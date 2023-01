Por qué el ayuno intermitente podría no ser tan efectivo para adelgazar

El ayuno intermitente -que consiste en comer dentro de una ventana de tiempo estricta o saltarse las comidas por completo- se convirtió en una de las herramientas de dieta más populares a principios de la década de 2010 (Getty Images)

Las últimas tendencias dietéticas prometen que los relojes son tan importantes para perder peso como las balanzas. Una de las dietas más populares es el ayuno intermitente con restricción horaria. Al restringir la comida a un número limitado de horas al día, algunos defensores de este comportamiento sostienen que las personas pueden aprovechar los ritmos naturales de su cuerpo para perder kilos.

Mito o verdad: cuál es la efectividad del ayuno intermitente Esta práctica consiste en dejar de ingerir alimentos sólidos por largos periodos de tiempo y reducir la ingesta de comidas a solo algunas horas. Qué dice la ciencia VER NOTA

Pero según nuevas investigaciones, en particular un estudio publicado en la revista Journal of the American Heart Association el pasado 18 de enero, la hora a la que se come, en sí misma, no parece ser útil para perder peso.

“Los ayunos son prácticas ancestrales, milenarias, presentes en todas las religiones y todas las civilizaciones a lo largo de la historia; es algo sumamente implementado durante toda la humanidad con diferentes tipos de fines, ya sean religiosos o depurativos”, explicó en diálogo con Infobae la licenciada en Nutrición María Cecilia Ponce (MN 3362).

De manera natural, durante una cierta cantidad de horas del día, todas las personas someten a su cuerpo al ayuno (Getty Images)

En el estudio, 547 participantes utilizaron una aplicación de teléfono para hacer un seguimiento de sus comidas diarias durante un periodo de seis meses, que los investigadores utilizaron para determinar, de media, a qué hora comía cada persona cada día; cuántas comidas hacían; si los participantes describían cada comida como pequeña, mediana o grande; y cuánto peso ganaban o perdían.

En el Día del Nutriólogo, algunos libros para lograr una mejor alimentación En varios países de Latinoamerica se celebra el Día Nacional del Nutriólogo. Curada por Infobae Leamos, aquí encontrarás una selección de títulos para comenzar una vida saludable VER NOTA

Al final, descubrieron que el tiempo transcurrido entre la primera y la última comida de los participantes y el momento en que comían en relación con la hora en que se levantaban o se iban a dormir no influían en el peso.

Lo que sí importaba era el tamaño de las comidas de los participantes: las personas que comían más comidas grandes o medianas tenían más probabilidades de engordar, mientras que las que comían comidas pequeñas tenían más probabilidades de adelgazar.

Famosos de primera línea como Kourtney Kardashian, Mark Wahlberg, Hugh Jackman y Jennifer Aniston dicen que el ayuno intermitente les ayuda a perder peso o a desintoxicar su cuerpo (Getty Images)

La coautora del estudio, la doctora Wendy Bennett, médica de atención primaria y profesora asociada de la Facultad de Medicina Johns Hopkins, subrayó que ésta no es la última palabra sobre el horario de las comidas, en parte porque se trata de un estudio observacional, lo que significa que los investigadores no controlaron las condiciones mientras se producían, como las calorías que consumían.

La discusión del dólar está llena de mitos de gente que defiende al Gobierno y no sabe de mercados Para el economista Felipe Campos, los mensajes cruzados en el Gobierno nacional y la discusión de la reforma tributaria tuvieron mucho más impacto que los asuntos internacionales en la volatilidad de la divisa estadounidense VER NOTA

En la misma línea, Krista Varady, investigadora en nutrición que estudia el ayuno intermitente en la Universidad de Illinois, Chicago, y que no participó en el estudio, afirmó, en diálogo con la revista Time, que hay varios factores que pueden enturbiar los resultados, como el pequeño tamaño de la muestra, el hecho de que los participantes describieran el tamaño de sus comidas como grandes o pequeñas -y no registraran recuentos específicos de calorías- y el uso de diferentes balanzas para pesar a los participantes en las consultas médicas.

Quienes defienden el ayuno intermitente aseguran que, si alineáramos mejor las ventanas de alimentación con la programación circadiana, mejoraría nuestra salud (Getty Images)

No obstante, Varady está de acuerdo en que no parece haber ninguna magia en comer a una hora determinada. Pero eso no significa que sea un concepto totalmente inútil. Restringir la comida a ciertas horas puede ayudar a perder peso, según la experta, siempre y cuando haga que se coma menos.

Y para algunos, puede ser más fácil de seguir que otras dietas que exigen contar calorías. “Por ejemplo, investigaciones anteriores demuestran que puede ayudar si sólo se come dentro de un intervalo de seis a ocho horas, es decir, de 10 a.m. a 4 p.m. (seis horas) o de 9 a.m. a 5 p.m. (ocho horas)”, detalló.

Los ayunos intermitentes están contraindicados para pacientes que están en bajo peso, mujeres que estén amamantando o embarazadas, pacientes con trastornos alimentarios o diabéticos que requieren insulina (Europa Press)

La doctora Nisa Maruthur, profesora asociada de la Facultad de Medicina Johns Hopkins, está de acuerdo con estos argumentos. “Si tus calorías son las mismas, independientemente de cuándo las comas, no hay un impacto en el peso. Sin embargo, establecer límites temporales puede ayudar”, indicó. Para la experta, “si una persona decide que sólo va a comer entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, lo cierto es que es posible que ingiera menos calorías, simplemente porque sólo le caben tantas comidas en ese tiempo”.

Maruthur, que no participó en este estudio en particular, pero está involucrada en una iniciativa más amplia en Johns Hopkins para examinar el horario de las comidas; cree que aunque comer a una hora en particular no es beneficioso, todavía recomendaría comer a una hora determinada si ayuda a una persona en particular a comer más saludablemente. “La mejor dieta para cualquier persona es probablemente la dieta que puede seguir. Si a algunas personas les resulta más fácil comer alimentos más sanos porque se planifican un poco más, la restricción horaria podría ser beneficiosa”, concluyó.

Seguir leyendo: