Salud

La menopausia precoz aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas

Healthday Spanish

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JUEVES, 19 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- La menopausia precoz puede aumentar en un 40% el riesgo a largo plazo de enfermedades cardíacas por obstrucción de arterias, según un nuevo estudio.

Este riesgo es especialmente importante entre las mujeres negras, ya que tienen tres veces más probabilidades de experimentar la menopausia antes de los 40 años, informaron los investigadores el 18 de marzo en JAMA Cardiology.

Los resultados sugieren que los médicos deberían preguntar rutinariamente por la edad de las mujeres mayores en la menopausia, ya que esto puede afectar a su salud cardíaca, según los investigadores.

"Cuando la menopausia ocurre antes de los 40 años, las mujeres aún tienen más de la mitad de su esperanza de vida por delante", dijo la investigadora principal , la Dra. Priya Freaney, profesora asistente de cardiología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago, en un comunicado de prensa. "Comprender su riesgo acumulado a lo largo de la vida de enfermedades cardíacas relacionadas con obstrucciones es fundamental."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron el riesgo de enfermedad coronaria en más de 10.000 mujeres estadounidenses que siguieron durante décadas como parte de seis estudios de salud de larga duración.

En Estados Unidos, la edad media de la menopausia es de 51 años. La menopausia temprana suele considerarse entre los 40 y 45 años, y la menopausia prematura antes de los 40.

Los investigadores descubrieron que la menopausia prematura está relacionada con un 41% más de riesgo de enfermedades cardíacas entre las mujeres negras y un 39% entre las mujeres, incluso teniendo en cuenta otros factores de salud cardíaca.

Las mujeres negras también tienen una tasa de menopausia prematura tres veces mayor, casi un 16% frente al 5% entre las mujeres blancas.

La salud cardíaca se ve afectada incluso por la menopausia, que ocurre alrededor de la edad media, ya que la disminución de los niveles de estrógeno afecta al cuerpo de la mujer, según los investigadores.

"A medida que el estrógeno natural disminuye, sin importar la edad en la que ocurra, el colesterol y la presión arterial suben, la distribución de la grasa corporal se desplaza hacia el abdomen, la masa muscular disminuye, los niveles de azúcar en sangre pueden desregularse y las arterias se endurecen", explicó Freaney. "Juntos, estos cambios en un corto periodo aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas."

Las mujeres que experimentan menopausia precoz deben vigilar de cerca su salud cardíaca, dijo Freaney.

"Dite a ti mismo: tengo que ser mucho más proactiva que mi vecina con la salud de mi propio corazón", dijo. " La gran mayoría de las enfermedades cardíacas son prevenibles, pero las personas deben saber que están en riesgo desde temprano en la vida porque la prevención eficaz lleva décadas."

"Dile a tu médico: 'He tenido menopausia prematura. ¿Qué podemos hacer para proteger mi corazón?' " añadió Freaney.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la menopausia y la salud del corazón.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Northwestern, 18 de marzo de 2026

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