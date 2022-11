Cuáles son las causas de la gastritis erosiva y cómo es el tratamiento que se debe seguir, según los expertos

El presidente Alberto Fernández, que se encuentra en Bali, Indonesia, debió realizarse una endoscopía para determinar que sufrió una gastritis erosiva con sangrado

La Unidad Médica Presidencial (UMP) comunicó esta mañana que el presidente Alberto Fernández sufrió una gastritis erosiva con signos de sangrado con un cuadro previo de hipotensión y mareos, por lo que debió suspender su participación en el G20 que se desarrolla en Bali, Indonesia.

Qué es la gastritis erosiva y cuáles son sus síntomas Por un episodio de hipotensión y mareos, Alberto Fernández debió suspender su participación en la Cumbre del G20 de Bali. El Presidente sufrió una gastritis erosiva con sangrado. Tras 5 horas en el hospital, retomó su agenda VER NOTA

“En el día de la fecha, el Señor Presidente de la Nación Argentina, Dr. Alberto Ángel Fernández fue evaluado médicamente, se diagnosticó una gastritis erosiva con signos de sangrado, recibió el tratamiento médico adecuado encontrándose en buen estado de salud y reanundando sus actividades con control médico”, informó el parte. Tras unas cinco horas internado, el primer mandatario dejó el hospital y continúo con su agenda.

Expertos consultados por Infobae explicaron de qué se trata esta afección, cómo se origina, cuáles son los síntomas y el tratamiento médico a seguir para su recuperación.

La gastritis erosiva consiste en la erosión de la mucosa gástrica (NIH)

El doctor Luis Caro, especialista en gastroenterología y presidente de la Fundación Gedyt, explicó a Infobae que el estómago en su estructura interna tiene una barrera mucosa parecida a lo que sería una pintura sintética que cubre sus paredes dentro del órgano y lo protege tanto de los jugos gástricos como del ácido clorhídrico que segrega.

Los psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires podrán acceder a la certificación de la especialidad en Psicología Clínica Según la reglamentación publicada en el Boletín Oficial, los profesionales deberán dar un examen escrito y teórico práctico salvo que demuestren acreditar diez años de graduado, o cinco años de ejercicio de la especialidad consecutivos VER NOTA

El cúmulo de estas erosiones puede generar una gastritis o una úlcera. Es decir, cuando se rompe la barrera hay microvascularizaciones que segregan sangre a la cavidad gástrica. Cuando se rompe la barrera mucosa, el volumen de sangre puede ser tal, que provoca reducción de presión arterial, detalló Caro quien se desempeña como director de la carrera de Endoscopía Digestiva de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El doctor Caro afirmó que la dieta que anunció el Presidente hace un mes no sería la causa de esta afección, y describió que las comidas fritas, el mate, el café, los picantes, el alcohol y los cítricos pueden ser agresivos a la mucosa gástrica.

Cómo afecta el cambio climático a la salud de la piel Un estudio de la Universidad de Vanderbilt, en EE.UU., indicó que los fenómenos meteorológicos extremos aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades de la piel y agravan las preexistentes. Qué afecciones son más comunes VER NOTA

“Creo que no tuvo nada que ver la dieta que sigue, que fundamentalmente disminuye los hidratos de carbono y eso no tiene influencia directa sobre la mucosa gástrica. Obviamente en este caso cuando ya se tiene una gastritis erosiva, se le da una dieta particular evitando algunos productos, pero no ocurre que la dieta en sí provoque las erosiones y el sangrado”, indicó el presidente de la Fundación Gedyt.

La lesión es leve y aparece como una llaga. Pero puede tornarse una úlcera si se agrava

El experto aclaró que la endoscopía que le hicieron sirvió para “determinar el grado de la lesión, que se puede tratar con parasoles de la producción de ácido. Estos reducen la producción de ácido y le permite al estómago reconstituir la barrera mucosa. El tratamiento indica que bloqueantes del ácido como los inhibidores de la bomba de protones: omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, o lansoprazol”.

“En primer lugar debemos aclarar que lo que sufrió el Presidente es una gastropatía erosiva, no una gastritis erosiva, porque no hubo inflamación. Lo que hubo fue una lesión en la capa interna del estómago llamada mucosa. La gastropatía genera una pérdida de esa capa más interna que contienen a los ácidos estomacales. No llega a ser una úlcera, que es una lesión más profunda”, explicó a Infobae el doctor Carlos Waldbaum, médico especialista en gastroenterología y endoscopia de la División Gastroenterología del Hospital de Clínicas José de San Martín.

Y agregó: “La causa más general de la aparición de esta lesión es la ingesta de antiinflamatorios. También puede ser originada por algunos medicamentos que contengan sulfato ferroso o para el tratamiento contra la osteoporosis”.

El doctor Eduardo Mauriño (MN 54619) ex jefe del Departamento de Medicina y actual consultor honorario del Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo afirmó que la gastritis es un proceso inflamatorio del estómago que puede ser producido por la ingesta de antiinflamatorios y también por estrés. A veces interviene una bacteria, llamada Helicobacter pylori.

La gastritis se diagnostica mediante una endoscopía (Gettyimages)

“Todos estos cuadros producen un proceso inflamatorio. En este caso descripto como gastritis erosiva, ocurren pequeñas úlceras, pero son más superficiales y de menor tamaño. Esto puede provocar sangrado y ese sangrado descompensar al paciente que requiere por lo tanto un tratamiento médico”, aclaró el experto.

Cuando se sospecha que el cuadro se debe a este tipo de patología, “la indicación es hacer una video endoscopía digestiva alta con lo cual se puede entrar con el endoscopio y observar tanto la parte gástrica como duodenal del proceso inflamatorio y ver si hay un sangrado activo. Esto sirve inclusive para indicar el tratamiento terapéutico”, señaló el especialista.

Respecto a los tiempos de recuperación, Mauriño precisó que si el sangrado descompensó al paciente se le pide obviamente todos datos de laboratorio y se la repone con suero. Si evoluciona normalmente esto requiere 24 o 36 horas de internación.

En ese sentido, el doctor Waldbaum indicó que el equipo médico es el encargado de evaluar cómo fue el episodio que sufrió el paciente y en base a ello, indicar los tiempos de recuperación.

“Se deben evaluar tres aspectos: que haya cesado el sangrado, que no haya riesgo de sangrado posterior y que no existan lesiones provocadas por dicho sangrado, que se puede manifestar por vómito o con la defecación. Los médicos recetan drogas que inhiben la secreción ácida y regeneran los tejidos del estómago en aproximadamente 4 semanas”, resaltó el especialista del Hospital de Clínicas.

Seguir leyendo: