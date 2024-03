Christina Applegate se sincera sobre la agonía de luchar contra la esclerosis múltiple

MARTES, 12 de marzo de 2024 (HealthDay News) -- La actriz Christina Applegate, que ha estado luchando contra la esclerosis múltiple (EM) desde 2021, compartió el lunes sus luchas contra la enfermedad debilitante.

Te puede interesar: La FDA autoriza el primer monitor continuo de glucosa en sangre de venta libre

"Vivo como en el infierno. No salgo mucho, así que esto es un poco difícil, solo para mi sistema. Pero, por supuesto, el apoyo es maravilloso y estoy muy agradecida", señaló Applegate en una entrevista en "Good Morning America".

En enero, Applegate recibió una ovación de pie en los Emmy cuando sorprendió a la audiencia y subió al escenario con un bastón para presentar un premio. Hizo una broma sobre su condición, diciendo: "Me estás avergonzando totalmente con discapacidad al ponerme de pie, pero está bien".

Te puede interesar: Muchos no pueden acceder a servicios de salud mental que ahorran dinero y mantienen a las personas fuera de la cárcel

"La gente decía: 'Oh, fuiste tan gracioso', y yo dije, ni siquiera sé lo que dije. No sé lo que estaba haciendo. Me asusté tanto que ya ni siquiera sabía lo que estaba pasando", dijo Applegate, quien protagonizó "Dead to Me" y "Anchorman" durante el transcurso de su carrera.

"Me sentí muy querida, y fue algo hermoso", agregó.

Te puede interesar: Qué es el hierro cerebral y por qué se acumula después de las conmociones

La estrella de "Los Soprano" Jamie-Lynn Sigler, quien fue diagnosticada con esclerosis múltiple hace veintidós años cuando tenía 20, se unió a Applegate en la entrevista. Los dos ahora están presentando un nuevo podcast titulado "MeSsy".

La esclerosis múltiple es una enfermedad que interrumpe el flujo de información entre el cerebro y el cuerpo, según la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. El sistema inmunitario ataca la vaina protectora que rodea los nervios del cuerpo, produciendo síntomas impredecibles como dolor, fatiga o incluso parálisis.

Más información

Visita el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares para obtener más información sobre la EM.

FUENTE: NBC News