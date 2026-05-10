Círculo rojo: Milei entrampado entre el “riesgo Adorni”, la economía y las expectativas del establishment

Manuel Adorni junto a Luis Caputo y Alejandra Monteoliva

“Adorni chorro”, le gritaron a Patricia Bullrich el viernes mientras recorría Villa Lugano, en el sur de la capital. Dos días antes, la senadora le había reclamado públicamente, en el prime time televisivo, a Manuel Adorni que presentara de manera inmediata la declaración jurada para aclarar su crecimiento patrimonial, a contramano de la estrategia oficial, después de que el contratista de la casa de Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, atestiguara en la Justicia que el jefe de Gabinete se gastó USD245.000 en refacciones.

La declaración del testigo fue un bombazo. También la reacción explosiva de Bullrich, que obligó a Javier Milei, esa misma noche de miércoles, a insistir, una vez más, en la permanencia de su ministro -“ni en pedo se va”, aseguró-, y a confirmar, sin precisiones, que adelantaría la presentación de su rendición de bienes.

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El Presidente está enajenado: ve conspiraciones por todos lados. Desde Chile, antes de volar a Argentina, en una breve gira que tuvo por ese país vecino, la ex ministra de Seguridad intentó explicarle telefónicamente por qué el jefe de ministros tenía que dar explicaciones públicas. No lo convenció. Según trascendidos internos, Milei habría además discutido a los gritos en Olivos con un periodista por ese tema. El viernes, frente a un gabinete agotado por el caso, Milei volvió a sostener al funcionario: “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”. Una hora antes, en una conferencia de prensa insólita en la que se intentó guionar las preguntas y dominar la agenda pública, al ministro Luis Caputo, “Toto”, lo consultaron por el “riesgo Adorni”, e incluso se le preguntó a los ministros si recibían “sobresueldos”. El jueves por la noche, en una conversación con Alejandro Fantino, el jefe de Gabinete resaltó, falazmente, que no esclarecía su situación patrimonial para no “entorpecer a la Justicia”, y que en algún momento se decidirá a hablar: “Voy a hablar, y voy a hablar mucho, sí claro, voy a hablar, más de lo que se imaginan”, desafío, en modo víctima.

El Gobierno no logra dar vuelta la página. Los ministros están fatigados: cualquier anuncio se opaca por el escándalo patrimonial del ex vocero. Milei no pudo festejar el crecimiento de marzo de la industria y la construcción, dos de los sectores más castigados por este programa económico; tampoco llegó a capitalizar, como esperaban, la publicidad del “Súper Rigi”, la suba en la calificación crediticia de la Argentina o el retroceso del Riesgo País. Algo similar ocurrió con la exposición minera que se desarrolló el jueves en San Juan, que aglutinó a media docena de gobernadores, empresarios y el sector “karinista” del gabinete, con Karina Milei a la cabeza, alrededor de un rubro que está en franca expansión y que planea invertir miles de millones de dólares en los próximos años. Ni siquiera se celebró públicamente el fallo del juez federal de La Pampa, Juan Pablo Baric, que rechazó la cautelar presentada por el gobernador de esa provincia que pedía dar marcha atrás con la Ley Glaciares, una resolución que era muy esperada por el sector y por el gobierno, en la que trabajó, según las fuentes, Juan Bautista Mahiques.

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El ministro tiene, sin embargo, una tarea más acuciante: la supervisión de los expedientes que se tramitan en Comodoro Py. “Sesenta días”, deslizaron en esos tribunales que es el lapso al que se habrían comprometido en el Gobierno para administrar algunas de esas investigaciones. El escándalo Adorni ya lleva unos dos meses al tope de la agenda, y los más experimentados operadores judiciales no recuerdan causa, como la que se tramita por enriquecimiento ilícito contra el ministro coordinador, que haya tenido un movimiento tan intenso con un funcionario de esa talla en funciones: el desfile de testigos es incesante.

Pero la caída en la popularidad del Presidente y en las expectativas por el futuro no se justifica solo por el escándalo coyuntural del derrotero judicial de Adorni. En todo caso, ese escándalo, que paralizó a la gestión, funcionó en estos meses como un catalizador de una demanda social mucho más estructural por el funcionamiento de la economía. Un estudio reciente de la consultora CasaTres, de Mora Jozami, relevó que el 55% considera que el empeoramiento de la situación económica es por las políticas implementadas por Milei, y solo 1 de cada 10 cree que el gobierno está resolviendo los problemas del programa. El 42% respondió, además, que lo peor está por venir, y un 64% contestó que es más importante “evitar la pérdida del empleo” que “bajar la inflación” (31%).

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Patricia Bullrich, Karina Milei y Manuel Adorni

Los datos recientes del Indicador de Consumo Familiar (ICF) que Poliarquía elabora desde el 2008 -publicados en el último informe de la Fundación Pensar, titulado “Sobreviviendo”-, y que releva la capacidad real del consumo de las familias, registraron una caída del 3% en el primer trimestre del 2006 respecto del trimestre anterior, y un retroceso interanual en torno al 10%. Las cifras muestran una marcada heterogeneidad territorial: “Nuestros datos muestran que el deterioro reciente se concentra más en el Gran Buenos Aires, mientras que el interior del país exhibe una dinámica más positiva”.

