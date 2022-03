“Muelas de vaca”: de qué se trata la dolencia que afecta la salud de María Valenzuela

El odontólogo que la atenderá ahora, dijo a Infobae que lo mejor para la actriz será tener un tratamiento multidisciplinario

María Valenzuela rompió el silencio luego de que sus fanáticos se mostraran preocupados por su estado de salud. Según confesó la actriz, tras padecer tres años de dolores constantes, en la actualidad solo pesa 35 kilos. La razón es una mala praxis odontológica que le impide ingerir alimentos sólidos. Conocida comúnmente como “muelas de vaca”, esta dolencia es provocada debido a que las “piezas dentales son lisas”.

Mediante un fuerte video publicado en redes sociales, la actriz confesó: “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido”. En ese sentido, Valenzuela aseguró que el profesional que la atendió no se encuentra en el país. En tanto, adelantó que viajará a Ushuaia para atenderse con el doctor Marcelo Carta

Infobae se comunicó con el doctor Marcelo Carta, el cual atenderá a la actriz próximamente. Según admitió, esperará a que la artista llegue al sur para hablar sobre un “diagnóstico o tratamiento”. Aunque aseguró que buscará proponerle “algo interdisciplinario”. “Yo solo manejo lo odontológico, pero ante una delgadez extrema siempre hay que tratar multifactorialmente. Mi propuesta será que, amén de lo mío, pueda charlar con un clínico, un nutricionista, una psicoterapeuta. No se puede escindir lo odontológico de lo médico ”, afirmó.

“El tema de esas muelas lisas pueden ser de dos variantes: pueden ser muelas lisas sobre dientes vitales, dientes reales sin tocar del paciente, y generalmente esos problemas se dan por bruxismo, por frotamiento nocturno del paciente excesivo, y se empiezan a desgastar las cúspide”, explica Carta.

Y siguió: “Imaginemos que un diente tiene lo que llaman las puntas, valles y montañas, las partes cortantes son como montañitas las partes cortantes y en el medio tenés valles. Si se va comiendo eso queda algo plano. Eso sobre un diente normal vital del paciente. Ahora, cuando son prótesis, normalmente por falla de la confección de las coronas de porcelana, no se le dio la anatomía normal y quedan planas. Yo todavía no la vi a ella. Pero son esas dos variantes: una sobre un diente real, causado por un tema biológico funcional, y la otra puede ser por una falla en la confección de coronas”, agregó Carta.

Según los expertos, pese a que el término “muelas de vaca” no existe dentro de la odontología, las dolencias de la actriz están relacionadas con que sus muelas están completamente lisas. Es decir cuando las piezas dentales no presentan su rugosidades propias, la oclusión (cierre de la boca) de los maxilares se convierte en un problema que puede derivar en bruxismo y desgastes desparejos en el resto de las piezas dentarias.

"Manuel no está en Argentina. La doctora (Vanesa) De Cataldo dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo" apuntó la artista. Al tiempo que apuntó contra el odontólogo y aseveró: "Estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina". " Yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí", concluyó Valenzuela notablemente conmovida.

“Manuel no está en Argentina. La doctora (Vanesa) De Cataldo dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo” apuntó la artista. Al tiempo que apuntó contra el odontólogo y aseveró: “Estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina”. “ Yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”, concluyó Valenzuela notablemente conmovida.

Ante la solidaridad de sus seguidores, la actriz adelantó que en abril viajará a “Ushuaia a ver a mi odontólogo y amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta, para solucionar el problema”. Aunque adelantó que, para ganar tiempo en su tratamiento, se atenderá con el doctor Lucas Hernán García Sánchez”.

