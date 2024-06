Aumentaron 30% las consultas por enfermedades respiratorias y crecen las demoras en las guardias

Cuadros febriles y síntomas como tos o dificultad para respirar se repiten en las salas de espera de los hospitales del AMBA y el centro del país

El aumento de casos de gripe, influenza A, neumonía, e infecciones por el virus sincicial respiratorio (VSR) que causa la bronquiolitis, muestra una imagen que se repite en las guardias de los hospitales públicos y clínicas privadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros grandes enclaves urbanos del centro del país, como Córdoba o Santa Fe, con personas que pueden esperar dos o tres horas hasta ser atendidas.

Si bien el otoño-invierno es la temporada alta de infecciones respiratorias, los infectólogos coinciden en que este año la situación se anticipó, debido a las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas, poco habituales para mayo. Por eso, las salas de espera presentan, antes de lo esperado, gran cantidad de niños, adultos mayores y jóvenes con fiebre, tos o dolor de cabeza intenso.

Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que este mayo fue el más frío desde 1961, con mediciones de menos 2.6°C respecto al promedio histórico del mes.

El doctor Eduardo López, jefe del departamento de Medicina e Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, dijo a Infobae que “en el hospital se observa un aumento de infecciones por virus respiratorios tanto en guardia como en internación”, y señaló que “el número de casos es mayor que el año pasado”. Aún así, destacó que ese centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires está “funcionando a pleno, pero con normalidad, sin signos de saturación”.

Las guardias registran aumento de consultas tanto el sistema público como privado del AMBA y el centro del país

Los cuadros más habituales que se registran en el Hospital Gutiérrez, dijo, “son bronquiolitis e infecciones de vías respiratorias bajas. Los virus circulantes son el VSR, influenza y rinovirus”. En cuanto al coronavirus, señaló que en el centro pediátrico de atención pública de Recoleta “no se está detectando gran cantidad de casos de COVID-19”.

Consultada sobre la situación en Provincia de Buenos Aires, la doctora Silvia González Ayala, presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y titular de la cátedra de Infectología en Facultad Ciencias Médicas de Universidad Nacional La Plata (UNLP) dijo a Infobae: “El aumento de las infecciones respiratorias se está dando en todos los lugares”. Esta suba se observa en diversos puntos del país donde se registra circulación de los virus que impulsan las consultas “como el virus sincicial respiratorio (VSR), la influenza y el rinovirus”, agregó Ayala.

La especialista en infecciones pediátricas apuntó que “aunque las cifras disponibles en el último Boletín Epidemiológico Nacional muestran los datos que corresponden a mediados de mayo”, ya se refleja esta tendencia de una suba de la propagación de patógenos respiratorios en diversas regiones.

Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires señalaron a Infobae que “las consultas por virus respiratorios aumentaron 30% en las últimas semanas” e indicaron que los servicios de emergencias y guardias están funcionando con normalidad, ya que este incremento es esperable de acuerdo a los patrones estacionales de enfermedades respiratorias.

Además, recomendaron a quienes presenten fiebre, dolor de cabeza, tos u otro síntoma vinculado al sistema respiratorio y necesiten atenderse en el sistema público de salud, recurrir a las 20 unidades febriles que funcionan en los hospitales porteños, “ya que permiten descomprimir las filas de las guardias y allí se atiende a las personas con síntomas compatibles con patologías respiratorias”.

"En las Unidades de Monitoreo Ambulatorio se verifica un aumento de casos de Influenza en las últimas 6 semanas", señala el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación

Ante la consulta de Infobae, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, informó que “según los datos de los hospitales del gran área metropolitana se registra una suba del 24% de las consultas por enfermedades respiratorias”.

En cuanto a la atención en el sistema privado de salud, en clínicas y sanatorios, el panorama es similar. Al crecer la cantidad de consultas, las personas pueden pasar más tiempo en las salas de las guardias hasta ser atendidos.

El doctor Pablo Comignani, jefe de Emergencias del Hospital Británico, precisó a Infobae que “con el comienzo de esta fase estacional, que corresponde a los finales del otoño y principios del invierno, han aumentado significativamente los casos tanto en la población pediátrica como en adultos de influenza, sobre todo de influenza A”.

Y agregó que, en general, se trata de “casos respiratorios mayoritariamente leves, pero en la población de riesgo - personas más ancianas o en aquellas con comorbilidades respiratorias y en niños pequeños, producen síntomas graves e incluso necesidad de internación no solo en salas comunes, sino también en áreas de cuidados críticos”.

“Las bajas temperaturas han causado un aumento en los casos de bronquiolitis en niños y de neumonía, gripe y COVID-19 en adultos", dijo a Infobae el epidemiólogo cordobés Hugo Pizzi

“Durante el mes pasado, la guardia atendió a 16.500 pacientes en total, sumando adultos y pediátricos. La población de pediatría, atendida mayoritariamente por sintomatología respiratoria, fue de 4.600, y entre ellos, un porcentaje presentó un compromiso respiratorio aún más severo. En adultos, hemos visto muchos enfermos. La demanda espontánea sola ha atendido a más de 8.000 pacientes que concurren a la guardia con síntomas de probable gripe y, en el sector de emergencias, los pacientes comórbidos y más ancianos han necesitado internarse por neumonía e incluso por compromiso respiratorio grave”, completó el doctor Comignani.

Según los datos del último Boletín Epidemiológico de Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va del año se registraron 288.893 casos de enfermedad tipo influenza, 37.329 casos de neumonía y 28.375 casos de bronquiolitis en menores de dos años, si bien el reporte indica que la cantidad de casos notificados es menor que en el mismo período de 2023, según lo que observan los especialistas consultados por Infobae, las guardias presentan una demanda mayor al otoño pasado.

