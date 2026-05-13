Salud

Por qué el silencio es un nutriente esencial para el cerebro y cómo encontrarlo en la vida moderna

Centros médicos de referencia mundial han documentado consecuencias concretas de la ausencia de estímulos sonoros, hallazgos que invitan a repensar los hábitos cotidianos y la relación con el entorno acústico

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Ilustración de una persona de espaldas con auriculares sobre un fondo amarillo-naranja, rodeada de formas abstractas y líneas onduladas que sugieren ruido o sonido.
La ausencia de estímulos sonoros potencia la concentración, fomenta la creatividad y facilita la toma de decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El silencio, más allá de representar la ausencia de ruido, se ha convertido en objeto de estudio para la ciencia, que ha identificado beneficios concretos para la salud física y mental. La exposición regular al silencio contribuye a reducir la presión arterial y el ritmo cardíaco, efectos fisiológicos que superan incluso a los de la música relajante en ciertos contextos. La publicación médica indica que permanecer en ambientes silenciosos durante cortos periodos puede ayudar a regular el sistema cardiovascular y favorecer la relajación, explican desde Healthline.

El silencio estimula la neurogénesis en el hipocampo, una región del cerebro vinculada a la memoria y las emociones. Aunque estos resultados se han observado principalmente en estudios con animales, los expertos consideran que el hallazgo abre nuevas perspectivas para comprender cómo el descanso sensorial beneficia la salud cerebral a largo plazo. Lone Star Neurology afirma que el silencio puede contribuir a la recuperación de la energía mental y a la mejora de la capacidad de aprendizaje.

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Expertos consultados por Healthline también destacan que la disminución del ruido ambiental reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que a su vez ayuda a evitar la tensión muscular y la fatiga. Este proceso favorece la calidad del sueño nocturno y apoya la restauración del equilibrio emocional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El silencio reduce la presión arterial y el ritmo cardíaco, impactando positivamente en el sistema cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano cognitivo, Cleveland Clinic señala que la ausencia de estímulos sonoros favorece la concentración y la creatividad, al permitir que el cerebro procese la información de manera más eficiente. El silencio, según el centro médico, actúa como un facilitador para la toma de decisiones y la resolución de problemas, funciones que suelen verse afectadas por la sobrecarga de información acústica.

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La salud mental también se ve beneficiada. Un artículo publicado por Psychology Today sostiene que el silencio permite regular las emociones y disminuir la ansiedad, dado que propicia un espacio donde las personas pueden observarse a sí mismas y procesar sensaciones sin distracciones externas. Esta introspección promueve el autoconocimiento y la autorregulación emocional. En tanto, han descubierto que, además, pasar dos horas sin ningún tipo de ruido tiene un gran impacto en el cerebro.

En qué beneficia pasar dos horas en silencio

Sentarse en silencio durante dos horas al día puede tener un impacto notable en la salud cerebral, más allá de la simple relajación. Diversos estudios muestran que este hábito favorece la generación de nuevas células cerebrales, especialmente en el hipocampo, la zona responsable de la memoria, el aprendizaje y el procesamiento de emociones. Las investigaciones han desmentido la antigua creencia de que los adultos no pueden crear nuevas neuronas: la neurogénesis adulta sí ocurre, y el entorno de silencio es uno de sus grandes impulsores.

Vista trasera de una persona sentada en un sillón, mirando por una ventana. La habitación está oscura, solo iluminada por la luz exterior de la noche.
Expertos revelan que dos horas de silencio diario benefician la salud física y mental de manera significativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un experimento, se expuso a ratones a diferentes ambientes auditivos, incluyendo música, ruido blanco y silencio total. Sorprendentemente, solo el grupo sometido a silencio mostró un crecimiento significativo de nuevas neuronas en el hipocampo. Estas células no solo surgieron, sino que maduraron y se integraron en los circuitos cerebrales existentes en el plazo de una semana.

De este modo, no solo actúa solo como un calmante. Durante dos horas de quietud, el cerebro recibe un estímulo inusual que activa mecanismos de regeneración y preparación ante futuros desafíos cognitivos, explica Wellness Revolution Texas. El proceso es tan efectivo que se observó que el crecimiento neuronal en ambientes silenciosos supera al registrado en contextos de música relajante o ruido neutro.

La práctica de permanecer en silencio durante dos horas al día representa una estrategia al alcance de cualquiera para estimular la regeneración cerebral, optimizar la memoria y fortalecer el aprendizaje. El silencio es, por tanto, mucho más que ausencia de ruido: es un nutriente esencial para la plasticidad y el bienestar del cerebro.

Cómo incorporar el silencio en la vida diaria

Hombre con gorro y chaqueta se agarra la cabeza con ambas manos, ojos cerrados y expresión de angustia. Se ve de pecho hacia arriba en una calle urbana concurrida, fondo difuminado.
Crear espacios libres de ruido en la rutina diaria contribuye a reducir el estrés, prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener estos beneficios, especialistas citados en Healthline y Lone Star Neurology recomiendan diversas estrategias accesibles. No se requiere un retiro espiritual ni cambios drásticos: basta con integrar momentos de silencio en la rutina cotidiana. Reservar la primera hora del día lejos del teléfono móvil, salir a caminar sin auriculares, almorzar sin pantallas o dedicar entre 10 y 20 minutos de silencio antes de dormir son prácticas que, según Wellness Revolution Texas, pueden convertirse en hábitos transformadores.

Crear zonas libres de ruido en el hogar, reducir el uso de auriculares y evitar la exposición a música o televisión de fondo son otras medidas propuestas por The Guardian para favorecer la calma mental.

El objetivo es contrarrestar los efectos del ruido constante, que se asocia con mayor estrés, insomnio, problemas de concentración e incluso enfermedades cardiovasculares. La reducción de la contaminación acústica es clave para mejorar la calidad de vida y prevenir el deterioro cognitivo. Un estudio publicado en Cardiovascular Research en 2026 demostró que una sola noche de exposición al ruido de tráfico deteriora la función vascular, eleva la frecuencia cardíaca y afecta la calidad del sueño en adultos sanos.

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