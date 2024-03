¿Existe alguna relación entre los días de lluvia y el dolor de las articulaciones?

En momentos de lluvias y alta humedad, algunas personas sienten que los músculos, ligamentos y articulaciones se sientan rígidos y doloridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe la creencia de que el empeoramiento de las condiciones del tiempo, con lluvias, puede aumentar los dolores en las articulaciones de las personas. Hay algo en los días fríos y húmedos que haría que los músculos, ligamentos y articulaciones se sientan rígidos y doloridos.

Diversos estudios científicos han sugerido que ciertas condiciones del tiempo pueden afectar más a algunas personas. Pero también hay otros que no han confirmado esa asociación.

Osvaldo Daniel Messina, ex-director del Departamento de Reumatología del Hospital Cosme Argerich en Buenos Aires, y director del centro de Investigaciones Reumatologicas y Osteologicas (IRO), dijo a Infobae que “el exceso de humedad y la baja presión atmosférica sí pueden afectar las articulaciones”.

“La baja presión que acompaña a los días de lluvia también empeora a las personas con dolores crónicas. También puede afectar a las personas que sufren migraña, entre otros pacientes”, señaló el doctor Messina, quien el año pasado fue reconocido por el comité de sociedades nacionales que forman parte de la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF).

¿Existe una relación entre la lluvia y el dolor de las articulaciones?

La baja presión atmosférica puede coincidir con mayor humedad y puede modificar la presión intra-articular (iStock)

Según contestó a Infobae el doctor Bernardo Pons-Estel, ex presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología (SAR), “lo que mata es la humedad” es un mito popular que se ha venido transmitiendo de generación en generación. “Lo que está claro es que la humedad no mata, pero que la baja presión atmosférica sí puede dar molestias articulares”, afirmó.

Pons-Estel explicó que “la baja presión atmosférica puede coincidir con mayor humedad y puede modificar la la presión intra-articular. Esa alteración puede generar edema y molestias en las articulaciones”.

Un estudio publicado en la revista Injury investigó el vínculo entre el estado del tiempo y el dolor asociado con los huesos rotos. Los investigadores examinaron datos de 2369 visitas al doctor después de que los pacientes sufrieron fracturas de huesos.

En las citas de seguimiento, los investigadores preguntaron a los pacientes cuánto dolor experimentaban y registraron datos de las condiciones meteorológicas de ese día, incluyendo temperatura, presión atmosférica y humedad. Los pacientes reportaron más dolor en la revisión de seguimiento de un año después si la presión atmosférica era baja y si la humedad relativa era mayor al 70 por ciento el día de la consulta.

Un estudio publicado en NPJ Digital Medicine, que se hizo a través de teléfonos inteligentes, permitió identificar que el dolor empeoraba cuando la humedad aumentaba (Getty)

En otro trabajo, publicado en NPJ Digital Medicine, analizó los niveles de dolor auto-reportados recolectados diario a través de teléfonos inteligentes durante el transcurso de 15 meses en 2.658 personas que vivían con padecimientos que les generaban dolor crónico. Se descubrió que su dolor empeoraba cuando la humedad se incrementaba y la presión atmosférica disminuía.

Sin embargo, un estudio reciente, que fue llevado a cabo por investigadores del Instituto Kolling de Australia y fue publicado en la revista Seminars in Arthritis and Rheumatism, no encontró relación los cambios en las condiciones meteorológicas, como la lluvia o las variaciones de temperatura, y el dolor muscular y articular.

”Hemos analizado los datos de más de 15.000 personas de siete países distintos. En conjunto, estas personas declararon más de 28.000 episodios de dolor, sobre todo de espalda, rodilla o artrosis de cadera”, dijo la profesora y científica Manuela Ferreira. También incluyeron a personas con artritis reumatoide y gota.

“Las personas no experimentan más dolor ni más brotes de dolor cuando hace calor, frío, humedad o llueve, lo que sugiere que no existe una relación directa entre el clima y el dolor articular o muscular. La única excepción fue la gota, donde descubrimos que el tiempo caluroso y seco puede aumentar el riesgo de un brote en personas con gota”, afirmó Ferreira.

¿Por qué duelen las articulaciones cuando llueve?

Al bajar la presión atmosférica, los músculos, tendones y otros tejidos que rodean a las articulaciones pueden dilatarse (iStock)

Aunque se encuentra aún en investigación, se sospecha que los cambios en la presión barométrica -que se producen cuando cambian los sistemas meteorológicos- pueden desencadenar sensaciones de dolor en las articulaciones.

Una menor presión atmosférica alrededor del cuerpo puede hacer que los músculos, tendones y otros tejidos que rodean las articulaciones se dilaten. Esto puede ejercer presión sobre las articulaciones y provocar dolor.

Otra posibilidad es que las personas realicen actividades en días fríos y húmedos que pueden empeorar el dolor o la rigidez articular.

¿Cómo afecta la humedad a las personas con artrosis?

Los síntomas de la artrosis pueden empeorar en algunos pacientes con la presión atmosférica baja (Gettyimages)

La artrosis (OA, por sus siglas en inglés) es la forma más común de artritis. Algunas personas la llaman enfermedad degenerativa de las articulaciones o artritis “de desgaste”. Se presenta con más frecuencia en las manos, las caderas y las rodillas.

La presión atmosférica baja, habitual durante los meses más fríos y húmedos del año, podría ser responsable del empeoramiento de los síntomas de las enfermedades, como la artrosis. Puede inducir dilataciones y contracciones en los tejidos que rodean a las articulaciones, estimular los receptores del dolor -nociceptores-, que responden tanto a estímulos mecánicos como térmicos, según Arancha Gortázar, de la Fundación San Pablo de España, e Irene Tirado Cabrera, en The Conversation.

¿Cómo afecta la humedad a las personas con fibromialgia?

La exposición al frío o la alta humedad pueden afectar a las personas con fibromialgia (Getty)

La fibromialgia, según la Clínica Mayo de los Estados Unidos, es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones de dolor porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor.

La afección puede variar en intensidad y se ve agravado por ciertas condiciones, como la ansiedad o el estrés, la falta de sueño, el ejercicio, o la exposición al frío o la humedad.

¿Qué se debe hacer si se sufre dolor en las articulaciones?

Si hay dolor en las articulaciones se debería consultar a un profesional de la salud y no automedicarse.

El doctor Messina recomendó que las personas con dolores en las articulaciones deberían “moverse, caminar, y no aislarse. Deberían consultar a un reumatólogo de confianza”.