Millones de personas reciben advertencia para evitar conducir por contaminación del aire y calor extremo en tres estados

Miles de personas en Colorado, Texas y Arizona reciben alertas por niveles elevados de ozono troposférico y restricciones de movilidad para proteger la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas en Colorado, Texas y Arizona recibieron advertencias y restricciones de movilidad desde el lunes 11 hasta el martes 12 de mayo, tras la emisión de alertas por niveles elevados de ozono troposférico. Las autoridades ambientales de estos estados decretaron la necesidad de reducir el uso de vehículos y limitar actividades al aire libre, debido a que las concentraciones de ozono alcanzaron umbrales que representan riesgos para la salud de grupos vulnerables. Este episodio coincide con una ola de calor que afecta a grandes áreas urbanas del sur y el oeste de Estados Unidos.

Según informes del Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE), la Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) y el Arizona Department of Environmental Quality (ADEQ)—todas instituciones estatales ambientales—las medidas buscan proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con afecciones pulmonares. Las agencias estatales detallaron que las alertas incluyen recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios, optar por transporte público y restringir el esfuerzo físico durante las horas de máxima radiación solar.

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La formación de ozono superficial durante la primavera y el verano es un fenómeno recurrente en la región, asociado a la combinación de altas temperaturas y emisiones contaminantes, principalmente de fuentes vehiculares e industriales. Los episodios de mala calidad del aire provocan impactos sanitarios y alteran la vida cotidiana en áreas metropolitanas densamente pobladas, según datos históricos de las agencias citadas y del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS).

¿Cuáles son las áreas afectadas por la alerta de ozono?

Las advertencias por ozono troposférico emitidas el 12 de mayo se centraron en varias regiones urbanas. El CDPHE declaró un “Ozone Action Day Alert” para el Front Range Urban Corridor, que abarca los condados de Douglas, Jefferson, Denver, sectores occidentales de Arapahoe y Adams, además de Broomfield, Boulder, Larimer y Weld. Esta alerta incluye las áreas metropolitanas de Denver, Fort Collins y Greeley, donde residen millones de personas.

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En Texas, la TCEQ mantiene activa la temporada de alertas por ozono en ciudades como El Paso, donde se recomienda reducir el uso de automóviles particulares y postergar actividades al aire libre. El organismo afirma que las condiciones meteorológicas previstas son propicias para la acumulación de ozono en niveles que afectan la salud de la población.

El ADEQ declaró una “Ozone High Pollution Advisory” para el condado de Maricopa, incluyendo la zona metropolitana de Phoenix. La advertencia coincide con una ola de calor que ha llevado las temperaturas a valores superiores a los 40 ℃ (104 ℉), lo que intensifica la formación de ozono y eleva el riesgo sanitario.

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Las autoridades ambientales de Colorado, Texas y Arizona emiten medidas para reducir el uso de vehículos y limitar actividades al aire libre ante la alta contaminación por ozono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el ozono troposférico y cómo se forma?

El ozono troposférico, principal componente del smog, es un contaminante secundario que se produce cuando los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (VOC) reaccionan bajo la acción de la luz solar intensa. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), la concentración de estos compuestos aumenta durante episodios de calor y estabilidad atmosférica, impidiendo la dispersión de contaminantes.

Las fuentes principales de NOx y VOC son los vehículos a gasolina o diésel, industrias y ciertas actividades residenciales. El ozono no se emite directamente, sino que se forma a partir de la interacción de estos precursores en presencia de radiación solar, un proceso que se intensifica en días cálidos y soleados.

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¿Qué recomendaciones han emitido las autoridades?

Las agencias ambientales estatales han difundido una serie de recomendaciones dirigidas a la población general y, en particular, a los grupos de riesgo. Entre las medidas sugeridas figuran:

Reducir o evitar el uso de automóviles particulares durante las horas de mayor radiación solar.

Optar por el transporte público, compartir viajes o realizar trabajo remoto cuando sea posible.

Limitar las actividades físicas intensas al aire libre, especialmente entre las 12:00 y las 20:00 horas.

Mantener cerradas puertas y ventanas en viviendas y lugares de trabajo para evitar la entrada de aire contaminado.

Usar sistemas de filtrado o aire acondicionado para reducir la exposición a contaminantes en interiores.

Seguir los planes de acción médica para quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias.

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El CDPHE señala que “las personas activas, los niños y quienes presentan enfermedades respiratorias deben extremar precauciones y reducir la exposición al aire libre cuando los niveles de ozono superen los valores recomendados”. La TCEQ destaca que “la reducción de desplazamientos y el uso moderado de maquinaria pueden ayudar a evitar picos de contaminación atmosférica en días críticos”. El ADEQ advierte que “las condiciones en Phoenix y Maricopa pueden afectar a toda la población, con especial énfasis en los sectores más vulnerables”.

¿Qué riesgos sanitarios representa la exposición al ozono?

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el ozono superficial es un irritante pulmonar. Puede provocar tos, dificultad respiratoria, inflamación de las vías aéreas y agravamiento de enfermedades como el asma o la bronquitis. Las autoridades sanitarias señalan que los niños, los adultos mayores y las personas con afecciones pulmonares o cardíacas presentan el mayor riesgo ante episodios de contaminación por ozono.

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Durante los días de alerta, los índices de calidad del aire (AQI, por sus siglas en inglés, índice de calidad del aire) en zonas como el Front Range de Colorado y el área metropolitana de Phoenix alcanzaron valores considerados insalubres para grupos sensibles, lo que activó la necesidad de adoptar medidas preventivas inmediatas. Según la EPA, “la exposición al ozono puede afectar la capacidad pulmonar y aumentar la frecuencia de síntomas respiratorios en personas vulnerables”.

El aumento del ozono troposférico durante la ola de calor afecta principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se monitorea la calidad del aire y cómo se emiten las alertas?

El monitoreo de la calidad del aire es realizado por estaciones automáticas distribuidas en áreas urbanas y suburbanas. Las agencias estatales actualizan la información a través de portales oficiales y medios de comunicación, proporcionando datos en tiempo real sobre los niveles de ozono y otros contaminantes.

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) colabora con las autoridades de Colorado, Texas y Arizona para emitir boletines y recomendaciones, especialmente durante episodios de riesgo elevado. La información es accesible para la ciudadanía y se actualiza varias veces al día.

¿Qué impacto social y económico tienen las restricciones por ozono?

Las restricciones de movilidad y las recomendaciones para limitar actividades afectan la rutina diaria de millones de personas en los estados afectados.

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De acuerdo con el CDPHE, el impacto sanitario de los episodios de alta contaminación puede traducirse en un aumento de consultas médicas, ausentismo laboral y escolar, y presión sobre el sistema hospitalario. La TCEQ advierte que la exposición reiterada a altos niveles de ozono puede derivar en enfermedades crónicas y afectar la calidad de vida de la población.

¿Qué acciones se prevén a partir de ahora?

Las autoridades anticipan que las condiciones mejorarán cuando disminuya la ola de calor y cambien los patrones de viento, lo que facilitará la dispersión de contaminantes. Mientras persistan los avisos, se mantendrán las recomendaciones de prevención y reducción de emisiones, con actualizaciones periódicas por parte de las agencias estatales y federales. La continuidad de los monitoreos y la comunicación de nuevas alertas permitirán adaptar las recomendaciones según evolucione la situación atmosférica. El seguimiento de la calidad del aire y la adopción de medidas preventivas seguirán siendo herramientas clave para proteger la salud pública en las zonas bajo vigilancia.