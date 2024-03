Bipolaridad versus ciclotimia: en qué se diferencian y cuándo consultar para llegar al diagnóstico

El trastorno bipolar es raro: no. Esta evaluado en casi el 3 % de la población adultos en EEUU. LA Organización Mundial de la Salud en 2019 señalaba el número de 45 millones de personas afectadas en el mundo y las estadísticas fluctúan a escala mundial entre el 2/3 %

El trastorno bipolar es sinónimo de manía, excitación etc.: no, la sintomatología es más que esa limitación y el diagnóstico no se puede considerar por un elemento, por ello las clasificaciones hablan de al menos tantos (un número) episodios durante un tiempo determinado.