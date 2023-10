Entre la alegría y la calma: cómo el cerebro enfrenta y resuelve los problemas

El afrontamiento de la serotonina tiene la considerable ventaja de promover estados eficaces de resolución de problemas (Getty)

Existen básicamente dos formas de afrontar las dificultades cotidianas: o se las “neutraliza” con chocolates y placeres que nos aporten un bienestar instantáneo pero pasajero o, por el contrario, se busca sentirse bien de otra manera, saliendo a la luz del sol a caminar o correr, para “disipar” el malestar y aclarar las ideas.

Te puede interesar: Cómo evitar el estrés y prevenir enfermedades mentales

El doctor Thomas Rutledge, profesor e investigador en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, en un artículo publicado en la revista Psycologhy Today afirmó: “Los humanos somos los mejores solucionadores de problemas del universo. La vasta historia de la civilización humana se puede resumir como un proceso de resolución progresiva de problemas. Los humanos modernos son simplemente seres de la Edad de Piedra que han tenido cien mil años para aprender a solucionar problemas de la vida, cada vez más grandes y complejos”.

Sin embargo, el médico argumenta que, a pesar de los asombrosos avances de la modernidad que ayudan a la resolución más rápida de los problemas, (entre ellos menciona videos instructivos en YouTube, búsquedas en Google e incluso inteligencia artificial), han surgido nuevas dificultades. “Ahora poseemos, por ejemplo, muchas más formas que nunca de procrastinar, racionalizar, distraernos y adormecernos ante los problemas de la vida. Los neurocientíficos a veces se refieren a estas actitudes como “afrontamiento con dopamina”, debido a la dependencia subyacente que cada una de estas conductas de solución de problemas tiene en el neurotransmisor dopamina”, dijo el médico. Pero ¿qué produce la dopamina?

Te puede interesar: El sentido del humor en la infancia, ¿cuándo se desarrolla y cómo estimularlo?

La doctora María Teresa Calabrese, endocrinóloga, psiquiatra y psicoanalista especializada en enfermedades psicosomáticas, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), de la misma institución internacional (IPA) y docente de la Universidad de Buenos Aires, explicó a Infobae que “la dopamina es un neurotransmisor que se libera en situaciones placenteras y es como que el placer es buscador de placer, quiere repetir, entonces precisa nuevas situaciones que puedan liberar ese neurotransmisor”.

El doctor Rutledge dijo: “Como herramienta de resolución de problemas, la dopamina ‘funciona’. Generalmente nos sentimos mejor, pero los beneficios son breves y el problema original persiste (si no empeora)”.

El afrontamiento con dopamina se caracteriza por el consumo de alcohol, drogas, comida chatarra. Es la búsqueda de "placer" inmediato (Getty Images)

Por su parte, el doctor Claudio G. Waisburg, médico, MN 98128, neurocientífico, speaker y director Instituto SOMA, explicó a Infobae que, “de acuerdo con Lazarus y Folkman, las estrategias de afrontamiento hacen referencia a los esfuerzos, mediante nuestras conductas, para hacer frente a las demandas internas y ambientales, y los conflictos entre ellas, que exceden nuestros recursos como personas. Serían aquellos procesos cognitivos y conductuales que se desarrollan para manejar las demandas externas y/o internas que exceden los recursos del individuo”.

Te puede interesar: Comenzó la 5° Cumbre Mundial de Salud Mental en Buenos Aires: fortalecer la atención y evitar la estigmatización

Cuando se tiene una respuesta en “modo dopamina” existen pros y contras. Waisburg señaló: “la dopamina influye en nuestro estado de ánimo, en el comportamiento y nos ayuda a regular el organismo. Unas de sus principales funciones es producir la sensación de placer y relajación en el cuerpo, pero la cosa no queda ahí. También, gracias a su acción, nos impulsa a ser competitivos, a defendernos ante algún peligro o nos impulsa y motiva a conseguir metas personales. Es una gran aliada en el afrontamiento de los problemas agudos. Pero se vuelve un ‘efecto boomerang’ si se perpetúa en el tiempo, transformándose en un enemigo del afrontamiento de los problemas crónicos o a más largo plazo”.

La doctora Calabrese agregó: “Otra cosa interesante es que la dopamina en grandes cantidades inhibe la serotonina, con lo cual, si buscamos todo el tiempo el placer, eso inhibe la felicidad. Digo esto de manera muy esquemática, pero en estos días en los que tiene tan buena prensa la búsqueda del placer…'¿Disfrutaste?’ —se escucha en la televisión— ‘Eso es lo que importa’. Sin embargo, en realidad lo que importa es si eso me lleva a una felicidad duradera, a un mejor entendimiento con quienes me rodean y no es esa cosa instantánea que tiene que ver con el circuito de la recompensa y se activa mucho en las adicciones por esa misma razón”.

En un estudio citado por el doctor Rutledge, publicado en Health Sciences Research Commons, se describe: “Desde el punto de vista de la dopamina, lo que importa no es tener, sino conseguir algo, cualquier cosa, que sea nueva. A partir de esto podemos entender de una manera nueva y revolucionaria por qué nos comportamos como lo hacemos en el amor, los negocios, la adicción o la política”.

