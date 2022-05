Más del 60% de los hipertensos no controla su presión arterial

La hipertensión se produce por el aumento, sostenido en el tiempo, de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias (Getty)

La hipertensión arterial es una enfermedad que suele ser silenciosa porque generalmente no presenta síntomas, por eso muchas de las personas hipertensas no saben de su condición. Sin tratamiento, esta patología genera un deterioro en el organismo que con el tiempo puede desencadenar un ataque cerebrovascular (ACV) o un infarto, entre otras consecuencias.

Según los relevamientos realizados por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), la mayoría de la población desconoce si tiene presión arterial alta. El análisis acumulado de las campañas “Conoce y Controla tu Presión Arterial” de SAHA realizadas entre 2017 y 2021, mostró que una de cada dos de las personas entrevistadas era hipertensa (50,3%) y, entre ellas, el 65,3% no tenían su hipertensión bajo control.

Los resultados corresponden a los datos de las cinco ediciones de las mediciones voluntarias realizadas a nivel nacional por SAHA. En las que 232.873 argentinos accedieron a controlarse la presión.

Si bien se trata de un sondeo de una sociedad médica basado en una campaña de concientización, y no un estudio epidemiológicamente riguroso, más de 200 mil argentinos mayores de 18 años realizaron controles de su presión arterial con un tensiómetro automático digital validado y los resultados confirman no sólo una alta prevalencia de hipertensión, sino un elevado desconocimiento de su condición de hipertenso y un mal control de la enfermedad aun estando bajo tratamiento.

En Argentina, mueren por hipertensión más de 36 mil personas cada año, lo que representa un promedio de casi 100 muertes por día (Getty)

“Nos alarma ver cómo 6 de cada 10 hipertensos no tienen bajo control su enfermedad. La hipertensión es una enfermedad que constituye la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo y que representa el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares como el infarto o el accidente cerebrovascular (ACV), e insuficiencia renal . Como no da síntomas, mucha gente la minimiza, pero es una condición muy seria a la que hay que atender sin dilaciones”, afirmó el doctor Marcos Marín, médico cardiólogo especialista en Hipertensión Arterial, presidente de la SAHA y coordinador de la campaña Conoce y Controla tu Presión Arterial 2022.

Entre el 65,3% de hipertensos que no tenía su presión bajo control, un tercio desconocía que tenía la enfermedad . Además, el 33,5% que, si bien tenía diagnóstico y estaba bajo tratamiento, no alcanzaba los valores saludables (hasta 140/90 mmHg) y el 2,9% pese a saberse hipertenso, no se trataba. Apenas el 34,7% de los hipertensos tenía diagnóstico y su presión controlada.

Por otra parte, frente a este panorama, una noticia alentadora es que la hipertensión es una enfermedad fácil de identificar: “ Se detecta con una simple medición con un dispositivo automático presente incluso en muchos hogares; de todos modos, no logramos que la gente conozca sus valores de presión y sea diagnosticada y tratada en forma temprana . Ese es nuestro principal objetivo con estas iniciativas de concientización hacia la comunidad. La hipertensión no tratada va produciendo en el tiempo lesiones arteriales que contribuyen al desarrollo de enfermedades muy severas e invalidantes”, explicó el doctor Nicolás Renna, médico cardiólogo universitario, doctor en medicina, vicepresidente de la SAHA.

Para visibilizar las causas y secuelas de esta enfermedad, cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión (Getty)

“Año a año las campañas arrojan valores similares, lo que nos hace pensar que reflejan una determinada realidad”, aclaró el doctor Pablo Rodríguez, médico especialista en Cardiología, Medicina Interna e Hipertensión Arterial, Secretario de la SAHA.

“ Según la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, difundida en 2019 por el Ministerio de Salud de la Nación, el 34,6% de la población presenta presión arterial elevada . En ese mismo año, murieron 97.264 personas en la Argentina por enfermedades cardiovasculares, de las cuales 1 de cada 3 (37,3%) pudo haberse evitado solamente teniendo la presión controlada en valores normales. Esto permite proyectar que fallecen por hipertensión como causa principal en nuestro país más de 36 mil personas cada año, lo que representa un promedio de casi 100 muertes por día”, indicó el doctor Diego Fernández, médico especialista en Medicina Interna y Magister en Hipertensión Arterial, tesorero de la SAHA.

Cómo controlar la presión arterial

El presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial destacó los aspectos a tener en cuenta:

La hipertensión es una enfermedad que constituye la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo, explicaron desde SAHA

1 - Automonitoreo domiciliario , que representa la mejor herramienta para la detección de hipertensión (siempre con dispositivos automáticos, digitales y validados)

2 - Llevar una vida sana, mantener una alimentación saludable y realizar actividad física . Sin embargo, el doctor Marín destacó que, en la mayoría de los individuos hipertensos, no alcanza con reducir la sal en las comidas, caminar un poco o dejar de fumar. Muchos pacientes necesitan medicación para controlar sus niveles de presión

3 - Los pacientes hipertensos deben tener un seguimiento médico permanente

“Muchas veces no se realiza la medición de la presión arterial en los consultorios, sobre todo en aquellas especialidades no tan emparentadas con la cardiología. La visita de una persona a la consulta médica debe ser ‘siempre’ una oportunidad para medirle la presión”, reflexionó el doctor Marín.

Para visibilizar las causas y secuelas de esta enfermedad, cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión , fecha en que comienza la edición 2022 de la campaña Conoce y Controla tu Presión Arterial, que durará hasta el 14 de septiembre (Día del Hipertenso), fecha esta última instaurada por la SAHA porque refiere a 14/9 (140/90 mmHg), cifra a partir de la cual se considera la hipertensión.

Durante ese período, las personas mayores de 18 años podrán acercarse a los múltiples puntos ubicados en casi todo el territorio nacional en los que se les medirá voluntariamente la presión -en forma completamente gratuita- y se les entregará información general referida a la enfermedad, así como consejos para su prevención. Mayoritariamente las estructuras se encontrarán en la salida de hospitales o centros de salud y otros lugares estratégicos. También se realizarán mediciones en la red de farmacias de la COFA y se contará con el apoyo de la carrera de Licenciatura de Enfermería de la Universidad Maimónides.

La actividad, forma parte de una campaña internacional liderada por la Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH) y la Liga Mundial contra la Hipertensión Arterial (WHL).

SEGUIR LEYENDO: