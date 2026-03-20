Consumo de drogas relacionado con aumento de casos graves de quemaduras

JUEVES, 19 de marzo de 2026 (HealthDay News) -- Los consumidores ilícitos de drogas están alimentando un aumento de casos graves de quemaduras en los hospitales, ya que más personas eligen fumar su marihuana en lugar de inyectársela, según un nuevo estudio.

Más de la mitad de los pacientes de Medicaid tratados por quemaduras en hospitales y urgencias de Oregón usaban drogas fumables como fentanilo y metanfetamina, informaron investigadores el 16 de marzo en JAMA Internal Medicine.

En general, las tasas de quemaduras son más de cuatro veces mayores entre las personas que fuman drogas, según el estudio.

Las entrevistas con víctimas de quemaduras destacaron el papel de potentes antorchas de butano en estas lesiones.

"Mi amigo tomó una antorcha... y le quemó la mano... No me lo podía creer... Que no despertó de eso, ¿sabes?" citaron investigadores a un paciente.

"Estamos viendo un número creciente de pacientes con lesiones catastróficas por quemaduras relacionadas con el consumo de drogas", dijo el investigador Dr. Mark Thomas, cirujano del Oregon Burn Center en el Legacy Emanuel Medical Center de Portland.

"Las personas pueden recuperarse de la adicción, pero estas quemaduras a menudo resultan en discapacidad permanente, cirugías repetidas y consecuencias físicas y psicológicas de por vida", dijo en un comunicado de prensa.

Los sopletes de butano están diseñados para cocinar e incluyen mecanismos de bloqueo para mantener una llama constante.

Las personas que quedan sedadas o perden el conocimiento al inhalar fentanilo tienen más probabilidades de quemarse con un soplete de butano fijado que con un mechero desechable, según los investigadores.

En 2022, fumar superó a la inyección como la vía más común de sobredosis mortales en EE. UU., según los investigadores en notas de fondo.

Continuaron con el nuevo estudio después de que médicos del área de Portland observaran un aumento de quemaduras graves en hospitales, urgencias y centros de quemados.

Para el estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de los casos de quemaduras entre pacientes de Medicaid tratados en hospitales de Oregón entre abril de 2016 y marzo de 2024.

Los resultados mostraron que, de más de 12.300 casos de quemaduras, casi 6.600 fueron entre personas que consumían drogas fumables.

Las personas que fuman drogas constituyen casi el 54% de los casos de quemaduras tratadas en hospitales, aunque solo constituyen el 15% de la población general, según los investigadores.

"Es un hallazgo llamativo y preocupante", dijo la investigadora principal , la Dra. Honora Englander, que dirige un equipo de atención hospitalaria para adicciones en la Oregon Health and Science University en Portland.

"Las quemaduras graves son un riesgo poco reconocido asociado al consumo de drogas", dijo en un comunicado de prensa. "Esperamos que nuestro estudio aumente la concienciación sobre este problema crítico de salud pública."

El equipo entrevistó a 19 víctimas de quemaduras que fuman drogas y descubrió que todas usaban sopletes de butano.

Los pacientes dijeron que prefieren las linternas porque son más resistentes al viento y queman más calientes que los mecheros, proporcionando un "golpe más fresco y limpio", según el estudio. Dejan las antorchas fijadas para facilitar su paso de persona en persona, para mantener las manos libres o para mayor comodidad.

"Esto representa una vía de lesión diferente a la que tradicionalmente asociamos con el consumo de sustancias", dijo Englander. "Desde hace tiempo reconocemos los riesgos relacionados con el uso de drogas inyectables, pero los peligros asociados al consumo de drogas, especialmente quemaduras graves, no se habían reportado antes."

Englander dijo que los médicos que trabajan con pacientes con trastornos por consumo de sustancias deberían advertirles sobre los riesgos asociados a las sopletes de butano.

"Ahora hablo con cada paciente sobre cómo están fumando", dijo. "Sabiendo el riesgo de quemaduras graves, es muy importante dar a conocer a la comunidad."

Más información

La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental tiene más información sobre los riesgos asociados al consumo de drogas.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, 16 de marzo de 2026