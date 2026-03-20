La exposición a pesticidas antes del embarazo podría poner en riesgo la salud del recién nacido

JUEVES, 19 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los pesticidas pueden afectar a la salud de un recién nacido antes incluso de que sea concebido, según un nuevo estudio.

Las mujeres expuestas a pesticidas agrícolas antes del embarazo tienen hasta tres veces más probabilidades de dar a luz a bebés enfermos, según informaron investigadores este mes en el Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.

"Lo nuevo en este estudio es que identificamos el periodo preconcepcional como una posible ventana sensible de exposición a algunos de los pesticidas más utilizados", dijo Audrey Yang, estudiante de posgrado en la Universidad de Arizona, en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron la salud de más de 1,1 millones de bebés nacidos en Arizona entre 2006 y 2020.

El equipo analizó específicamente las puntuaciones de Apgar -- la puntuación de salud que se da a un recién nacido inmediatamente después del parto. La prueba mide la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, la respuesta refleja y el color del bebé.

Los niños con puntuaciones bajas de Apgar tienen más probabilidades de sufrir problemas neurológicos como convulsiones, y tienden a estar más enfermos durante la infancia, según los investigadores en notas de fondo.

Los investigadores compararon las puntuaciones Apgar de los recién nacidos con si su madre vivía a menos de 500 metros de campos agrícolas expuestos a pesticidas agrícolas.

Los certificados de nacimiento proporcionaban la dirección de la madre y los investigadores utilizaban un registro de uso de pesticidas en Arizona para rastrear el uso de los productos químicos en tierras agrícolas cercanas.

Los resultados mostraron un mayor riesgo de puntuaciones bajas de Apgar si las mujeres estuvieron expuestas a varios pesticidas antes o durante el embarazo, incluyendo:

Un riesgo duplicado por exposición al carbarilo Un riesgo 3,5 veces mayor por el clorhidrato de formetanato Un riesgo un 67% mayor por diazinona Un riesgo incrementado del 39% por los tribufos Un aumento del 49% en el riesgo de cipermetrina

"Los pesticidas están diseñados para ser tóxicos; muy a menudo, los mecanismos biológicos sobre los que actúan están presentes no solo en insectos y malas hierbas, sino también en los humanos", dijo la investigadora senior Melissa Furlong, profesora adjunta en la Universidad de Arizona, en un comunicado de prensa. "Tienen efectos biológicos demostrables en la salud humana."

Los investigadores señalaron que el estudio solo muestra una asociación entre el uso de pesticidas y la salud del recién nacido, no una relación directa de causa y efecto.

En el futuro, el equipo planea utilizar los registros de Medicaid para rastrear si la exposición a pesticidas tiene consecuencias a largo plazo en el desarrollo de un niño.

Furlong dijo que los agricultores deberían considerar el uso de pesticidas menos tóxicos para proteger la salud de los recién nacidos.

"No estoy sugiriendo una prohibición total de todos los pesticidas", dijo. "Solo sugiero que hagamos iniciativas legislativas o políticas más integrales para los ingredientes individuales que causen más daño."

Mientras tanto, las mujeres deberían informar a su médico si es probable que hayan estado expuestas a pesticidas.

"Si crees que tienes una exposición aumentada a pesticidas, creo que es una información importante para compartir con tu médico", dijo Yang.

Las personas también pueden tomar medidas para reducir su exposición a pesticidas si viven en zonas agrícolas. Estas son algunas formas de hacerlo:

Aspira y quita el polvo de las casas con regularidad. Usa felpudos y quítate los zapatos al entrar en casa. Instala un filtro de agua si tu casa usa agua de pozo. Cambia los filtros de aire al menos una vez al mes durante la temporada de pulverización de pesticidas.

También deberían tener cuidado con las marihuanas y los insecticidas domésticos que usan, según los investigadores. Furlong advirtió específicamente contra el uso de productos con ingredientes como beta-ciflutrina, cipermetrina, esfenvalerato y fenpropatrina, ya que se asociaron con puntuaciones más bajas de Apgar en el estudio.

"Lo más importante, intenta no usar insecticidas de interior durante el embarazo", dijo Furlong.

Más información

La Academia Americana de Pediatría tiene más información sobre las puntuaciones de Apgar.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Arizona, 13 de marzo de 2026