Una estatina podría combatir el COVID grave, a diferencia de la vitamina C

El ensayo más grande del mundo de intervenciones múltiples para adultos críticamente enfermos con COVID-19 ha publicado simultáneamente resultados sobre dos de sus tratamientos, vitamina C y simvastatina (Cuartoscuro.com)

(HealthDay News) - Los ensayos clínicos que investigan el uso de dos productos ampliamente disponibles, la vitamina C y la simvastatina (un medicamento de la familia de las estatinas), en pacientes críticamente enfermos con COVID han arrojado resultados muy diferentes. La simvastatina tuvo un 96% de probabilidad de mejorar los resultados, incluyendo un 92% de posibilidades de mejorar la supervivencia a los tres meses. No se encontró que la vitamina C fuera beneficiosa en estos pacientes y, según los investigadores, incluso podría ser perjudicial.

Los estudios formaban parte de un ensayo en curso denominado REMAP-CAP siglas en inglés de Plataforma Adaptativa Multifactorial Aleatorizada Integrada para Neumonía Adquirida en la Comunidad.

“Estos resultados son realmente alentadores ya que han demostrado que el tratamiento con simvastatina es muy probable que mejore los resultados en pacientes críticamente enfermos con COVID-19”, dijo Danny McAuley, investigador principal del brazo de simvastatina de REMAP-CAP, en un comunicado de prensa de la Global Coalition for Adaptive Research, el patrocinador del ensayo en EEUU.

”Esta investigación ayudará a los profesionales de la salud a nivel internacional a mejorar el tratamiento de los pacientes con COVID-19”, dijo. Para la simvastatina, que está ampliamente disponible y es barata, los investigadores calcularon que los beneficios equivalían a aproximadamente una vida salvada por cada 33 pacientes El estudio incluyó a más de 2,600 pacientes críticamente enfermos en 141 hospitales de 13 países. El estudio sobre la vitamina C fue el más grande para examinar altas dosis de la vitamina en COVID. Combinó el ensayo REMAP-CAP con otro, denominado LOVIT-COVID (Disminuyendo la Disfunción de Órganos con VITamina C - COVID-19).

¿Puede un medicamento ampliamente disponible como la simvastatina mejorar la supervivencia de pacientes con COVID-19 grave? Los datos de un estudio internacional sugieren que sí (Gettyimages)

Más de 2,500 pacientes hospitalizados con COVID en 20 países -algunos críticamente enfermos, otros no- fueron incluidos. ”Al aprovechar el poder de la colaboración global, los ensayos armonizados REMAP-CAP y LOVIT-COVID han investigado a la vitamina C, una posible terapia para el COVID-19, y demostraron que es ineficaz y probablemente perjudicial”, indicó el co-investigador principal Dr. Neill Adhikari, un científico asociado en el Sunnybrook Health Sciences Center en Toronto”.

Los resultados de este ensayo sugieren que el uso de vitamina C en pacientes hospitalizados con COVID-19 debería ser abandonado”, dijo en el comunicado. El co-investigador principal François Lamontagne de la Universidad de Sherbrooke en Quebec, dijo que los resultados subrayan los beneficios para la salud y económicos de identificar y abandonar intervenciones fácilmente disponibles que no ayudan y pueden perjudicar a los pacientes.

Desde marzo de 2020, REMAP-CAP ha investigado tratamientos para pacientes hospitalizados con infección del tracto respiratorio. Continúa evaluando múltiples intervenciones para COVID, influenza y otras infecciones respiratorias graves.Un total de 290 pacientes estadounidenses participaron en el estudio de vitamina C en la Universidad de Pittsburgh Medical Center (UPMC), Ohio State University Wexner Medical Center y Oregon Health & Science University.

La vitamina C ha sido promocionada como un posible tratamiento para el COVID-19, pero un nuevo estudio plantea serias dudas sobre su efectividad y seguridad en pacientes hospitalizados (Getty Images)

”Tener ambos resultados de REMAP-CAP publicados simultáneamente es un testimonio de la capacidad de este ensayo para evaluar múltiples intervenciones de manera eficiente”, señaló el Dr. Derek Angus, jefe de medicina de cuidados intensivos en UPMC e investigador principal de REMAP en EEUU.

”A través de esta horrible pandemia, hemos desarrollado una nueva forma de abordar rápidamente algunas de las preguntas más importantes sobre el tratamiento, cuidando a los pacientes hoy y preparándonos para responder de manera más ágil en el futuro”, consideró Angus en el comunicado.

Los hallazgos del estudio se publicaron el 25 de octubre en el Journal of the American Medical Association y en el New England Journal of Medicine y también se presentaron en una reunión de la European Society of Intensive Care Medicine en Milán, Italia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en i de EEUU. tienen más información sobre el COVID-19.

FUENTE: Global Coalition for Adaptive Research, comunicado de prensa, 25 de octubre de 2023.