La ANMAT extendió el uso por dos meses de vacunas COVID vencidas

Se extendió el uso por dos meses y se habilitó la aplicación de vacunas COVID con fecha de vencimiento cumplida

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) extendió por dos meses el uso del lote 210584 de la vacuna AstraZeneca COVID-19 que vencía el 30 de abril. Mediante una circular del Ministerio de Salud de la Nación, se prorrogó y autorizó la aplicación de estas dosis hasta el 30 de junio de 2022.

Estos significa que en varios vacunatorios del país está autorizada la aplicación de inoculantes que están vencidos pero cuyo uso fue extendido por el ente regulador nacional.

Según indica el texto oficial, se trata del lote 210584 de vacunas de AstraZeneca fabricadas por WuXi Biologics/Universal Farma. Debajo del detalle sobre el lote de fármacos, el comunicado oficial especifica que “según lo establecido como buena práctica de distribución y aplicación, debe considerarse la fecha de vencimiento como un aspecto fundamental”. El documento está firmado por Hugo Arturo Feraud, Director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación.

Ante la consulta de Infobae sobre cuál es el criterio de extensión de uso de una vacuna vencida, la ANMAT informó que es el fabricante quien solicita la autorización para prorrogar el uso: “ el laboratorio presenta los estudios de estabilidad solicitando extensión del período de vida útil y ANMAT evalúa y decide. Lo que hacen los laboratorios es evaluar los estudios necesarios en los lotes, que tenían una duración inicial determinada, y evalúan su viabilidad para un mayor período de tiempo” .

El ente regulador explicó a este medio que el siguiente paso consiste en que “si las pruebas determinan que continúan siendo viables, entonces el laboratorio presenta la información a ANMAT. Luego, el Ministerio de Salud de la Nación comunica la extensión en función de la recomendación de ANMAT”.

Estos pasos son los que sucedieron en el caso del lote 210584 de AstraZeneca: la ANMAT evaluó el pedido del laboratorio y los estudios presentados sobre la estabilidad de la vacuna, luego le recomendó al Ministerio de Salud extender su uso por 60 días luego del vencimiento original.

El comunicado del Ministerio de Salud sobre la extensión del uso del lote de vacunas AstraZeneca

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, también dijeron a Infobae que “durante ese tiempo los fabricantes y los investigadores certificaron que los vencimientos podían extenderse” .

Las vacunas con prórroga de vencimiento fueron distribuidas en distritos de todo el país. Esta mañana, una vecina de Pilar, Mariana B., contó que se acercó hace unos días al vacunatorio del municipio ubicado en el kilómetro 46 de Panamericana y cuando pidió ver el vencimiento de la vacuna que estaban por aplicarle, reparó que había caducado a fines de abril, según indicaba el envase. El personal del centro sanitario le mostró que un documento donde figuraba “que la ANMAT aprobaba dos meses más el uso de la vacuna de AstraZeneca”, explicó la mujer en declaraciones a Radio Mitre. “El vencimiento decía abril del 2022″.

Hace un mes, casos similares se conocieron en Mendoza, donde se aplicaban dosis del lote 210581 de AstraZeneca. Esos inoculantes habían vencido el 30 de marzo de este año y su uso también fue extendido por la ANMAT dos meses más respecto de la fecha de caducidad del envase.

Hasta el momento, la Argentina aplicó 103.296.882 dosis de vacunas contra el coronavirus. A principios de abril, Infobae había anticipado que estaban por vencerse más de 4,7 millones de dosis contra el COVID-19 de acá a octubre . Además de la fecha de vencimiento, otros motivos para el descarte de inmunizantes son problemas en la cadena de frío, inconvenientes con los envases, fallas de origen o roturas en los centros de distribución o vacunatorios.

Dudas sobre la eficacia

"Luego de la fecha de vencimiento la vacuna debe considerarse no válida”, dijo Debbag a Infobae (REUTERS)

“ Las vacuna que cumplieron la fecha de vencimiento, si son administradas, deberían ser consideradas como no válidas ”, explicó a Infobae el doctor Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica.

“La ANMAT puede otorgar una extensión de vencimiento, pero debería estar basado en estudios de estabilidad, porque el vencimiento de la vacuna lo que marca es que a partir de esa fecha se pierde la estabilidad del producto”, señaló Debbag en referencia a la eficacia de las dosis y explicó: “Las vacunas deben ser administradas hasta cierto tiempo si, por ejemplo, dice caducidad mes de mayo es hasta el 30 de mayo, se toma hasta el último día del mes que figura en el envase. Pero al mes siguiente, ya es una vacuna vencida y debe considerarse no válida”.

Consultado por Infobae el doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) indicó que “la ANMAT extendió el vencimiento de las vacunas para poder aplicarlas. Y si el ente regulatorio lo aprueba, su aplicación fuera vencimiento está autorizada”.

“ No es habitual que se extienda el vencimiento de las vacunas , sólo se ha hecho en campañas donde hay alto riego de no tener a las personas vacunadas, recuerdo una campaña contra el sarampión con la vacuna doble viral, de lotes que habían venido del exterior y se extendió la fecha de vencimiento. Pero no es habitual, lo habitual es respetar estrictamente la fecha de vencimiento indicada por el laboratorio” , concluyó Teijeiro.