Desde la comida de baja calidad nutricional hasta las redes sociales, estas conductas ofrecen beneficios emocionales rápidos pero de corta duración (iStock)

El afrontamiento con dopamina se caracteriza por las siguientes conductas, explicó Rutledge :

- Consumir comida chatarra

- Pasar mucho tiempo en las redes sociales

- Consumir drogas y/o alcohol

- Videojuegos en exceso

- Consumir pornografía

- Fumar y vapear

- Exceso de televisión e internet

Sus consecuencias son:

- Beneficios emocionales de acción rápida y corta duración, generalmente seguidos de una caída de la dopamina

- Riesgo de adicción, abuso y sobredosis

- Es una conducta asociada con el afrontamiento pasivo de problemas, mayores tasas de depresión, soledad y ansiedad

- Culpa, vergüenza y autocrítica suelen ser los sentimientos posteriores al consumo

- Daños en la salud física (por ejemplo, síndrome metabólico)

Desde la actividad física hasta una nutrición de alta calidad, estas estrategias que suben la serotonina promueven la salud mental y física, y un afrontamiento activo de los problemas (Imagen ilustrativa Infobae)

La doctora Calabrese añadió: “Hoy en día una de las adicciones más populares que no está considerada como adicción, son los likes, las redes sociales y las notificaciones. Estamos permanentemente atentos al ruidito de la notificación porque eso nos produce placer, dopamina. Y buscamos reiterar ese sentimiento sin darnos cuenta. Pero esto es algo que está afectando y perturbando mucho a las nuevas y a las viejas generaciones. Además, la médica señaló que nos distrae: “Recordemos que el multitasking no existe, ya que nuestro cerebro está capacitado para prestar atención a una sola cosa a la vez. Tenemos recursos cognitivos limitados, si los usamos para estar atentos a las notificaciones, al placer de la dopamina y demás, queda un déficit para otros usos”.

Finalmente dijo Calabrese: “Yo recomendaría desactivar las notificaciones, porque eso nos lleva a una conducta adictiva reiterativa, que queremos repetir y perpetuar, pero que nos retrotrae de la sensación de felicidad, que es más duradera y que tiene que ver con vínculos no tan transitorios, sino más duraderos”.

Un estilo sano para enfrentar las dificultades

Sin embargo, existe un tipo diferente de resolución de problemas llamado “afrontamiento con serotonina”. Este consiste en conductas para solucionar las dificultades que aumentan ese neurotransmisor.

“Al igual que el afrontamiento de la dopamina, los comportamientos que aumentan la serotonina también nos hacen sentir mejor”, expresó Rutledge.

Tener una nutrición de alta calidad también contribuye a un aumento de la serotonina (Imagen ilustrativa Infobae)

Waisburg explicó: “La serotonina es reconocida como la hormona de la felicidad, los niveles bajos de esta sustancia se asocian a la depresión. Tiene como funciones principales, el control emocional, la estabilidad del estado de ánimo y la modulación de ciertos procesos físicos y neuropsicológicos, entre otros. Además, ayuda a controlar las emociones y genera sensaciones de bienestar, ya que aumenta el sentimiento de satisfacción, la resiliencia y ayuda a sentirnos más relajados”.

Calabrese añadió: “Este otro neurotransmisor se libera ante situaciones de felicidad, o sea es más lento, no es como esa sensación repetitiva que quiere volver a sentir placer, pero es más duradero su efecto”.

El afrontamiento de la serotonina también tiene la considerable ventaja de promover estados eficaces de resolución de problemas.

¿Cómo se enfrentan los problemas con serotonina? Incrementando estas acciones:

- Practicar actividad física

- Exponerse al sol

- Realizar meditación

- Buscar la interacción social

Las relaciones sociales buenas aumentan la serotonina y ayudan a un buen estado de ánimo para la resolución de problemas (Imagen ilustrativa Infobae)

- Seguir conductas que promueven el pensamiento y los estados de ánimo positivos.

- Buenas prácticas de sueño (dormir más de 7 horas en un horario regular)

- Tener una nutrición de alta calidad (por ejemplo, consumir alimentos con triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina que se encuentra en los lácteos, los huevos y las legumbres).

Sus efectos son:

- Beneficios de acción más lenta pero más duraderos

- Mejora el estrés agudo y favorece la salud mental

- Favorece la salud física y mental

- Estas acciones están asociadas a buenas conductas de salud y afrontamiento activo de los problemas

El doctor Waisburg destacó que es importante mantener un nivel adecuado de serotonina en sangre, ya que las personas con un déficit de este neurotransmisor son propensos a “tener problemas de salud mental, falta de energía, un estado de ánimo bajo, malhumor, dificultades para realizar las tareas en casa o del trabajo y trastornos de memoria, entre otros”.

En relación a la diferencia de afrontamiento “modo dopamina” o “modo serotonina”, el doctor Waisburg señaló: “El primer neurotransmisor está implicado en el aumento de la energía y en emociones como la euforia y la excitación, mientras que la serotonina está relacionada con la calma o el descanso, siempre y cuando se encuentren en perfecto equilibrio, lo cual permite resolver los problemas de una mejor manera”.

Buenas prácticas de sueño, como dormir más de 7 horas en un horario regular, promueven el aumento de la serotonina, la hormona del bienestar (iStock)

El doctor Rutledege reflexionó en su artículo: “¿Crees que es una coincidencia que todas las psicoterapias basadas en evidencia se centren en tratamientos conductuales que aumentan la serotonina? ¿O que los antidepresivos más eficaces, como el Prozac, actúan regulando positivamente la disponibilidad de serotonina en el cerebro? La vida moderna vende y promueve cada vez más el afrontamiento con dopamina, mientras que el objetivo común de todos los tratamientos modernos de salud mental es ayudar a las personas a escapar de estos patrones”.

Y concluyó: “Las estrategias de afrontamiento de la serotonina son probablemente los recursos más poderosos que se tienen para lograr una mejor vida”.