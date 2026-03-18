Qué enfermedades ayuda a prevenir el limón

Investigaciones científicas destacan los beneficios del limón para la prevención de enfermedades cardiovasculares y renales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón, protagonista indiscutido en cocinas y remedios caseros, figura ahora en el centro de investigaciones científicas que destacan su capacidad para ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y renales, además de fortalecer la respuesta inmunológica.

Entidades médicas internacionales han confirmado que el consumo diario de jugo de limón puede contribuir a reducir la presión arterial sistólica, especialmente en mujeres de mediana edad que combinan este hábito con actividad física regular.

Instituciones como la Mayo Clinic y la Harvard T.H. Chan School of Public Health destacan el papel de los cítricos en la prevención de trastornos crónicos y su impacto positivo en la salud cotidiana.

Las enfermedades que ayuda a prevenir el limón

El limón aporta vitamina C, calcio, potasio, magnesio y flavonoides, según Mayo Clinic. Esta combinación favorece la producción de colágeno, la cicatrización y el funcionamiento del sistema inmune. Harvard T.H. Chan School of Public Health remarca que los alimentos ricos en vitamina C pueden acortar la duración de los resfriados y disminuir la severidad de los síntomas.

El ácido cítrico del limón se asocia con la prevención de cálculos renales. Los flavonoides y antioxidantes, por su parte, ayudan a proteger las células del daño provocado por los radicales libres. La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos señala que estos compuestos vegetales contribuyen a reducir el impacto del estrés oxidativo en el cuerpo.

El consumo diario de jugo de limón fortalece la respuesta inmunológica, según entidades médicas internacionales (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, la hesperidina y la fibra soluble del limón favorecen la regulación glucémica, lo cual es relevante en la prevención de la diabetes.

Por qué el limón es bueno para los resfriados

La vitamina C es el nutriente más destacado del limón en la lucha contra las infecciones respiratorias. Mayo Clinic indica que “la ingesta regular de vitamina C puede reducir la duración de los síntomas del resfriado común tanto en adultos como en niños”. Según Harvard T.H. Chan School of Public Health, la vitamina C “apoya la función de los glóbulos blancos y mejora la respuesta del sistema inmune frente a agentes infecciosos”.

El limón no evita la aparición del resfriado, pero puede reducir la intensidad y acelerar la recuperación. Incorporar este cítrico de forma constante en la dieta garantiza la presencia de vitamina C y antioxidantes, esenciales para mantener una respuesta inmune eficiente.

Por qué el limón es bueno para los riñones

El efecto protector del limón en la salud renal se vincula a su aporte de ácido cítrico. La National Kidney Foundation sostiene que el consumo de jugo de limón aumenta la excreción de citrato en la orina, obstaculizando la formación de piedras de calcio.

El consumo regular de jugo de limón ayuda a prevenir la formación de cálculos renales gracias a su efecto sobre la excreción de citrato (Freepik)

Un estudio en el Journal of Nutrition and Metabolism confirmó que el jugo de limón contribuye a la reducción de la presión arterial, un factor adicional en el cuidado de la función renal.

El limón también contiene antioxidantes que favorecen la protección de las células renales frente al estrés oxidativo y aporta un efecto diurético leve, útil en la prevención de cálculos y en el mantenimiento de la función renal.

Las contraindicaciones del limón

Consumir limón resulta seguro para la mayoría de las personas, aunque existen precauciones. Mayo Clinic advierte que el consumo elevado puede agravar cuadros de acidez gástrica o reflujo gastroesofágico. El ácido cítrico puede dañar el esmalte dental, por lo que se recomienda enjuagar la boca con agua después de ingerir jugo de limón.

La Harvard T.H. Chan School of Public Health aconseja a quienes padecen ciertas enfermedades renales consultar a un profesional antes de aumentar la ingesta de frutas ricas en potasio como el limón. Además, algunos medicamentos pueden interactuar con los cítricos, por lo que resulta fundamental consultar a un médico o farmacéutico ante cualquier duda.

Cómo consumir limón para aprovechar sus nutrientes

El limón puede sumarse a la dieta de distintas maneras: en jugos, aderezos, ensaladas, infusiones y como acompañamiento de platos principales. La FDA recomienda lavar bien la fruta antes de cortarla para impedir la transferencia de microorganismos.

El hábito de tomar jugo de limón diariamente podría tener impacto positivo en la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic sugiere preferir el jugo natural y evitar productos industrializados con azúcares agregados. Integrar el limón varias veces a la semana permite aprovechar sus beneficios, adaptando la cantidad a las necesidades y tolerancias individuales.

Harvard T.H. Chan School of Public Health destaca que, al combinar limón con otros alimentos ricos en vitamina C, como naranjas o fresas, se potencia la absorción de hierro vegetal. El té con limón es una opción tradicional en episodios de malestar y una forma sencilla de sumar vitamina C a la rutina diaria.