Esa heterogeneidad obliga al sistema a mirar con mayor atención al conurbano bonaerense, que concentra a buena parte del padrón electoral.

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Los intendentes están cada vez más preocupados: ninguno, de cualquier extracción partidaria, ve señales de reactivación de la actividad o el consumo: “No hay un mango”. El gobierno, por el momento, no tiene previsto expandir el consumo. Según un reciente informe de la consultora Empiria, del ex ministro Hernán Lacunza, el ingreso disponible de los hogares cayó en febrero 2,1% mensual respecto al mes anterior, y se consignó una caída mayor en los hogares de menores ingresos (-2,7%). La recaudación, más allá de la mejora nominal en los números de abril de ARCA, también volvió a evidenciar una caída real de casi el 4% en relación a la inflación. Pero el deterioro no es solo económico: también es social. El miércoles, en la reunión que Marcelo Colombo, de la Conferencia Episcopal, mantuvo con jefes comunales y referentes del peronismo del GBA -Gabriel Katopodis, Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, Mariel Fernández, Ariel Sujarchuk, Mariano Cascallares y Roberto Álvarez, del sindicato AEFIP-, se trazó un panorama alarmante en relación a violencia intrafamiliar, adicciones y problemas vinculados con la salud mental. También se abordó la situación económica: “No hay hoy un escenario de eclosión, pero no sabemos si no lo puede haber mañana”, dijo un intendente.

Hubo lugar también para la discusión política: la Iglesia reclamó que se dejen de lado las internas. Se ve que el pedido pasó de largo porque al día siguiente, en el Senado provincial, se llevó a cabo un escandaloso encuentro de legisladores de Fuerza Patria en el que hubo gritos, insultos y chicanas por la conformación de comisiones que mantiene paralizada esa cámara y que exhibe el nivel de tensión de la guerra a cielo abierto entre Axel Kicillof, Cristina Kirchner y La Cámpora. No estuvo Verónica Magario, pero sí Sergio Berni, Malena Galmarini y Emmanuel González Santalla. También Germán Lago y Jorge Paredi, que expresaron la voz del gobernador. La unidad del bloque pende de un hilo. Se advirtió, incluso, que podría correr riesgo de fractura si la vicegobernadora no da marcha atrás con algunas designaciones. “Que lo hagan, y lo expliquen públicamente”, desafiaron fuentes de la gobernación.

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En el peronismo del interior hay una creciente inquietud por la candidatura de Kicillof: dicen que, en un buen número de provincias, sigue muy asociado al kirchnerismo duro, y que, en todo caso, tiene que mostrar mayores muestras de autonomía. Las comparaciones son odiosas. Un diputado del interior abundó: “El peronismo no resiste otro Alberto Fernández, Axel tiene cuatro jueces de la Corte sin nombrar hace seis años, cinco ministros que no le responden a él, y la última lista de diputados y senadores provinciales no las armó”.

La Conferencia Episcopal e intendentes del PJ del Gran Buenos Aires (Foto: CEA)

Círculo rojo expectante, interna en llamas. Los pases de factura en el peronismo, la división interna y la ausencia de una tercera vía competitiva explican, en parte, por qué Milei, a pesar de la caída en su imagen y el desgaste del programa económico, aún mantiene chances muy concretas de ser reelecto.

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Las encuestas más serias, que registraron en estos meses un retroceso en la gestión presidencial, exhiben una paridad entre Milei y Kicillof. Algunas de ellas evidencian, además, un escenario abierto en un hipotético ballotage entre ambos.

“Es imposible que Kicillof sea presidente”, dijo la semana anterior, en el exclusivo hotel Llao Llao, “Toto” Caputo frente a un centenar de empresarios y emprendedores de primerísimo nivel en el tradicional foro. Ese selecto grupo del círculo rojo, que apuntala y promociona el proyecto libertario, está convencido del programa, en particular por la solidez de la macro, y propicia la reelección del Presidente. Pero más allá de Milei, les importa el rumbo. El mensaje es: con o sin Milei, lo importante es sostener el programa. “Ellos son los dueños del rumbo: pueden cambiar al presidente, pero para ellos lo relevante es mantener el plan económico”, opinó un consultor que asesora a varios de ellos.

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En ese contexto, sectores del establishment empresario comenzaron a analizar alternativas. Una de ellas es Kicillof, lanzado abiertamente a la carrera hacia el 2027: el viernes, estuvo en Córdoba, una plaza muy esquiva para el kirchnerismo.

