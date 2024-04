Qué es la prediabetes y cuáles son los hábitos esenciales para prevenirla

La prediabetes es un estado de salud donde los niveles de azúcar en sangre están elevados pero no llegan a ser diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prediabetes “es una afección de salud grave en la que los niveles de azúcar en sangre son más altos de lo normal, pero aún no lo suficientemente altos como para diagnosticarlo como diabetes tipo 2″, según la definición de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

“De las personas con prediabetes, más del 80% no sabe que la tiene”, señala la misma institución estadounidense. Y advierte que este cuadro “pone en mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares”.

La Secretaría de Salud de México postula que se considera prediabetes “cuando los niveles de glucosa en ayuno están entre 100 y 125 miligramos de azúcar por decilitro (mg/dl). Una glucosa en sangre en ayuno de 126 mg/dl o más alta podría ser indicio de diabetes, mientras que el valor normal es de entre 70 y 99 mg/dl”.

A menudo sin síntomas claros, la prediabetes puede permanecer inadvertida durante años, aumentando la necesidad de pruebas de azúcar en sangre regulares especialmente en individuos con factores de riesgo (Getty)

Siguiendo con lo que indican los expertos de los CDC, “se puede tener prediabetes durante años pero no tener síntomas claros, por lo que a menudo pasa desapercibida hasta que aparecen problemas de salud graves, como la diabetes tipo 2. Es importante hablar con su médico acerca de hacerse una prueba de azúcar en la sangre si tiene alguno de los factores de riesgo de prediabetes, que incluyen sobrepeso; tener 45 años o más: tener un padre, hermano o hermana con diabetes tipo 2; estar físicamente activo menos de 3 veces por semana; alguna vez ha tenido diabetes gestacional (diabetes durante el embarazo) o ha dado a luz a un bebé que pesó más de 9 libras; tener síndrome de ovario poliquístico”.

Los consejos para prevenir complicaciones de la prediabetes

En ese sentido, los expertos de Mayo Clinic proponen comer “alimentos saludables, hacer actividad física como parte de tu rutina diaria y mantener un peso saludable”, ya que esto, dicen, “puede ayudar a que el nivel de glucosa sanguínea vuelva a la normalidad”.

Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA), una de las primeras recomendaciones es realizar “ejercicio moderadamente (como caminar a paso ligero) 30 minutos al día, cinco días a la semana”.

La adopción de un estilo de vida saludable, incluyendo dieta y ejercicio, es esencial para quienes fueron diagnosticados con prediabetes (Getty)

En la misma línea, en MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, plantean que para estos casos es fundamental “seguir un plan de alimentación saludable y bajo en calorías”.

Asimismo, es recomendable optar por alimentos con bajo índice glucémico. “El índice glucémico califica los alimentos en una escala del 0 al 100. En el extremo inferior de la escala aparecen los alimentos que tienen muy poco efecto sobre los niveles de glucosa en la sangre. En el extremo superior de la escala aparecen los alimentos que tienen un gran efecto sobre esos niveles”, explican desde Mayo Clinic.

Y proponen los siguientes ingredientes para esta clase de alimentación: verduras verdes, la mayoría de las frutas, zanahorias crudas, frijoles (porotos, alubias), garbanzos y lentejas. “Seguir una dieta con índice glucémico bajo puede ayudarte a seguir un plan para la diabetes y puede reducir el riesgo de que tengas diabetes y enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos”, detallan los especialistas del centro de salud estadounidense.

En líneas generales, amplían los expertos de la misma institución de investigación y salud, un patrón saludable de alimentación “implica elegir de manera constante opciones saludables a lo largo del tiempo. Los alimentos que encajan en ese patrón varían e incluyen una variedad de frutas y verduras que aportan vitaminas, minerales y fibra. Un patrón saludable de alimentación también incluye alimentos integrales con un alto contenido de fibra y otros nutrientes. Los frijoles, las legumbres, el pescado, los lácteos bajos en grasa y las carnes magras también son buenas opciones”.

Los alimentos con bajo índice glucémico, como verduras verdes, frutas, y legumbres, se recomiendan para afectar mínimamente los niveles de glucosa en la sangre y contribuir a un plan alimenticio saludable (Imagen ilustrativa Infobae)

Saltarse las comidas es un hábito que para algunas personas podría sonar saludable; sin embargo, esto no es tan así, principalmente porque puede tener repercusiones negativas en el control del azúcar en sangre. Según publica la Federación Mexicana de Diabetes, “cuando dejas pasar largo tiempo sin consumir alimento, el cuerpo no tiene energía para realizar sus actividades. Esto se refleja en una baja de azúcar repentina en la sangre causando síntomas de hipoglucemia. Esto es peligroso para cualquier persona, pero más para quien tiene diabetes tipo 1 o 2″.

“Planea tus menús con anticipación: arma que es lo que vas a desayunar, comer y cenar en la semana. Ve haciendo tu recetario semanal. Haz una lista antes de ir a hacer las compras: Adquiere aquellos ingredientes y alimentos (saludables) necesarios para el menú antes planeado. Asegúrate de comprar las cantidades y alimentos adecuados para que no te falte nada y de esta forma evitaras no comer porque no hay nada en tu casa”, recomiendan desde la institución mexicana.

En tanto, la Organización Panamericana de la salud (OPS) llama a “evitar el consumo de tabaco, ya que fumar aumenta el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares”.