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La tristeza de Griselda Siciliani al tener que despedirse de Vicky, su personaje en Envidiosa: “Ya es otro ser”

La actriz relató en la alfombra roja de los Premios Platino el cariño que le tomó a su papel y la dificultad de decir adiós

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La palabra de Griselda Siciliani en la alfombra roja de los Premios Platino

Este sábado, el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret fue el escenario soñado para la celebración de la decimotercera edición de los Premios Platino. En ese marco, una de las protagonistas de la jornada fue Griselda Siciliani, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras el éxito de la serie Envidiosa. Fue en ese contexto que la actriz decidió abrirse y relatar la tristeza que atraviesa al tener que despedirse de un personaje que ya forma parte de su ser.

Todo sucedió cuando la artista fue abordada por el conductor Axel Kuschevatzky en la alfombra roja. “Sos un ícono. Qué se siente, en un periodo tan corto, representar personajes tan diferentes como Zulema Yoma y encarnar la neurosis en Envidiosa”, comenzó diciendo el presentador.

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Fiel a su estilo descontracturado, la artista afirmó: “Soy una gran constructora de personajes y soy muy observadora de mi propia neurosis, puedo reconocerme en muchas cosas”. Entre risas, el experto destacó: “Lográs que te paguen por tu neurosis. Te he visto bailar, sos extraordinaria. Saben ese talento natural”.

Fue entonces cuando Siciliani destacó sus último logros en su carrera profesional: “Vengo de actuar con Álex de la Iglesia, de ser dirigida por él, fue un placer. La pasamos increíble. Él quería meter de todo, no puedo decir qué, para no spoilear. Pero Felicidades tenía de todo para que él hiciera lo que sabe hacer. Los ocho actores que somos parte de Felicidades y que estuvimos todo el tiempo en el set, era como una cofradía, nos hemos reído mucho. Él dice mucho icónico, épico, mítico".

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Griselda Siciliani contó sus sensaciones al tener que despedirse de su papel en Envidiosa
Griselda Siciliani contó sus sensaciones al tener que despedirse de su papel en Envidiosa

Luego, Kuschevatzky regresó con la charla al éxito de Griselda en Envidiosa y destacó que la actriz se despedía del papel. Con tono calmo, Siciliani reflexionó: “Sí, ahora estamos celebrándola en estos premios, la última temporada esta recién salida, todavía la tengo cerca a Vicky y la disfruto, pero ya estamos en retirada”.

“¿Es difícil resetear? Es un esfuerzo sacarse un personaje así de encima. Vicky es una persona de verdad", quiso saber Axel, ahondando en los sentimientos de su entrevistada. Lejos de la alegría usual, la artista comentó: “Sí, ya es otro ser, yo misma la siento, hablo de ella en tercera persona, es de la gente. Me hablan de Vicky y yo hablo de Vicky. Un poco maradoniano. Te despegás un poco de eso y es otro sentir. Me ha pasado terminar de filmar, de hacer de Vicky y al poco tiempo tener que hacer Moria. Felicidades fue pegado también, ya el entrenamiento está bueno“.

Previo a este momento, la actriz utilizó sus redes sociales para mostrar cómo se preparaba para esta gran noche. Primero, Siciliani se grabó en modo selfie, mostrando su outfit desde la cabeza hasta los pies.

Premios Platino Xcaret 2026
Griselda Siciliani deslumbra en los Premios Platino 2026 con su look sofisticado en la alfombra roja de Xcaret (Créditos: Platino Xcaret)

Griselda llevaba un saco largo blanco de líneas rectas y hombreras marcadas, que funcionaba como vestido corto. El diseño no presentaba botones visibles ni adornos, y cubría totalmente el torso y los brazos. Su pelo era liso y oscuro, con flequillo recto sobre la frente. Además, portaba un bolso pequeño de mano en color plateado, decorado con aplicaciones brillantes que generan reflejos bajo la luz artificial del lugar. El entorno incluía paredes con motivos decorativos y baldosas claras, mientras una fuente de luz cálida y amarilla destacaba en el fondo, creando contraste con el vestuario claro de Siciliani.

Como si fuera poco, luego, la artista compartió un breve editado que mezclaba su pasada por un hall. Con el teléfono fijo, Griselda desfilaba frente a él. Como si fuera poco, la actriz también publicó parte de su preparación en su habitación donde se la veía con el saco abierto, dejando entrever su ropa interior de color negra. La figura de Envidiosa (Netflix) musicalizó este clip con la canción “Cosmic Girl” de Jamiroquai.

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