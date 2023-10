Los adultos mayores con TDAH son más propensos a sufrir accidentes automovilísticos, advierte un estudio

(HealthDay News) - Si bien los estudios sobre trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, y conducción generalmente se centran en adolescentes, uno nuevo enfocado en los adultos mayores encontró que tienen un riesgo significativamente mayor de accidentes automovilísticos.

Los adultos mayores con trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) también tenían más probabilidades de frenar bruscamente y recibir multas de tráfico, según el estudio.

"Poco se sabe sobre el TDAH en los adultos mayores", dijo el autor principal, el Dr. Guohua Li, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia en Nueva York, explicando las motivaciones para estudiar este tema. "En segundo lugar, la población ha estado envejeciendo y continúa haciéndolo, y hay cada vez más conductores mayores en la carretera".

Los Estados Unidos cuentan con unos 48 millones de conductores mayores, una cifra que podría alcanzar los 63 millones en siete años, señaló.

Este estudio incluyó a más de 2,800 conductores de entre 65 y 79 años de edad. Aproximadamente el 2.6% tenía TDAH.

Los investigadores vincularon el TDAH con un 74% de aumento en el riesgo de accidentes, un 102% de aumento en el riesgo de multas de tráfico autoinformadas (reportadas por los mismos ciudadanos) y un 7% de aumento en el riesgo de eventos de frenado brusco.

El TDAH es una afección del neurodesarrollo que a menudo se diagnostica durante la infancia y puede persistir a lo largo de la vida.

Se sabe que alrededor del 8% de los adultos de 18 a 44 años tiene TDAH, dijeron los investigadores en notas de antecedentes, al igual que entre el 9% y el 13% de los niños menores de 18 años.

Los síntomas del TDAH que podrían contribuir a los desafíos de la conducción incluyen dificultades con la concentración, el enfoque y la atención. La hiperactividad puede aumentar la distracción y disminuir la vigilancia, dijo Li. La impulsividad puede llevar a comportamientos como el exceso de velocidad y pasarse semáforos en rojo, agregó.

"Esos síntomas asociados con el TDAH podrían afectar la seguridad al conducir de diferentes maneras", dijo Li.

Para estudiar esto, los investigadores recopilaron datos entre 2015 y 2017 de clínicas de atención primaria y comunidades residenciales en Ann Arbor, Michigan; Baltimore; Cooperstown, Nueva York; Denver; y San Diego.

Los participantes eran conductores activos que fueron seguidos durante 44 meses usando dispositivos en el vehículo para registrar datos.

El Dr. Eugene Arnold, un experto residente de CHADD, una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas con TDAH, dijo que el estudio confirma lo que los expertos podrían haber esperado sobre los conductores mayores con TDAH.

"Por supuesto, hay un deterioro de la función ejecutiva, la capacidad de planificar tu trabajo y llevar a cabo tu plan", dijo Arnold, quien revisó los hallazgos del nuevo estudio.

Arnold, quien también es profesor emérito de psiquiatría y salud conductual en la Universidad Estatal de Ohio, dijo que un escenario en el que podría ocurrir un accidente es no notar un vehículo que viene por el costado debido a la atención deteriorada. Las tendencias impulsivas también podrían llevar a una persona con TDAH a hacer un corte abrupto cuando podría ser más seguro no hacerlo.

“Desde el punto de vista del desarrollo, los síntomas hiperactivos impulsivos tienden a mejorar con la edad, al menos hasta cierto punto, hasta la adultez joven”, dijo. “Y los síntomas de inatención tienden a persistir, pero gradualmente mejoran un poco probablemente hasta la mediana edad. Pero no, no creo que nadie haya rastreado realmente lo que sucede... Es un proyecto de toda la vida rastrear una muestra desde la infancia hasta la senectud.”

El estudio también encontró que la tasa de TDAH era más alta, poco más del 7%, entre los adultos mayores con ansiedad o depresión. Esto también podría haber sido un factor en los problemas de conducción, señaló Arnold.

El estudio también señaló esto, indicando que factores de riesgo como la ansiedad intensificada pueden contribuir a resultados adversos en la conducción.

El investigador Li dijo que una mejor detección, diagnóstico y manejo clínico del TDAH en adultos mayores podría ayudar a contrarrestar los problemas de conducción.

Las tecnologías avanzadas de vehículos podrían limitar el uso de medios en el vehículo, como la capacidad de enviar mensajes de texto o hacer llamadas telefónicas mientras se conduce, agregó.

Si bien el tratamiento de adolescentes y adultos jóvenes con TDAH con medicamentos no estimulantes parece reducir los errores de conducción, no está claro si lo mismo sería cierto en conductores mayores.

Li estuvo entre aquellos que iniciaron el proyecto LongROAD —abreviatura de Longitudinal Research in Aging Drivers— en 2014 para comprender las necesidades de los conductores mayores. El proyecto ha incluido un estudio que mostró que los dispositivos de grabación en el vehículo eran indicadores confiables para predecir el deterioro cognitivo y la demencia. Anteriormente, los investigadores encontraron que la salud de una persona mayor disminuye cuando deja de conducir.

Se necesita un mejor diagnóstico del TDAH y el manejo de los síntomas para promover la movilidad segura en las personas mayores, dijo el estudio.

Los hallazgos se publicaron en línea el 4 de octubre en JAMA Network Open. El proyecto LongROAD está patrocinado por la Fundación AAA para la Seguridad del Tráfico.

Más información. AARP tiene más información sobre el TDAH en adultos ancianos.

Fuentes: Guohua Li, MD, DrPH, profesor de anestesiología, Columbia Vagelos College of Physicians and Surgeons, y director fundador, Columbia Center for Injury, Science and Prevention y profesor, Columbia University Mailman School of Public Health, Ciudad de Nueva York; Eugene Arnold, MD, Med, profesor emérito, psiquiatría y salud conductual, Universidad Estatal de Ohio, Columbus; JAMA Network Open, 4 de octubre de 2023, en línea.

*Cara Murez. Health Day Reporters © The New York Times 2023