“En las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMA) se observó un incremento de casos de influenza en las últimas seis semanas. No se notificaron casos positivos de SARS-CoV-2 ni de VSR en estas unidades”, señala el reporte nacional.

Además, a partir de la semana 16 de este año (mediados de abril), se ha registrado un nuevo aumento en las detecciones de VSR en pacientes hospitalizados. Los casos de SARS-CoV-2 permanecen en niveles bajos.

“Las guardias médicas en Córdoba y otras áreas están saturadas, con tiempos de espera de tres a cuatro horas y sin asientos disponibles, tanto en el sistema público como en el privado”, detalló a Infobae el doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo y epidemiólogo, y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.

El otoño invierno es la temporada alta de infecciones respiratorias, al estar más tiempo en espacios interiores y con menor ventilación, los virus respiratorios -de transmisión a través de gotitas cuando alguien habla, tose o estornuda- encuentran un terreno propicio para propagarse

El especialista indicó que este otoño registró días extremadamente frío para lo que suele esperarse en mayo, lo que hizo crecer la demanda de atención médica a niveles típicos del invierno de manera anticipada.

“Las bajas temperaturas han causado un aumento en los casos de bronquiolitis en niños y de neumonía, gripe y COVID-19 en adultos. Las salas de espera están llenas, y las camas de hospitalización tienen una ocupación del 80%, aunque con una rotación que permite dar altas en tres o cuatro días”, agregó.

Según expresó el doctor Pizzi, una de las razones que explica las demoras y la saturación en las guardias médicas es la disminución en el número de médicos inscritos en universidades y residencias en todo el país: “Esta reducción en el plantel de profesionales de la salud en la atención de emergencias junto con un incremento de la demanda de consultas, complica la situación”, planteó.

Por su parte, el doctor Juan Carlos Cisneros, infectólogo y subdirector del Hospital Francisco J. Muñiz, centro de referencia especializado en enfermedades infecciosas, dijo a Infobae que en el centro de salud ubicado en Parque Patricios se nota en los últimos días “bastantes consultas”, pero también evaluó que “es lo esperable para esta época” del año.

“Hoy tenemos dos internados con gripe en terapia intensiva, la semana pasada teníamos cuatro. Va variando en un nivel alto, que es lo que pasa siempre con los primeros fríos, este otoño se adelantó un poquito porque hubo temperaturas muy bajas y esto seguramente se va a mantener por uno o dos meses más pero no hay ninguna situación fuera de lo normal”. Hasta el momento, indicó que en el Hospital Muñiz más de la mitad de las consultas son por casos de gripe y entre el 10% a 15% por virus sincicial respiratorio (VRS).

El VSR genera una enfermedad viral común y causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias en personas de todas las edades, En los bebés y en los niños pequeños es el principal responsable de la bronquiolitis

En cuanto a Santa Fe, el director del Hospital Iturraspe de la capital provincial, Francisco Sánchez Guerra, reveló que ese centro de salud tiene el 95% de las camas ocupadas. En diálogo con el diario El Litoral señaló que se encuentran con “alta demanda”. Esto signifca que “la patología respiratoria se vuelve prevalente. Y afecta tanto a adultos como a niños, pero nos preocupa mucho más la alta demanda pediátrica, porque es la que más requiere internación”.

En cuanto a la cantidad de consultas, destacó que superan los 250 pacientes por día cuando lo habitual es entre 60 y 65 personas. “Tenemos pacientes a los que, internados en la guardia, podemos mejorar su ventilación cuando hablamos de patología respiratoria. Algunos casos pediátricos los manejamos en la guardia y después se van a su casa. Hay pacientes que deben pasar a internación y otros que son derivados a la terapia del (Hospital de Niños Orlando) Alasia”, explicó.

Vacunas para prevenir enfermedades respiratorias

Es aconsejable el lavado de manos frecuente, ventilar ambientes, uso de pañuelos descartables, barbijo con síntomas y, en lo posible, abstenerse de actividades sociales en el momento de mayor intensidad de los síntomas, recomiendan los infectólogos

El profesor de la Universidad Nacional de Córdoba advirtió que en los vacunatorios se observa una baja concurrencia: “Las enfermeras están preparadas para aplicar las vacunas gratuitas contra la neumonía, la gripe y el COVID-19, pero la gente no acude. Además, ahora está disponible de una vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VRS) para embarazadas, destinada a proteger a los recién nacidos durante los primeros meses”.

El doctor Pizzi remarcó que, a pesar de haber experimentado una pandemia por COVID-19, “parece que gran parte de la población olvidó las lecciones aprendidas”.

“En el transporte público y espacios gastronómicos como bares y cafeterías, se observan comportamientos descuidados respecto a las medidas de higiene. Las personas no usan barbijos si tienen síntomas, no llevan alcohol en gel y no se abren las ventanillas de los colectivos a pesar de las recomendaciones para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias. La práctica de toser y taparse con la mano, en lugar de con el pliegue del codo, contribuye a la propagación de virus en las superficies”, precisó Pizzi.

“Las consultas por cuadros respiratorios altos están aumentando en los hospitales durante las últimas semanas, que son motivo de ausentismo laboral aunque no requieren internación”, dijo a Infobae Javier Farina, médico infectólogo y miembro de la comisión de infecciones asociadas al cuidado de la salud de la Sociedad Argentina de Infectología. “También han estado creciendo los casos de neumonías que requieren internación”, agregó. Es recomendable recordar que para prevenir se puede aplicar la vacuna contra el neumococo, una bacteria que causa gran parte de las neumonías.

* fotos: Adrián Escandar