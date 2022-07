Viruela del mono: se reportaron dos casos de bebés infectados en el Reino Unido y España

En el mundo, ya hay 14.178 casos notificados de personas con viruela símica o del mono en 68 países desde mayo pasado. La mayoría son adultos (Harun Tulunay /Vía REUTERS)

En el mundo, ya hay 14.178 casos notificados de personas con viruela símica o del mono en 68 países desde mayo pasado. La mayoría son adultos. Pero a principios de este mes, el director de la Organización Mundial de la Salud se mostró preocupado por la posibilidad de que la infección se propagara y afectara más a los niños, personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas. Lamentablemente, ya empezaron a reportarse más casos en esos grupos. La Comunidad de Madrid en España confirmó el diagnóstico de viruela símica en un bebé de 7 meses. Sus padres también han presentado la infección.

De acuerdo con la Dirección General de Salud Pública de Madrid, “tanto el menor como sus progenitores se encuentran bien” más allá de que hayan adquirido la infección. El bebé se mantiene aislamiento en su domicilio. “Se trata de un caso puntual debido a la coincidencia de la infección en los padres del bebé y que la transmisión se ha producido durante sus cuidados”, informaron en un comunicado.

“La viruela símica se transmite de una persona a otra por contacto cercano con las lesiones de la piel, partículas respiratorias y materiales contaminados, como la ropa -explicó a Infobae la médica y epidemióloga Gabriela Ensinck, secretaría del comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría-. Por lo cual es muy importante que el bebé no esté en contacto con lesiones de los padres o las partículas respiratorias. También se debe realizar un frecuente lavado de manos”. La experta subrayó: “A medida que aumentan los casos de viruela símica en adultos también pueden empezar a aumentar en los niños”.

Hasta el momento, España es el país con más casos de viruela símica reportados desde mayo pasado. “Se mantiene a nivel general el mismo perfil de contagio que hasta ahora, es decir, hombres que mantienen sexo con hombres”, informaron las autoridades sanitarias. Ya notificó 3.125 casos, según el sitio OurWorldInData. Reino Unido lleva notificados 2.141 casos, y luego siguen los Estados Unidos (2.102), Alemania (2.033) y Francia (908).

Hasta fines de junio, se había detectado un caso de viruela del mono en un niño de 3 años en España. También se habían diagnosticado 4 casos de viruela en menores Francia, Países Bajos y Reino Unido. En mayo pasado, ya se había diagnosticado a un bebé en el Reino Unido con la viruela símica. Tuvo que ser ingresado en la unidad de terapia intensiva, pero que se restableció al recibir un antiviral.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había dicho el 1 de julio: “Estoy preocupado por la sostenida circulación del virus existente porque puede conducir a que el virus se establezca [en nuevos países] y afectar a grupos de riesgo como niños, personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas. Los expertos del comité me recomendaron que volviera a reunirles pronto si la situación evolucionara rápido, y esto es lo que haré”.

Históricamente, en zonas de África donde la viruela del mono ha sido endémica durante mucho tiempo, los casos pediátricos no son infrecuentes. De hecho, el primer caso humano del virus se identificó en un niño de la República Democrática del Congo en 1970, según la OMS. El virus también puede ser más grave en los niños.

“Si bien la Organización Mundial de la Salud ha informado que la mayoría de los casos se han reportado en varones en contacto estrecho con otros hombres a partir de relaciones sexuales, se debe tener en cuenta que la viruela símica se trata de una patología que puede afectar a cualquier persona, más allá de su orientación sexual, su identidad de género y su edad”, dijo el doctor Tomás Orduna, jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires y ex presidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero.

La viruela también avanzó en América Latina. En la Argentina ya se registraron 13 casos según el Ministerio de Salud de la Nación. En Perú, 112 casos. Además, se han reportado 351 casos en Brasil, 40 en México, 20 en Chile, 7 en Colombia, 2 en Ecuador, 1 en Panamá, y 1 en Venezuela.

En los Estados Unidos, hay expertos que han advertido que se hacen pocos testeos, que podría haber un subregistro y que el brote estaría fuera de control. “Creo que en este momento hemos perdido el tren”, dijo a Stat News Gary Kobinger, director del Laboratorio Nacional de Galveston de la Rama Médica de la Universidad de Texas y miembro de un comité de expertos que asesora al Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., y Rosamund Lewis, responsable técnica de la Organización Mundial de la Salud sobre la viruela del mono, expresaron que, con mucho esfuerzo, se puede detener la transmisión en la población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. “Creo que todavía es posible. No me doy por vencida todavía”, dijo Walensky, que se describió a sí misma como alguien que en general es “bastante optimista”, pero que no es “una eterna optimista”.

Los CDC de EE.UU. están buscando un protocolo que permita el uso de la vacuna contra la viruela del mono de la empresa Bavarian Nordic “en caso de que se produzcan casos en niños”. Por ahora la estrategia de vacunación de la administración sigue dirigida a los adultos. En España, la Comunidad de Madrid empezó a administrar la vacuna preexposición frente a la viruela del mono a personas de 18 a 45 años con prácticas sexuales de alto riesgo y que cumplan con los criterios clínicos establecidos.

