¿Cuántas comidas comer por día?

El doctor Cormillot brinda su consejo de cuántas comidas es necesario comer por día.

En entregas anteriores, y muchas veces, hemos discutido acerca de cuántas comidas son necesarias hacer por día para adelgazar. ¿Tres comidas, cuatro comidas, seis comidas?

En realidad, si uno come varias veces por día, está comprobado que a muchas personas les ayuda a adelgazar más, activa el metabolismo, llega con menos hambre a la próxima comida, pero algunas personas no lo pueden hacer.

Entonces, lo ideal es enemigo de lo bueno. Con dos comidas por día es muy difícil, con tres es más fácil, cuatro sería lo más regular para su aparato digestivo y para su metabolismo, pero el asunto es ir probando porque no todas las épocas de la vida son iguales.

Muchas personas no pueden comer en sus hogares por cuestiones laborales, pero es importante que puedan realizar unas cuatro comidas diarias / Getty

Entonces, además de saber cuántas veces por día hay que comer, también hay que pensar en “cómo comer”. Como ya se lo expliqué en otras oportunidades y se lo mostré con una imagen que nosotros usamos dentro de nuestra red, en vez de un plato solo, esta vez es el plato con la bandeja.

Entonces, yo quiero explicarle en qué consiste el plato. Este plato tiene un esquema donde, en primer lugar, dice que conviene distribuir la comida varias veces por día, como le mencioné recién, en por lo menos cuatro. Le recuerdo que, de la misma forma que la gastronomía, tiene que ver con las normas de la alimentación.

Pero a diferencia de lo que ocurre con la gastronomía, para la gente que anda por la calle no hay normas. Está en el trabajo y come lo que puede, pellizca… No hay una organización como había hace 50, 80 o 100 años atrás.

Para adelgazar, muchas personas se ven beneficiadas cuando comen cuatro veces por día / (Gettyimages)

Entonces, dentro de eso, por lo menos comer al menos cuatro veces al día, ya que muchos de nosotros trabajamos casi todo el día fuera de casa y esto puede tener una serie de repercusiones en el organismo si lo dilatamos demasiado en el tiempo.

Por ello es vital intentar mantener un orden en las comidas y respetar los horarios de las mismas. Sentarnos a comer relajadamente, saber lo que nos llevamos a la boca, masticar correctamente y cuidar los tiempos es esencial a la hora de seguir unos hábitos alimenticios correctos.

Cuando uno se ordena empieza a comer mejor. Si se puede agregar una colación antes del almuerzo y una antes de la cena, eso es conveniente porque disminuye el apetito para la próxima comida.

Las colaciones son una herramienta para llegar con menos hambre a las comidas / Getty

Después está el tema de la porción. Como ustedes van a ver acá, yo puse: si una persona está comiendo cinco galletitas, no baje a una, baje a cuatro. Porque eso es sostenible. No va a bajar con la misma velocidad, pero va a bajar en forma sostenida. Lo mismo si está entre la posibilidad de elegir un envase grande y uno chico: elija el chico.

Después viene el tema del volumen. Acá, en la parte de arriba del plato tenemos el volumen. Cómo aumentar el volumen de la comida para que uno se llene con menor cantidad de calorías. Bueno, con líquidos. Tomar bastante líquido, especialmente líquido con burbujas. Y, después, todo lo que sea vegetales, frutas, verduras, legumbres.

Recuerde que si el plan A no funciona, está el plan B y el reto tiene 26 letras más.





*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Pedro Kablan / Producción: Dolores Ferrer Novotný

