10 remedios y suplementos naturales que podrían ayudar a tratar la ansiedad

La ansiedad es, sin duda, uno de los males de nuestro tiempo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 260 millones de personas en todo el mundo padecen trastornos de ansiedad. Es decir, alrededor del 3,5 % de la población global. Sin embargo, quienes sufren los efectos de la ansiedad sin que esta alcance el grado de trastorno son muchas más.

Aunque hay muchos medicamentos recetados contra la ansiedad en el mercado (oxazepam, lorazepam, paroxetina, midazolam y clordiazepóxido son sólo algunos ejemplos), estos productos farmacéuticos suelen ir acompañados de efectos secundarios desagradables o pueden provocar una dependencia química.

Recientemente, investigadores de la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear (ANTSO, por sus siglas en inglés) descubrieron que los ansiolíticos pueden afectar a las células microgliales del cerebro, que a su vez interfieren con las espinas dendríticas, una parte clave de las neuronas del cerebro. En esencia, estos fármacos provocan lentamente un impacto en la parte del cerebro que electriza y activa las células, y suponen un riesgo importante de desarrollar un deterioro cognitivo en el futuro.

Por esta y otras razones, como el coste, muchos consumidores prefieren buscar tratamientos alternativos y naturales para su ansiedad. Pero encontrar el producto adecuado puede ser un proceso confuso y frustrante. Para facilitar la búsqueda, el sitio web SciTechDaily publicó un listado de 10 remedios a base de hierbas y suplementos dietéticos que, según los científicos, podrían ayudar a combatir la ansiedad.

Los remedios naturales son generalmente seguros para usar junto con terapias médicas más convencionales. Sin embargo, las alteraciones a la dieta y algunos suplementos naturales pueden cambiar la manera cómo funcionan los medicamentos para la ansiedad, así que es esencial consultar con un médico antes de probar estas soluciones.

10 remedios y suplementos naturales que podrían ayudar a tratar la ansiedad

Omega-3

Los aceites omega-3 son ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) que son esenciales para construir y mantener un cuerpo sano. Los alimentos como el pescado azul son ricos en estos nutrientes vitales, de ahí que los suplementos de omega-3 se deriven habitualmente del pescado, como el aceite de hígado de bacalao.

Además de contribuir al desarrollo saludable de los ojos, el corazón, los huesos y las articulaciones, se ha demostrado que el omega-3 también tiene beneficios para la salud mental. En 2011, un ensayo controlado aleatorio patrocinado por el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH) del Departamento de Salud de los Estados Unidos descubrió que los estudiantes de medicina que se enfrentaban a exámenes estresantes y que recibían suplementos diarios de omega-3 experimentaban una reducción del 20% de los síntomas de ansiedad en comparación con los que tomaban un placebo.

Ashwagandha

Withania somnifera, más conocida como ashwagandha, es un pequeño arbusto cuyas raíces se han utilizado ampliamente como hierba medicinal en el Ayurveda (medicina tradicional india) durante siglos. En los últimos años, los ensayos clínicos han aportado cada vez más pruebas de sus propiedades curativas.

En 2012, un artículo publicado en el Indian Journal of Psychological Medicine afirmó que los sujetos de prueba que sufrían de estrés crónico experimentaron una reducción “significativa” de la ansiedad después de 60 días de tomar una dosis de 300 mg de extracto de raíz de ashwagandha dos veces al día. Los autores concluyeron que la hierba podría utilizarse “de forma segura y eficaz” para mejorar la resistencia de un individuo al estrés.

Estos resultados se repitieron en un estudio más reciente (2019), en el que también se descubrió que los participantes que recibían extracto de raíz de ashwagandha disfrutaban de una mejor calidad de sueño que los que tomaban el placebo.

Manzanilla

La manzanilla es el nombre común de varias plantas parecidas a las margaritas que se cultivan por sus flores, que desde hace tiempo se secan y se preparan en agua caliente para hacer la popular bebida para dormir, la infusión de manzanilla. Conocida y apreciada por generaciones de consumidores de infusiones por su efecto calmante, la manzanilla es ahora cada vez más reconocida por los científicos como un tratamiento eficaz para la ansiedad.

