El gobierno de Guatemala crea fondo para la protección y recuperación de bosques

Guatemala ha presentado Fobosques, un fondo de 40 millones de quetzales destinado a financiar proyectos de reforestación y manejo forestal a partir de 2026, buscando la deforestación neta cero y la restauración de ecosistemas nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala lanza el Fondo de Protección y Recuperación de Bosques (Fobosques) con un presupuesto de 40 millones de quetzales para financiar proyectos de reforestación y manejo forestal a partir de mayo de 2026.

El nuevo mecanismo, administrado por el Crédito Hipotecario Nacional junto al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), busca acelerar el camino hacia la deforestación neta cero y permitiría una restauración activa de los ecosistemas nacionales, como informó la ministra Patricia Orantes desde los canales oficiales del ministerio.

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La ministra Orantes explicó en un video institucional que, a diferencia de la situación en 1975, cuando dos terceras partes del territorio nacional estaban cubiertas por bosque, Guatemala conserva hoy únicamente la tercera parte de sus bosques originales.

Más de la mitad de esta superficie restante se localiza en áreas protegidas; el resto está en manos de comunidades locales. Orantes puntualizó: “Hace cincuenta años, Guatemala tenía dos terceras partes de su territorio cubierto de bosque. De aquel entonces para acá hemos perdido la mitad. Hoy solo tenemos un tercio y de ese tercio, poco más de la mitad está adentro de áreas protegidas”.

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Guatemala lanza el Fondo Fobosques con 40 millones de quetzales para reforestación y manejo forestal a partir de 2026. (Fotografía: CONAP Guatemala)

La convocatoria para acceder a fondos del programa Fobosques estará disponible del 11 al 29 de mayo de 2026, de acuerdo con el MARN. Las organizaciones, fundaciones y asociaciones con experiencia comprobada en gestión forestal podrán presentar propuestas de proyectos de protección, restauración y manejo, tanto en áreas protegidas como fuera de ellas.

Los proyectos seleccionados tendrán acceso a entre 2 y 8 millones de quetzales para ejecutarse en plazos de uno a tres años. El Viceministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático regulará la distribución de fondos, exigiendo que las intervenciones cumplan con los criterios técnicos y eviten superposiciones con otros incentivos, conforme al ordenamiento territorial vigente.

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Los recursos de Fobosques apuntan a restablecer la biodiversidad mediante especies nativas

Solo las propuestas centradas en el uso de especies nativas serán elegibles, en línea con la estrategia nacional de reconstrucción de la biodiversidad forestal. Orantes indicó: “El fondo solamente, exclusivamente apoyará el uso de especies nativas, que son la clave para volver a reconstruir nuestra biodiversidad boscosa”.

Guatemala lanza el Fondo Fobosques con 40 millones de quetzales para reforestación y manejo forestal a partir de 2026. (Fotografía: CONAP Guatemala)

Guatemala se reconoce como el país americano con mayor densidad de coníferas, superando a México, Estados Unidos, Canadá y Brasil, puntualizó la titular del MARN. Esta diversidad se refleja en más de veinte tipos de bosques distribuidos en territorio guatemalteco: “Tenemos más de veinte tipos de bosque, el de hoja ancha, con los de Petén, Alta Verapaz e Izabal, los del bosque de manglar, los bosques nubosos, los del Quetzal, los bosques secos y espinosos, los bosques de pino. Y es que vean, somos el país de América con mayor densidad de coníferas o pinos, muy por arriba de México, Estados Unidos, Canadá y Brasil”.

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Según el Decreto Número 3-2026 del Congreso de la República y el reglamento sancionado por Orantes el 27 de abril, los 40 millones de quetzales del fondo constituyen la partida anual inicial para garantizar la consolidación de resultados. El objetivo explícito es avanzar hacia la tasa de deforestación neta cero, una meta nacional consensuada entre el MARN y sus oficinas técnicas.

Las entidades adjudicatarias deberán demostrar experiencia en gestión forestal y ejecutar sus proyectos en áreas definidas como prioritarias por el viceministerio correspondiente, evitando duplicidades con otros incentivos vigentes.

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El enfoque beneficiará principalmente a organizaciones sin fines de lucro con capacidad verificada para intervenir grandes extensiones de bosque natural y garantizar una gestión sostenida por varios años, conforme a los lineamientos del MARN.

La ministra Orantes resumió el sentido de la convocatoria con una frase en náhuatl: “Vamos a recuperar Coactemallan, tierra de bosques”. Guatemala —históricamente nombrada de ese modo, remarcó la funcionaria— aspira a posicionarse como un referente regional en reforestación y restauración ecológica, apoyando una política pública que prioriza la integridad de los ecosistemas nativos y el liderazgo comunitario en la gestión sostenible de los bosques.

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