Foro Llao Llao

A Bullrich también comenzaron a prestarle más interés. Es más: hubo empresarios medios, también algunos industriales, que enviaron mensajes para conocer de primera mano si es cierto que la jefa del bloque de LLA en el Senado tiene intenciones de ser candidata en el 2027. Cerca de la ex ministra, que se entrevistó en Chile con el presidente Juan José Kast, deslizaron: “Si fracasa Milei fracasamos todos, están locos los que piensan que ella puede ser la salvación... A menos que sea algo consensuado...”.

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La caída en la popularidad de Milei y los desaciertos domésticos de su gobierno hicieron que en el PRO se volviera a fantasear con una hipotética candidatura de Mauricio Macri, enemistado con Milei. El jefe del PRO está exultante con algunos pedidos del establishment para que analice una eventual postulación el próximo año. Macri disfruta esos consejos, y que se cree la ilusión de un posible retorno a medida que se agravan los tropiezos del oficialismo: “Mauricio siempre quiso ser un buen ex presidente”.

Pero más allá de las especulaciones futuras, que incluyen a dirigentes variopintos como Victoria Villarruel, Dante Gebel o Jorge Brito, existe en simultáneo un grupo eufórico de empresarios, por fuera de los que se congregaron en Llao Llao la semana anterior, de sectores en alza como el petróleo, la energía y la minería. En el primer trimestre del año el superávit comercial fue de USD 5.500 millones, muy superior a los USD 1.100 millones del 2025, apalancado fundamentalmente por la producción petrolera, que alcanzo niveles récord, con un aumento de casi el 16% interanual: 874.000 barriles por día.

Las expectativas de la industria son altamente auspiciosas. El Gobierno lo entendió desde el día uno. Por algo, la política en torno a Vaca Muerta no se corrió ni un ápice del sendero iniciado entonces por Cristina Kirchner y continuado por Macri y Alberto Fernández. En ese aspecto, hay un interés muy elevado de las compañías petroleras por un poder que es tan o más importante que el Ejecutivo en términos de la aplicación de esas políticas: el Judicial.

Juan Bautista Mahiques y Manuel Adorni

Por eso, operadores, funcionarios y abogados de esas compañías, principalmente de YPF, siguen con muchísima atención los concursos en el Consejo de la Magistratura y el envío de pliegos al Senado por parte del ministro Mahiques en algunas de las vacantes de juzgados y tribunales federales clave para ese sector. Es el caso de Neuquén (TOCF), Bariloche, Viedma y la cámara federal de apelaciones de General Roca, en Río Negro, en cuyo concurso quedó primero Hugo Greca. Se trata, además, en algunos casos de juzgados con competencia electoral: un incentivo para la relación de la Casa Rosada con los gobernadores.

Ese rubro, el electoral y político, y el judicial están en manos de Karina Milei, que desde las elecciones de octubre pasado se impuso a Santiago Caputo en la interna despiadada que sacude al oficialismo y que, según algunas fuentes libertarias, explica, en parte, la permanencia de Adorni en la Jefatura de Gabinete.

El tufillo de esa interna se tornó irrespirable. Hay referentes cercanos al consultor estrella que incluso se cuestionan la permanencia en el gobierno. Caputo sigue convencido de que debe permanecer adentro: cree, por los resortes y las relaciones que todavía administra, que una salida suya puede dañar seriamente a Milei. Es una disputa que el círculo rojo también minitorea con atención. Altísimas fuentes aportaron, en tanto, que esa interna empezó a permear puertas adentro de Las Fuerzas del Cielo.

A esa puja se sumaron, en paralelo, los chispazos internos originados tras el reclamo público de Bullrich para que Adorni adelante la presentación de su declaración jurada. Karina Milei, muy celosa de esos movimientos que alteraron la estrategia oficial de silencio atroz, avaló sin embargo que se mantuviera el viernes la recorrida de la senadora por la ciudad de Buenos Aires, un territorio que pretende arrebatarle al PRO el próximo año. Ese objetivo sufrió un duro traspié por la caída política del ex vocero. Bullrich, por caso, está segura de que se debe alcanzar un acuerdo con el PRO en la capital en el 2027, una hipótesis que, por ahora, es rechazada por la hermanísima.

Karina Milei y Diego Santilli

La rebelión de la ex ministra de Seguridad es inversamente proporcional al encuadramiento de Diego Santilli, capaz de cualquier tipo de acatamiento con tal de ser postulado oficialmente por la hermana de Milei como el candidato a gobernador bonaerense, su máximo proyecto. Por eso el funcionario no blanquea públicamente que, como buena parte del gabinete, está harto de las derivaciones del caso Adorni. Cerca del ministro del Interior confirmaron que tiene todo preparado para avanzar un paso más en ese proyecto una vez que culmine el Mundial de fútbol, en julio, y que ya tuvo una primera confirmación por parte de los hermanos presidenciales cuando ganó las elecciones de octubre pasado como cabeza de lista de LLA. Después del Mundial prevé oficializar sus planes para la provincia: Isidoro Guillermo Bonicatto, un colaborador de confianza que trabajó en el CEAMSE, el organismo en el que Santilli conoció de cerca a Claudio Tapia, “Chiqui”, podría tener un rol destacado.