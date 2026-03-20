Violenta entradera a una jubilada en Córdoba: la maniataron y le ofrecían una importante suma de dinero

Una vista de la calle Modesto Moreno en Villa María, Córdoba, donde una jubilada sufrió un brutal robo en su domicilio (Google Maps)

Una jubilada de 76 años fue víctima de un violento asalto en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. El hecho se registró cuando al menos tres delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en su vivienda de la calle Modesto Moreno al 1300, sorprendiendo a la mujer mientras dormía.

La secuencia comenzó cuando los atacantes lograron ingresar tras forzar una reja de la propiedad, según informó la Policía de Villa María. Una vez dentro, los asaltantes amenazaron a la víctima con un arma de fuego, la redujeron y la maniataron. Durante varios minutos, los agresores le exigieron la entrega de una suma de dinero que, según se desprende de la denuncia, consideraban relevante.

La mujer, que se encontraba sola en su domicilio al momento del ataque, no pudo acceder al pedido de los asaltantes, quienes finalmente no obtuvieron el botín que buscaban. Antes de abandonar la vivienda, los delincuentes se apoderaron de un automóvil Peugeot 2008 y de documentación personal perteneciente a la víctima, según precisó la fuerza policial.

Según informó el portal El Doce.tv, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 2, a cargo de la fiscal Juliana Companys, quien ordenó una serie de acciones investigativas. Entre las primeras medidas se incluyeron relevamientos en la zona, entrevistas a posibles testigos y el análisis de cámaras de seguridad cercanas al domicilio.

La fiscal Companys dispuso que la víctima recibiera asistencia médica y contención, dado el estado de shock tras la experiencia. Además, la investigación busca determinar si los autores forman parte de una banda que haya actuado previamente en la ciudad o en localidades cercanas.

En relación con los elementos sustraídos, la Fiscalía detalló que el Peugeot 2008 pertenecía a la víctima y que la documentación personal robada podría ser utilizada para otros hechos delictivos o intentos de fraude. Por ello, se emitió una alerta a las fuerzas de seguridad para evitar su utilización.

La Fiscalía de Instrucción también solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del hecho, en particular sobre movimientos inusuales en la zona durante la madrugada de ayer jueves. Se mantiene abierta la línea de investigación sobre la posible existencia de un trabajo previo de inteligencia por parte de los delincuentes.

La investigación judicial se encuentra en curso y, hasta el momento, no se han producido detenciones vinculadas al asalto. Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para identificar a los responsables y recuperar los bienes sustraídos.

No se produjeron detenciones por el hecho

Otro robo a la casa de una jubilada

A principios de este mes, una jubilada de 94 años fue víctima de un violento asalto en su vivienda de La Plata durante la madrugada. Los delincuentes ingresaron mientras la mujer dormía, la amordazaron y le exigían dólares.

El episodio ocurrió en la calle 22 entre 60 y 61. En la tranquilidad de la noche, dos hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio de la mujer, y se dirigieron directamente a su habitación.

Una vez allí, se posicionaron uno a cada lado de la cama para inmovilizarla. Según el relato de la víctima, vestían ropa oscura, guantes y pasamontañas, y portaban linternas encendidas.

El calvario comenzó cerca de las 3.15. La mujer relató que uno de los asaltantes le tapó la boca y le ordenó que mantuviera la calma. Con tono intimidante, el delincuente le aseguró que no le harían daño pero le exigió que revelara dónde guardaba dólares en la casa. Ante la presión, la mujer respondió que no tenía dinero en esa moneda. Poco después, un tercer asaltante se sumó a la situación y comenzó junto al resto a revisar la vivienda.

Durante casi una hora, los ladrones recorrieron el domicilio en busca de dinero y objetos de valor. Revisaron cajones, muebles, el comedor, dos habitaciones y la cocina.

En medio del asedio, hallaron el teléfono celular de la mujer y le exigieron la clave de acceso a la aplicación Cuenta DNI, utilizada para operaciones bancarias. También le reclamaron dinero en efectivo. Según la denuncia, la víctima indicó que en la cocina guardaba una billetera con aproximadamente $5.000.

El asalto culminó cuando los delincuentes, al no encontrar una suma significativa de dinero ni dólares, reunieron algunos objetos y se dispusieron a abandonar la vivienda. Antes de marcharse, le advirtieron a la mujer que debía permanecer en la cama al menos quince minutos antes de levantarse. Solo entonces, la jubilada pudo recorrer su casa y constatar el desorden generalizado. Entre los objetos sustraídos se encuentran un anillo de oro de 18 kilates con iniciales grabadas, una pulsera de oro con una chapita con su nombre, una medalla con una perla blanca y una cadena de oro.