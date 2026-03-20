El estrecho de Ormuz tiene una larga historia de perturbaciones

Vista aérea de la isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence, en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán ha vuelto a colocar al estrecho de Ormuz en el punto de mira de un conflicto geopolítico. Prácticamente todo el tráfico marítimo se ha paralizado en la vía fluvial que conecta el Golfo Pérsico con el resto de los océanos del mundo, interrumpiendo una ruta crucial para el flujo mundial de petróleo . Los ataques a buques mercantes y las amenazas de nuevas huelgas han impedido que casi todos los petroleros transporten petróleo, gas y otras mercancías a través del estrecho. Esto también ha provocado recortes en la producción de algunos de los mayores productores del mundo, ya que su crudo no tiene adónde ir.

Esta no es la primera vez que el estrecho de Ormuz se utiliza como arma. La incautación de buques y los enfrentamientos previos en la región han generado preocupación entre los buques mercantes, dificultando en ocasiones gravemente su navegación. Irán también ha amenazado repetidamente con cerrar el estrecho en respuesta a las sanciones y otras tensiones a lo largo de los años, pero no ha llegado a interrumpir el tráfico por completo. Aun con la mayor parte del tráfico paralizado debido a la guerra actual, decenas de embarcaciones han logrado cruzar el estrecho, según plataformas de datos marítimos y comerciales.

Si bien Irán y Omán poseen territorio en el estrecho de Ormuz, sus estrechos canales de navegación se consideran aguas internacionales por las que pueden transitar todos los barcos. Aun así, Teherán ejerce una influencia considerable sobre el paso gracias a su presencia militar cercana y al control de islas clave en la zona.

El último enfrentamiento, que ya lleva tres semanas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en los que murió su líder supremo , ha tenido importantes consecuencias para los mercados energéticos : aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transitaba por el estrecho de Ormuz antes de la guerra, y la escasez de suministro ha disparado los precios del combustible .

He aquí otros ejemplos en los que el tráfico en el estrecho de Ormuz se ha visto interrumpido o amenazado:

Década de 1980: La “Guerra de los Petroleros” entre Irán e Irak

Durante la sangrienta guerra de ocho años entre Irán e Irak en la década de 1980, ambos bandos atacaron petroleros y otros buques en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, utilizando minas navales para interrumpir el tráfico en ciertos puntos. Estados Unidos también se involucró en la llamada Guerra de los Petroleros: la Armada incluso libró una batalla de un día contra Irán en 1988 y, posteriormente, derribó un avión comercial iraní al confundirlo con un caza, causando la muerte de 290 personas.

El estrecho no se cerró del todo. Y durante la guerra, los barcos estadounidenses también escoltaron petroleros kuwaitíes para protegerlos de los ataques iraníes. Aun así, el paso se volvió extremadamente peligroso y el transporte marítimo se vio interrumpido.

Un mapa del estrecho de Ormuz se ve en esta ilustración (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

2011-2012: Irán amenaza con el cierre durante las sanciones nucleares

A finales de 2011 y principios de 2012, Irán amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta a las nuevas sanciones impuestas por Occidente debido a su programa de desarrollo nuclear. La Unión Europea comenzó a aplicar una prohibición a la compra de petróleo iraní, y Estados Unidos también tomó medidas similares contra el sector energético del país, prohibiendo además las transacciones con el banco central iraní. Esto provocó posteriormente que otros países redujeran sus compras de petróleo iraní.

Pero Irán retiró algunas de esas amenazas, y su gobierno finalmente no cerró el estrecho de Ormuz. Aun así, la inestabilidad y las fluctuaciones en la oferta provocaron variaciones en los precios del petróleo. El crudo Brent —el referente internacional— se cotizaba por encima de los 100 dólares en diciembre de 2011 y durante gran parte de 2012, alcanzando un máximo de más de 126 dólares por barril en marzo de 2012, antes de moderarse a finales de año

2018: Más amenazas de cierre tras la retirada de EEUU del acuerdo nuclear

En mayo de 2018, durante su primer mandato, el presidente estadounidense Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear con Irán alcanzado durante la administración Obama y comenzó a restablecer las sanciones . A pesar de algunas excepciones, Trump prometió cortar definitivamente todas las exportaciones de petróleo iraní. En respuesta, el entonces presidente iraní, Hassan Rouhani, reiteró sus amenazas de cerrar el estrecho de Ormuz.

Pero, una vez más, Irán no terminó cerrando el estrecho. Y a pesar de cierta volatilidad a lo largo del año, con una presión particular sobre la producción de los productores de la OPEP, el Brent terminó el año cotizando a casi 54 dólares el barril, por debajo de los aproximadamente 75 dólares el barril cuando Trump declaró que Estados Unidos se retiraría en mayo de 2018.

Vista aérea de archivo de las costas iraníes y el puerto de Bandar Abbas en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

2019-2025: Capturas y ataques a buques

La Armada estadounidense culpó a Irán de una serie de ataques con minas lapa contra buques cerca del estrecho que dañaron petroleros en 2019, así como de un ataque con drones que resultó fatal para un petrolero vinculado a Israel en 2021. Teherán negó su participación en aquel momento. En cualquier caso, estas hostilidades provocaron un aumento en las primas de los seguros y generaron temores entre las compañías navieras.

Mientras tanto, Irán incautó varias embarcaciones en el estrecho, incluyendo varios petroleros extranjeros que, según alega, transportaban combustible de contrabando a finales del año pasado, de acuerdo con los medios estatales. El país también capturó un buque de carga con bandera portuguesa en 2024 y retuvo dos petroleros griegos durante meses en 2022, entre otras incautaciones. No obstante, el estrecho permaneció abierto en todo momento.

Junio ​​de 2025: Guerra de 12 días entre Israel e Irán

Los temores sobre un posible cierre del estrecho de Ormuz también se acumularon durante la guerra de 12 días del año pasado entre Israel e Irán, particularmente después de que Estados Unidos entrara en el conflicto con bombardeos contra tres instalaciones nucleares y militares iraníes .

Pero Irán no cerró el estrecho, y el petróleo no experimentó aumentos de precio duraderos. A pesar de que los precios subieron ligeramente al comienzo del conflicto, el petróleo sufrió una notable caída, ya que los operadores dudaban de la probabilidad de ataques contra los cargamentos de crudo. Al final de la guerra, el Brent cotizaba por debajo de los 67 dólares el barril, unos pocos dólares menos que antes.

(AP)