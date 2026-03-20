Ambos tipos de diabetes aumentan el riesgo de demencia

JUEVES, 19 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Ambos tipos de diabetes aumentan drásticamente el riesgo de demencia en una persona, según un nuevo estudio.

Las personas con diabetes tipo 1 tienen casi tres veces más probabilidades que las que no tienen diabetes de desarrollar demencia, y las personas con diabetes tipo 2 tienen el doble de probabilidades de hacerlo, informaron los investigadores el 18 de marzo en la revista Neurology.

Este es uno de los primeros estudios importantes en establecer una relación entre la demencia y la diabetes tipo 1, un trastorno autoinmune en el que el cuerpo no puede producir suficiente insulina, según los investigadores.

"A medida que los avances en la atención médica han prolongado la vida de las personas con diabetes tipo 1, cada vez es más importante entender la relación entre la diabetes tipo 1 y el riesgo de demencia", dijo la investigadora principal Jennifer Weuve, profesora de epidemiología en la Universidad de Boston.

"Sabemos que la diabetes tipo 2 está relacionada con un mayor riesgo de demencia, pero esta nueva investigación sugiere que, lamentablemente, la asociación puede ser aún más fuerte para quienes padecen diabetes tipo 1", dijo Weuve en un comunicado de prensa.

Alrededor del 5% de todos los casos de diabetes son tipo 1, señalaron los investigadores, y el resto es tipo 2.

La diabetes tipo 2 ocurre en personas que han desarrollado resistencia a la insulina. Sus cuerpos aún pueden producir insulina, pero no es tan eficaz.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a casi 284.000 personas con una edad media de 64 años. De ellos, 5.442 tenían diabetes tipo 1 y 51.511 diabetes tipo 2.

Durante un seguimiento de más de dos años, aproximadamente el 3% de las personas con diabetes tipo 1 y el 2% de las personas con diabetes tipo 2 desarrollaron demencia.

En general, los diabéticos tipo 1 tenían 2,8 veces más probabilidades de desarrollar demencia, y los diabéticos tipo 2 tenían el doble de probabilidades, según el estudio.

En total, alrededor del 65% de los casos de demencia entre las personas con diabetes tipo 2 en el estudio podrían atribuirse a la propia enfermedad, dijo Weuve.

La diabetes podría aumentar el riesgo de demencia debido a daños en las células cerebrales por niveles altos de azúcar en sangre, mayores depósitos de proteínas tóxicas vinculadas a la enfermedad de Alzheimer o daños en los vasos sanguíneos que pueden provocar un ictus.

"La diabetes tipo 1 no es común, por lo que esta condición representa una pequeña fracción de todos los casos de demencia", dijo Weuve. "Pero para el creciente número de personas con diabetes tipo 1 mayores de 65 años, estos hallazgos subrayan la urgencia de entender cómo la diabetes tipo 1 influye en el riesgo de demencia y cómo podemos prevenirla o retrasarla."

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre diabetes y demencia.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 18 de marzo de 2026; Neurología, 18 de marzo de 2026