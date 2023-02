El doctor Cormillot explica los tipos de obesidad de acuerdo a la localización de la grasa.

La pregunta que hoy nos convoca parece sencilla, pero necesita de una explicación. Cuando uno quiere conocer cuáles son los tipos de obesidad, de acuerdo a la localización de la grasa, lo mejor es mostrarlo para que se pueda comprender.

Estas dos estatuillas, que usted puede observar en el video, son réplicas de estatuas que se encontraron: una de ellas es de Alemania y se llama la Venus de Willendorf; la otra fue hallada en Francia y fue denominada como la Venus de Lespugue. Ambas tienen entre 15 o 20 mil años de antigüedad.

Pero, ¿qué habrá querido representar el artista con ellas? En una de ellas, en la francesa, quiso representar la obesidad ginoide, la obesidad de la mujer, la obesidad que se encuentra en las caderas. Esta es la obesidad que tarda más en quemarse, porque es la que está reservada para el embarazo y la lactancia.

La obesidad androide, también conocida como central o abdominal, se la vincula con la forma de una manzana / EFE/Sáshenka Gutiérrez

Por otro lado, en la otra, en la alemana, quiso mostrar la grasa androide, la del hombre, la de la panza, la que se quema más rápidamente.

En síntesis, la obesidad ginoide es la grasa se quema más lento, pero no es tan mala. Esta grasa, la androide, se quema más rápido, pero es la peor y la que está más relacionada con complicaciones en la salud a todas las edades.

Además, le recuerdo que cuando uno habla de la grasa, tiene que agregar si habla de la grasa de la alimentación o de la grasa que tiene el cuerpo. Es que nuestro cuerpo tiene dos tipos de grasa. Una es la grasa blanca o amarilla y la otra es la grasa parda o grasa marrón.

La obesidad ginoide, también llamada ginecoide, se asocia con la forma de una pera / (Getty)

Primero, ¿qué es la grasa blanca o amarilla? Es la grasa que protege al cuerpo del frío. Actúa como una capa térmica y, además, funciona como un protector de los órganos porque está alrededor de los riñones y del corazón. O sea, actúa como un acolchado. Además de que funciona como un depósito de calorías.

La otra grasa, la denominada parda o marrón, está muy desarrollada en los chicos, ya que son los que pueden llegar a tener más necesidad de regular la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace la grasa parda o grasa marrón? De alguna manera, produce calor cuando el chico siente frío.

En una reciente investigación publicada en la revista Nature identificaron que si uno pone un ratón a 4 grados de temperatura, ese ratón produce una sustancia que se llama Maresin (un tipo de lípido mediador de la inflamación) que ayuda a adelgazar y que, además, ayuda a combatir los efectos negativos de la obesidad. Entonces, este descubrimiento lo que abre es una gran posibilidad de investigación.

Tanto la grasa blanca como la marrón cumplen funciones ante las bajas temperaturas, advierten los expertos / @DUSTINHUMES_PHOTOGRAPHY

Pero ante la segura pregunta es necesario aclarar: “Doctor, ¿usted quiere que yo me ponga a 4 grados para adelgazar?”. No, eso no es viable. Pero lo que sí es viable es que se encontró una sustancia, como hace unos años encontraron la incretina, que son sustancias que segrega el intestino. Es que el organismo libera hormonas intestinales al torrente sanguíneo como respuesta a la ingestión de nutrientes, ya que éstas participan en la homeostasia de la glucemia (mantienen estable y relativamente constante los niveles de azúcar).

Mientras tanto, usted no crea que si se expone al frío durante unos minutos, o durante el día, eso lo va a hacer adelgazar porque no es cierto. Una de las peores mentiras que hay es cuando uno se miente a uno mismo. Uno se dice: “Bueno, como estamos en invierno yo voy a comer de más, total quemo de más”. Pero, salvo los que trabajan en la calle, en general, las personas están total entre 20 y 30 minutos expuesto al aire libre y con eso no va a adelgazar.

La buena noticia es que se siguen descubriendo cosas. La mala noticia es que por ahora hay que seguir haciendo cambios en la alimentación y en la actividad física. Recuerde que hay algo peor que hacer una dieta: no hacerla.