Durante un estudio de 5 años (2010-2015) sobre los efectos a largo plazo de la terapia con manzanilla para el trastorno de ansiedad generalizada (TAG) de moderado a grave en la Universidad de Pensilvania, los sujetos del grupo de tratamiento recibieron cápsulas de 500 mg de extracto de manzanilla 3 veces al día, mientras que los miembros del grupo de control recibieron placebos. El estudio descubrió que después de sólo 8 semanas, la manzanilla produjo una reducción significativa y “clínicamente significativa” de los síntomas del TAG.

Pasiflora

La pasionaria o Passiflora es una enredadera nativa de América, fácilmente reconocible por su distintiva corona, que suele ser de color púrpura, amarillo y blanco. Sin embargo, aparte de su célebre valor ornamental, la pasionaria está empezando a ser conocida como una alternativa natural a los medicamentos contra la ansiedad.

Según los resultados de un ensayo clínico publicado en el Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics en 2001, el extracto de pasiflora era tan eficaz como el ansiolítico oxazepam para tratar el trastorno de ansiedad generalizada (TAG), pero tenía la ventaja adicional de no causar el deterioro del rendimiento laboral observado en los pacientes que tomaban oxazepam.

En un estudio más reciente, cuyos resultados se publicaron en 2017, se comprobó que los efectos reductores de la ansiedad de la Passiflora incarnata (pasionaria púrpura) eran similares a los del midazolam en pacientes sometidos a un procedimiento de extracción dental, pero sin el efecto secundario adverso de la pérdida de memoria.

Escutelaria americana

Hay muchas variedades de escutelaria -una planta con flores de la familia de la menta, llamada así por sus flores en forma de casco-, pero la escutelaria americana (Scutellaria lateriflora), utilizada como sedante suave en la medicina tradicional a base de hierbas durante más de 200 años, es la más prometedora como tratamiento de la ansiedad en los ensayos clínicos.

En 2003, la revista Alternative Therapies in Health and Medicine publicó los resultados de una investigación a doble ciego y controlada con placebo sobre la eficacia de la escutelaria americana en voluntarios sanos, que “demostró notables efectos ansiolíticos”.

Investigadores de la Universidad de Westminster, en el Reino Unido, también han señalado -en un artículo de 2010 para el British Journal of Wellbeing- que las investigaciones clínicas e in vitro en curso están proporcionando un “apoyo alentador” a la escutelaria americana como “alternativa segura, bien tolerada y eficaz” a los ansiolíticos farmacéuticos.

Lavanda

La lavanda es una flor muy conocida por su característico tono púrpura y su agradable fragancia, por lo que se utiliza ampliamente en la cocina y la cosmética. El aceite esencial destilado de la flor, el aceite de lavanda, es una opción popular para los aromaterapeutas, ya que desde la antigüedad se cree que tiene propiedades calmantes. La investigación científica moderna ha validado en gran medida esta creencia.

Los resultados de dos ensayos controlados aleatorios, publicados en 2010 y 2014 respectivamente, indican que Silexan -un preparado de aceite de lavanda fabricado para uso oral- es al menos tan eficaz como el lorazepam (una benzodiacepina) y la paroxetina (un ISRS), ambos fármacos utilizados para tratar el trastorno de ansiedad generalizada (TAG).

Otros estudios indican que los olores ambientales de la lavanda reducen la ansiedad y mejoran el estado de ánimo en las salas de espera de los dentistas (Physiology & Behavior, 2005), y que el té de hierbas de lavanda tiene un efecto calmante similar en los pacientes de edad avanzada (Complementary Therapies in Medicine, 2020).

Marrubio negro

El marrubio negro es una hierba perenne parecida a la ortiga, originaria del Mediterráneo y de Asia Central, aunque también puede encontrarse en toda Europa y Norteamérica, que se destaca por su olor penetrante. A pesar de su desagradable olor, el marrubio negro se cultiva con fines medicinales al menos desde el siglo XIII.

La Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia (ESCOP) -una organización que engloba a los consejos nacionales de fitoterapia y a las sociedades de fitoterapia de toda Europa y que recopila datos científicos sobre los remedios a base de hierbas para presentarlos a la Agencia Europea del Medicamento- informa que un estudio clínico abierto sobre el marrubio negro “demostró una tasa de respuesta del 65% tras 60 días de tratamiento en pacientes con trastorno de ansiedad general”, confirmando además los efectos ansiolíticos de la hierba observados durante anteriores experimentos in vivo con roedores.

Azafrán

El azafrán es una especia de color carmesí derivada de la flor del azafrán, probablemente originaria de Persia (Irán), que hoy en día produce el 90% del azafrán del mundo. Utilizado principalmente como condimento, el azafrán ha empezado a estudiarse por sus beneficios para la salud mental.

Un estudio de 2011 descubrió que el aroma del azafrán reducía significativamente los niveles de cortisol (la hormona del estrés producida por las glándulas suprarrenales) en las mujeres, lo que sugiere la posible aplicación de la especia como tratamiento del síndrome premenstrual (SPM). También se descubrió en 2016 que los suplementos de azafrán tenían un impacto positivo en las puntuaciones del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) entre pacientes adultos con ansiedad tras 12 semanas de uso.

Pharmactive Biotech Products, una empresa española, afirma que su suplemento patentado derivado del azafrán, Affron, está “respaldado por 8 estudios clínicos en humanos” que mostraron una mejora del estado de ánimo en consumidores sanos con ansiedad. Los resultados de estos estudios se han publicado en revistas académicas revisadas por pares, como Complementary Therapies in Medicine (2017) y Journal of Affective Disorders (2018.

Echinacea

La equinácea, un género de la familia de las margaritas, es más comúnmente conocida como una medicina tradicional para el resfriado y la gripe, pero nuevas evidencias sugieren que también puede utilizarse para aliviar los síntomas de la ansiedad.

Un artículo de investigación publicado en 2010 en Phytotherapy Research, una revista revisada por expertos, presentó pruebas de tres ensayos de laboratorio sobre la ansiedad que demostraron “por primera vez” el “considerable potencial ansiolítico” de la equinácea en comparación con el clordiazepóxido, una benzodiazepina.

Los resultados de un ensayo clínico posterior, publicado en 2019, también encontraron que el extracto de raíz de equinácea tiene “efectos beneficiosos significativos sobre la ansiedad en los seres humanos”.

Valeriana

La valeriana, una hierba con flores de aroma dulce, nativa de Europa y Asia, deriva su nombre de la palabra latina “valere”, que significa ser fuerte o saludable. Aunque se vende sobre todo como somnífero natural, también se cree que alivia el estrés, y se utilizó ampliamente para tratar a los soldados británicos por el trastorno de estrés postraumático (TEPT o “neurosis de guerra”) durante las dos guerras mundiales.

Gracias a un reciente estudio electroencefalográfico (EEG) de cuatro semanas realizado por investigadores coreanos, en el que se administró a pacientes que sufrían estrés psicológico una dosis de 100 mg de extracto de raíz de valeriana tres veces al día, se sabe que la valeriana tiene un impacto positivo y ansiolítico en la actividad cerebral.

El Comité de Medicamentos a Base de Plantas de la Unión Europea, que señala que los estudios clínicos apoyan el uso de extractos secos de etanol de valeriana “para el alivio de la tensión nerviosa leve”, ha aprobado la valeriana como remedio para la ansiedad leve.

Consejos finales

Las hierbas y otras medicinas naturales han sido utilizadas de forma segura por los seres humanos para ayudar a lidiar con el estrés y la ansiedad durante muchos siglos, pero siempre es aconsejable consultar a su médico antes de tomar cualquiera de los remedios o suplementos mencionados anteriormente, especialmente si estos pueden interactuar con los medicamentos que una persona ya está tomando, o si está embarazada, amamantando o tiene una condición médica preexistente.

Además, sólo debe comprar remedios a base de hierbas y suplementos dietéticos de fabricantes que se sabe que cumplen con las regulaciones impuestas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EEUU o la agencia reguladora nacional de cada país, y que sólo contienen ingredientes generalmente reconocidos como seguros para el consumo humano.

