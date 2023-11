"Doctor: ¿quiere que sus pacientes pierdan peso? manténganse positivo"

Puntos Clave.Los médicos que ofrecen una intervención para la pérdida de peso como una "oportunidad" tienen más probabilidades de obtener la aprobación de los pacientes..Los pacientes dicen que las palabras y el tono son importantes para ellos..Los mensajes positivos superaron el enfoque neutral o punitivo, encontraron los investigadores.

Te puede interesar: Por qué adolescentes y jóvenes adultos no les importa hablar sobre su orientación sexual e identidad de género

MARTES, 7 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Cuando los médicos aconsejan a los pacientes que pierdan peso, un enfoque optimista es más probable que dé resultados.Los investigadores descubrieron que los pacientes eran más propensos a participar en el programa recomendado y a perder peso si los médicos presentaban los tratamientos contra la obesidad como una "oportunidad". Compararon ese enfoque optimista con enfatizar las consecuencias negativas de la obesidad o usar un lenguaje neutral.Las guías internacionales recomiendan que los médicos de atención primaria evalúen a los pacientes y ofrezcan tratamiento a aquellos que tienen sobrepeso u obesidad. Los pacientes han dicho que las palabras y el tono de los clínicos son importantes para ellos.Para este estudio, un equipo de la Universidad de Oxford analizó grabaciones de conversaciones entre médicos y pacientes en 38 clínicas de atención primaria sobre una intervención gratuita de 12 semanas para la pérdida de peso conductual. Los investigadores buscaban relaciones entre el lenguaje utilizado en la visita y los comportamientos del paciente, como la participación en el programa y los resultados de la pérdida de peso.Los autores caracterizaron estas interacciones de tres maneras.El enfoque de "buenas noticias" fue el menos común. Comunicaba positividad y optimismo, se centraba en los beneficios de la pérdida de peso y presentaba el programa como una oportunidad.En ese enfoque, los médicos hicieron pocas menciones de la obesidad, el peso o el índice de masa corporal (una estimación de grasa corporal basada en la altura y el peso) como un problema. La información se presentaba de manera fluida y rápida y transmitía emoción.El enfoque de "malas noticias" enfatizaba el "problema" de la obesidad. Los médicos se afirmaban como expertos. Se enfocaban en los desafíos del control del peso y transmitían eso con pesar y pesimismo.La entrega de noticias "neutrales", que los investigadores vieron con más frecuencia, no sonaba ni positiva ni negativa.Los pacientes que recibieron asesoramiento utilizando el enfoque de buenas noticias tuvieron la mayor pérdida de peso observada al final de un año. En promedio, perdieron alrededor de 10.6 libras en comparación con 6 libras en el grupo de malas noticias y 2.6 en el grupo de noticias neutrales.La mayor pérdida de peso en el grupo de buenas noticias parecía estar impulsada por una inscripción más alta en el programa de pérdida de peso de 12 semanas. Aproximadamente el 87% de las personas que recibieron la charla positiva asistieron, en comparación con menos de la mitad de las de los otros grupos.Los resultados de la pérdida de peso de los participantes no variaron sustancialmente, independientemente de cómo se impartiera el asesoramiento inicial.Los hallazgos del estudio se publicaron el 6 de noviembre en Annals of Internal Medicine.Más informaciónLa Organización Mundial de la Salud tiene más información sobre la obesidad.FUENTE: Annals of Internal Medicine, comunicado de prensa, 6 de noviembre de 2023