¿Quiénes pueden padecer “muelas de vaca”?

“Estoy un poco débil; en el día de hoy tengo mucho dolor de oído y me duelen mucho las encías y las mandíbulas. Ya está todo bajo control, voy a empezar el tratamiento en Buenos Aires y luego iré a Usuahia a terminar el trabajo con mi odontólogo y amigo de toda la vida”. La actriz María Valenzuela hizo público esta semana el padecimiento que sufre hace tres años debido a lo que ella dio en llamar “muelas de vaca”.

Si bien, según los expertos, el término “muelas de vaca” no existe dentro de la odontología, las dolencias de la actriz están relacionadas con que sus muelas están completamente lisas, lo que le impide masticar y moler los alimentos como debiera y la llevó a perder mucho peso en el último tiempo , al punto de pesar en la actualidad 35 kilos, como ella misma contó.

Para entender qué causa este cuadro, y si hay personas más predispuestas que otras a padecerlo, Infobae consultó al especialista en Prótesis Dentobucomaxilar Luis Alfredo Corso (MN 20069).

“La forma del diente no es un capricho de la naturaleza; está diagramada por las articulaciones mandibulares, entre otros factores y cada pieza debe tener fosas, surcos, cúspides, etc que tienen una función determinada” , comenzó a explicar a este medio el profesor adjunto de la cátedra de Clínica II de Operatoria y Prótesis y docente de la Carrera de Especialidad en Prótesis Dentobucomaxilar de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Así, según explicó Corso, esta forma natural de las piezas dentarias “puede alterarse por bruxismo, por problemas de oclusión y desoclusión, que generalmente está dado por cómo acoplan los dientes de adelante”.

Y tras señalar que esta problemática “puede detectarse tempranamente en la niñez, cuando la persona tiene la dentición permanente completa”, el experto aclaró que en esos casos “se trata con ortodoncia”.

Debido a su problema odontológico, la actriz sufre fuertes dolores en su boca y no puede alimentarse correctamente

Luego, “por problemas de mordida o bruxismo” también pueden gastarse de manera inadecuada dientes y muelas en la edad adulta. “En esos casos, la solución puede ser ortodoncia, la colocación de una prótesis, o indicarse una cirugía ortognática , depende de la magnitud del caso y lo que el paciente esté dispuesto a atravesar”, detalló Corso, quien finalmente sostuvo: “También el cuadro puede darse en pacientes cuyas prótesis no tienen la forma anatómica que necesita para la correcta mordida; en esos casos se pueden tallar los dientes o colocar nuevas prótesis para devolver la anatomía que se perdió”.

Y tras asegurar que en este tipo de cuadros, “los dolores tienen que ver primero con la oclusión y dentro de esto hay componentes que dan altura y forma a las muelas, que deben ser de determinada manera para poder morder y moler la comida”, el especialista resaltó: “El dolor es más en las articulaciones que en los dientes; en los dientes puede producir desgaste o movimiento según el estado del periodonto”.

María Valenzuela, según adelantó, viajará a Ushuaia para atenderse con el doctor Marcelo Carta, luego de que otro especialista por él recomendado inicie y avance el tratamiento en Buenos Aires.

En diálogo con este medio, desde la ciudad más austral del mundo, el especialista amplió: “El tema de esas muelas lisas pueden ser de dos variantes: pueden ser muelas lisas sobre dientes vitales, dientes reales sin tocar del paciente, y generalmente esos problemas se dan por bruxismo, por frotamiento nocturno del paciente excesivo, y se empiezan a desgastar las cúspide”.

Valenzuela decidió hacer público lo que le pasaba debido a que le hacían mucho daño las especulaciones que veía en las redes sociales y los medios sobre su bajo peso

Y siguió: “Imaginemos que un diente tiene lo que llaman las puntas, valles y montañas, las partes cortantes son como montañitas y en el medio están los valles. Si se va comiendo eso queda algo plano. Eso sobre un diente normal vital del paciente. Ahora, cuando son prótesis, normalmente por falla de la confección de las coronas de porcelana, no se le da la anatomía normal y quedan planas”.

Si bien Carta aseguró que todavía no vio a Valenzuela, remarcó que “esas son las dos variantes: una sobre un diente real, causado por un tema biológico funcional, y la otra puede ser por una falla en la confección de coronas”.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que la actriz se someta a un tratamiento integral, más allá de su tema odontológico. “Ante una delgadez extrema como esta siempre hay que tratar multifactorialmente. Mi propuesta será que, amén de mi especialidad, pueda charlar con un clínico, un nutricionista, una psicoterapeuta. No se puede escindir lo odontológico de lo médico”, afirmó.

“Todo empezó con un crack en una muela en plena pandemia”

Así describió la actriz el comienzo de lo que ella misma denomina “un infierno”. “Vía whatsapp con el médico que me atendía entendimos que era bruxismo y me hizo hacer unas placas para dormir a la noche porque me dolía mucho la mandíbula y no podía comer -relató Valenzuela en una entrevista televisiva-. A partir de ahí fue un infierno y nunca más me pude recuperar”.

Y tras asegurar que durante estos años no hizo referencia al tema con la esperanza de que el odontólogo que la trataba la viera, destacó que el profesional se fue del país, y aunque la derivó a otros especialistas “no hubo solución”.

“ Salí a hacer estas declaraciones un poco impulsada por mi abogada y porque lo que leía y escuchaba en los medios sobre mi delgadez me hacía mucho daño -remarcó la actriz-. La gente habla sin saber lo que pasa realmente”.

