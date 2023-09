Las cuatro recetas de un premio Nobel para alcanzar la felicidad

El Dr Cormillot nos trae las recetas de la felicidad de Bertrand Russell y nos invita a ponerlas en práctica.

En estos últimos encuentros hemos empezado a utilizar números concretos para que pueda llevar una vida más saludable y feliz. A modo de ejemplo, le recuerdo dos: las 10 reglas de oro para vivir mejor y las cinco cifras para cuidar su salud. Pero hoy le traigo otro: las cuatro recetas que para alcanzar la felicidad de un premio Nobel.

Te puede interesar: Las cinco cifras que hay que saber para cuidar la salud

Leyendo unos papeles y unos libros que eran de mi madre, hace un tiempo, encontré un recorte que había pertenecido a mi abuelo que decía: “Recetas para la felicidad”. Era una entrevista a Bertrand Russell, un sabio que tuvo dos premios Nobel.

¿Y qué decía? Bueno, eran cuatro pasos que se podía realizar para ser más feliz. Y hoy se los quiero compartir.

Es importante prestar atención a la influencia de las creencias, alimentación y ejercicio en nuestra vida diaria y bienestar Crédito: Getty

Las cuatro recetas para alcanzar la felicidad

La primera estrategia es evitar las meditaciones sobre el pasado. El resentimiento, por “porquerías” que te hicieron, es inyectarse veneno y “esperar que se muera el otro”. Y el remordimiento es esperar que vos seas perfecto. ¿Se puede reparar? Sí, entonces manos a la obra. ¿No se puede reparar? Bueno, acá viene lo que es el perdón. Pero no perdón así en el sentido religioso del tema, sino perdonar en sentido de sacarse esa carga de encima.

Te puede interesar: Los secretos de la longevidad de Singapur, la sexta ciudad de la zona azul donde la gente vive las vidas más largas y felices

La segunda de las recetas que él daba es ser activo. Es muy difícil estar infeliz si una persona está activa.

La tercera regla es no amargarse por desastres futuros. Winston Churchill decía “la mayoría de las cosas con las que me he amargado la vida, la mayoría nunca ocurrió”.

En el viaje hacia una vida saludable y feliz, es importante descubrir el equilibrio entre mente, cuerpo y alma (Imagen ilustrativa Infobae)

La cuarta estrategia de Bertrand Russell era rodearse de gente afín, inclusive mascotas. Ya la vida te pone en contacto con muchas personas que no son afines, el que viene a cobrarte un impuesto, la persona que te hace hacer una fila, el que te maltrata en un determinado servicio.

Te puede interesar: Mantener un peso estable es clave para que las mujeres lleguen a los 90 o los 100 años

Y lo que nos deja esta filosofía de Bertrand Russell es un lema que lo ponen en práctica los alcohólicos anónimos, que es “hacela simple”.

Cuatro reglas, usted se las puede acordar, el asunto es practicarlas. Pero antes de despedirnos, quiero recordarle otras recetas. En este caso, le dejo un repaso de las 10 estrategias para vivir mejor:

"Hacela simple": una frase que podría trascender generaciones y guiar a aquellos que busca la felicidad Foto: (Ibero)

1- Creencias: si creo que nada me va a pasar porque depende de la suerte, de Dios o de la fatalidad, es posible que no me cuide.

2- Alimentación, el tipo de alimentación que elige influye en su bienestar.

3- Ejercicio: siempre combinado con el descanso.

4- Consumo de alcohol o cigarrillos.

Chequeos y tratamientos: la importancia de mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones Crédito: Getty

5- Aprender: cómo cuido mi mente aprendiendo cosas continuamente.

6- Para qué: un objetivo, un para qué me voy a levantar esta mañana, por ejemplo.

7- Estrés: cómo manejo el estrés.

8- Relación con los demás: la gente “mal llevada” segrega más cortisol, le crece la barriga y tiene más hipertensión. Mientras que los “mejor llevados” tienen una vida, posiblemente, más feliz y además más saludable.

Entre las estrategias diarias para vivir mejor se destaca la importancia de rodearnos de personas (o también mascotas) afines (Crédito: Pexels)

9- Chequeos: tengo que cuidar el cuerpo, para lo cual tengo que escuchar si hay síntomas y tengo que preguntarle haciéndome los chequeos.

10- Tratamiento: si me hago los chequeos, tengo que hacer el tratamiento. Porque la mayoría de la gente comienza el tratamiento, pero después no lo sigue.

Recuerde, cuando se trata de vivir mejor son solamente 10, mientras que cuando hablamos de ser más felices son solo 4. Le aseguro que son importantes, porque si usted no se cuida, nadie lo va a hacer por usted.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.