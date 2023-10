Solo 7% de los adultos en EE. UU. han recibido la vacuna actualizada contra COVID

LUNES, 30 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Cada vez menos estadounidenses se suben las mangas para recibir la vacuna actualizada contra la COVID-19, lo que ha llevado a los expertos en salud a pedir una intensificación de la campaña de vacunación.Solo el 7% de los adultos y el 2% de los niños en Estados Unidos han recibido la nueva vacuna, según reveló una encuesta nacional realizada hace dos semanas.Los expertos expresaron su consternación por los números, que se presentaron el jueves en una reunión organizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., según la agencia de noticias Associated Press (AP).Sin embargo, es posible que la aceptación siga siendo baja. Casi el 40% de los encuestados dijeron que "probablemente" o "definitivamente no" se pondrían la vacuna. Un porcentaje similar de padres dijo que no planeaba vacunar a sus hijos, informó la AP.En la reunión, la Dra. Camille Kotton, de la Escuela de Medicina de Harvard, calificó los números de "pésimos" e instó a intensificar los esfuerzos para educar al público sobre los refuerzos.Kotton dijo que los pacientes pueden estar confundidos, informó la AP.La nueva vacuna es solo la última que se ha pedido a los estadounidenses que se pongan durante los últimos 2 años y medio para combatir la COVID.La nueva vacuna apunta a un descendiente altamente contagioso de la variante Omicron apodado XBB.1.5, informó la AP.El Dr. David Kimberlin, codirector de la División de Enfermedades Infecciosas Pediátricas de la Universidad de Alabama en Birmingham, también estaba preocupado de que más personas no se estén poniendo la nueva vacuna."Las recomendaciones no están siendo escuchadas", dijo.Recientemente, el gobierno hizo la transición a un sistema comercializado que dependía de la industria de la salud y no del gobierno, para distribuir las vacunas, señaló la AP. Algunos estadounidenses que buscaron rápidamente las vacunas dijeron que los médicos y las farmacias no las tenían.Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han recomendado la nueva vacuna para todos los mayores de 6 meses.Aunque las muertes y hospitalizaciones relacionadas con el virus son menores de lo que han sido desde que comenzó la pandemia a principios de 2020, alrededor de 18,000 personas en todo el país están siendo hospitalizadas con COVID y 1,200 están muriendo cada semana.Más informaciónYale Medicine ofrece más información sobre la vacuna actualizada contra la COVID-19.FUENTE: Associated Press, 26 de octubre de 2023.