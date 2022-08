Qué es la grasa parda y por qué es tan importante

El doctor Cormillot distingue los dos tipos de grasa que existen en el cuerpo y menciona un estudio en el que encontraron una sustancia que podría ser efectiva contra la obesidad.

Cuando uno habla de la grasa, tiene que agregar si habla de la grasa de la alimentación o de la grasa que tiene el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene dos tipos de grasa. Una es la grasa blanca o amarilla y la otra es la grasa parda o grasa marrón. Después hay una intermedia, pero hoy no la vamos a abordar.

Primero, ¿ qué es la grasa blanca o amarilla ? Es la grasa que protege al cuerpo del frío. Actúa como una capa térmica y, además, funciona como un protector de los órganos porque está alrededor de los riñones y del corazón. O sea, actúa como un acolchado. Además de que funciona como un depósito de calorías.

La otra grasa, la denominada parda o marrón que ustedes van a ver en el video, está muy desarrollada en los chicos, ya que son los que pueden llegar a tener más necesidad de regular la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace la grasa parda o grasa marrón? De alguna manera, produce calor cuando el chico siente frío.

Nuestro cuerpo tiene dos tipos de grasa: la blanca o amarilla y la parda o marrón / @DUSTINHUMES_PHOTOGRAPHY

Entonces, ¿qué es lo que encontraron los investigadores y se publicó en la revista Nature (que es una revista muy importante)? Que si uno pone un ratón a 4 grados de temperatura, ese ratón produce una sustancia que se llama Maresin (un tipo de lípido mediador de la inflamación) que ayuda a adelgazar y que, además, ayuda a combatir los efectos negativos de la obesidad. Entonces, este descubrimiento lo que abre es una gran posibilidad de investigación.

Pero ante la segura pregunta es necesario aclarar: “Doctor, ¿usted quiere que yo me ponga a 4 grados para adelgazar?”. No, eso no es viable . Pero lo que sí es viable es que se encontró una sustancia, como hace unos años encontraron la incretina, que son sustancias que segrega el intestino. Es que el organismo libera hormonas intestinales al torrente sanguíneo como respuesta a la ingestión de nutrientes, ya que éstas participan en la homeostasia de la glucemia (mantienen estable y relativamente constante los niveles de azúcar).

No crea que si se expone al frío durante unos minutos, o durante el día, eso lo va a hacer adelgazar, porque no es cierto / (NA)

Tras este hallazgo, y a partir de ahí, apareció la liraglutida, que es una medicación que es muy efectiva para adelgazar, ya que actuaría de una forma similar a las incretinas naturales. Y es muy posible que dentro de un tiempo también dé lugar a una sustancia que sea un análogo y que pueda ser una herramienta más.

Mientras tanto, usted no crea que si se expone al frío durante unos minutos, o durante el día, eso lo va a hacer adelgazar porque no es cierto. Una de las peores mentiras que hay es cuando uno se miente a uno mismo. Uno se dice: “Bueno, como estamos en invierno yo voy a comer de más, total quemo de más”.

¿Cuánto tiempo está expuesto al invierno? Salvo los que trabajan en la calle o los que trabajan a la intemperie, que sí están expuestos; uno tiene cinco minutos hasta la parada del colectivo y 10 minutos para bajar. En total son entre 20 y 30 minutos en los que está expuesto al aire libre, todo el tiempo, y con eso no va a adelgazar.

La buena noticia es que se siguen descubriendo cosas. La mala noticia es que por ahora hay que seguir haciendo cambios en la alimentación y en la actividad física. Recuerde que hay algo peor que hacer una dieta: no hacerla.





*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor y Alejandro Beltrame / Edición: Facundo Madero / Producción: Dolores Ferrer Novotný

