipos de cáncer”, aclara la doctora Kelley. Además, destaca que el examen pélvico debe complementarse con la prueba de Papanicolaou para una valoración ginecológica integral y aumentar las posibilidades de diagnóstico temprano.

Recomendaciones para la consulta y el seguimiento

Solicitar una revisión ginecológica anual es fundamental, incluso cuando no hay síntomas. Cleveland Clinic aconseja compartir cualquier molestia o inquietud con el especialista, ya que esa información permite adaptar la frecuencia y el tipo de pruebas a cada paciente.

La doctora Kelley subraya la importancia de personalizar el enfoque de la consulta ginecológica. Más allá de las pautas generales, el diálogo abierto entre paciente y médico favorece la detección y el tratamiento oportuno, lo que impacta en la prevención, el acompañamiento profesional y el bienestar a largo plazo. Mantener controles regulares y seguir las recomendaciones médicas constituye la mejor estrategia para la salud reproductiva femenina.

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